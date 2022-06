Cómo activar el modo oscuro de Snapchat

Pasos rápidos

Desde un iPhone, abre el menú de Ajustes de Snapchat

Busca y abre los ajustes de Aspecto de la aplicación

Cambia a "Siempre oscuro".

¿Buscas cómo activar el modo oscuro en Snapchat? Pues has llegado al lugar adecuado, ya que tenemos una guía que te enseñará a hacerlo.

Activar el modo oscuro puede ayudar a reducir la tensión en tus ojos, puesto que los menús blancos brillantes se convierten en gris oscuro o negro. Sigue leyendo para ver los pasos detallados para saber cómo activar el modo oscuro en Snapchat (siempre que tengas un iPhone o un iPad)

Lamentablemente, Snapchat en los smartphones Android (opens in new tab) todavía no es compatible con el modo oscuro. No está claro el motivo, pero los que no tengan un iPhone tendrán que esperar a que se añada la función en una futura actualización.

Herramientas y requisitos

Un iPhone o iPad con la última versión de iOS

Snapchat

Pasos

Abre Snapchat y toca tu foto de perfil Bitmoji en la esquina superior izquierda de la pantalla.

Ahora pulsa el símbolo del engranaje en la esquina superior derecha para abrir el menú de ajustes.

(Image credit: Future)

Desplázate hacia abajo y busca Apariencia de la aplicación, está justo en la parte inferior de la sección Mi cuenta, entre Escaneo de voz y Servicios adicionales.

Una vez en la apariencia de la aplicación, debes seleccionar Siempre oscuro, esto mantendrá el modo oscuro activado todo el tiempo en Snapchat. Si, por el contrario, quieres que el modo oscuro se active solo por la noche, puedes seleccionar Sistema de coincidencia (siempre que los ajustes de tu iPhone estén configurados para alternar entre el modo oscuro y el claro en función de la hora del día).

Conclusión

Aunque activar el modo oscuro puede reducir la fatiga ocular, no es suficiente para que tus ojos descansen completamente de la pantalla. Pero si no eres capaz de alejarte del teléfono o del ordenador, hay otros trucos que puedes utilizar.

Hay gafas que puedes encontrar en Internet que pueden reducir la tensión de mirar una pantalla todo el día, y también puedes intentar seguir la regla del 20-20 más a menudo. La regla 20-20 nos aconseja mirar algo a 6 metros de distancia durante 20 segundos al menos una vez cada 20 minutos, para dar a nuestros ojos la oportunidad de relajarse.

¿Buscas otras aplicaciones para activar el modo oscuro? Mira nuestras guías justo aquí abajo.