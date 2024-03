Una filtración en Internet sugiere que podría estar en camino una aplicación para compartir fotos de TikTok: ¿debería preocuparse Instagram?

TikTok podría estar preparando el lanzamiento de una aplicación independiente para compartir fotos. El código detectado por TheSpAndroid en la última versión de la aplicación de TikTok incluye varias menciones a "TikTok Photos", el rumoreado título de la plataforma.

Las referencias incluyen frases como "Open TikTok Photos", "Get TikTok Photos" y "Reach other like-minded people who enjoy photo posts", insinuando las posibles características de la aplicación.

Otras referencias en el código sugieren que podrás exportar fotos compartidas en la aplicación normal de TikTok a "TikTok Photos". Además, el filtrador compartió imágenes que se rumorea que son el logotipo de la aplicación, con un tema de color similar a la marca de la aplicación TikTok regular y la letra "P", presumiblemente para "Fotos".

(Image credit: TheSpAndroid)

Es sin duda un paso en una dirección diferente para TikTok, pero no es la primera vez que incursiona en funciones para compartir fotos. TikTok ya permite compartir varias fotos en forma de vídeos de diapositivas dentro de la aplicación, pero "TikTok Photos" sería una aplicación independiente dedicada exclusivamente a compartir fotos.

Desde que TikTok inició la moda de los vídeos cortos, su popularidad ha llevado a otras redes sociales a incorporar funciones similares a las de TikTok, como Instagram Reels, que se lanzó en 2020. Era inevitable que TikTok respondiera a su vez a Instagram, y parece que esa respuesta podría llegar de forma inminente, con TikTok entrando en el lado de compartir fotos de las redes sociales que se ha convertido en sinónimo de Instagram.

TikTok aún no ha confirmado que esté trabajando en 'TikTok Photos', por lo que no tenemos indicios sobre una fecha de lanzamiento o en qué regiones podría estar disponible. Según TheSpAndroid, es probable que la aplicación esté disponible tanto en dispositivos iOS como Android, pero el filtrador no pudo decir si habría una versión web.

¿Una jugada inteligente o destinada al fracaso?

Si lo que se dice es cierto, la aplicación "TikTok Photos" podría tomar dos caminos: convertirse en un éxito rotundo o fracasar, como ha ocurrido con otras alternativas a Twitter/X, como Threads.

A pesar de la persistente amenaza de una prohibición gubernamental de TikTok en Estados Unidos, parece que su empresa matriz ByteDance está presionando para expandir la marca TikTok.

Instagram ya hizo algo parecido en 2016 con el lanzamiento de Instagram Stories, que popularizó esa función, aunque fue Snapchat quien la introdujo en 2013. Instagram volvió a hacerlo con sus vídeos cortos Reels en 2020, llevando la plataforma más allá de su territorio tradicional de compartir fotos.

He disfrutado utilizando estas dos funciones en ambas plataformas; en cambio, me va a costar mucho convencerme de Threads, la aplicación comunitaria de Meta X (antes Twitter) integrada en Instagram. Hay algo en ella que me parece demasiado alejado del nicho de Instagram, aunque a mucha gente le encante.

El rumoreado "TikTok Photos", por otro lado, parece una extensión natural de la marca, y podría ser una gran adición a la plataforma, aunque no puedo evitar preguntarme si esto es demasiado para una plataforma predominantemente basada en vídeo.