Dejé mi Garmin por un reloj Casio digital de la vieja escuela durante una semana: esto es lo que pasó con mi entrenamiento

Hace muchos años que no corro sin un reloj inteligente en la muñeca. Registro con diligencia cada entrenamiento, miro mis métricas, lo registro en Strava para que todos mis seguidores puedan verlo y, de vez en cuando (después de una carrera especialmente dura), me deleito con las merecidas notificaciones de reconocimiento.

Todo esto está muy bien para hacer un seguimiento de las carreras obligatorias del plan de entrenamiento o para probar los mejores relojes de running, pero ¿qué pasa fuera de temporada, cuando no tengo que entrenar para una maratón? Tal vez no sea tan saludable una adhesión tan servil a los números de mi muñeca.

Acababa de terminar de probar el Garmin Instinct 3 y tenía algo de tiempo antes de probar el siguiente reloj de mi lista de pendientes, el OnePlus Watch 3. Con una buena oportunidad para desconectar, me quité el Instinct 3 y, en lugar de ponerme mi Garmin Instinct Crossover normal, me puse un Casio G-Shock GW-5000HS de la vieja escuela.

El 5000HS, que significa «Heritage Series», está diseñado para emular el diseño icónico del primer G-Shock. Es ciertamente retro. La esfera del reloj a la antigua tiene una luz de bajo consumo integrada que requiere pulsar un botón, funciones de cronometraje controladas por radio, un cronómetro y la opción de configurar hasta cinco alarmas diarias.

Me encanta esta cosa. Como editor de fitness y wearables, no he ocultado que me encanta la estética de los relojes digitales. Cuando probé el Garmin Instinct Crossover en 2023, lo llamé «el Casio G-Shock inteligente de mis sueños». Me gusta mucho el aspecto del G-Shock. Es robusto, deportivo y satisfactoriamente «lo-fi», la estética que yo elijo, aunque no sea para todo el mundo.

Entonces, ¿qué pasa cuando has seguido tus carreras cuidadosamente a lo largo de toda tu carrera y de repente abandonas todas las formas de smartwatch-ness?

Corriendo por sensaciones

Cuando eliminas los números a los que estás acostumbrado, como el ritmo fraccionado por kilómetro para comprobar tu velocidad, acabas «corriendo por sensaciones», un término que utilizan los corredores para referirse a la regulación de las carreras en función de cómo se siente el cuerpo o la mente del corredor en ese momento.

Para correr por sensaciones es esencial comprender el objetivo de la carrera. Por ejemplo, ¿vas a correr hoy poco y fuerte para aumentar la velocidad o mucho y despacio para mejorar la resistencia? ¿Vas a salir 45 minutos para desahogarte después de un día de trabajo exigente o vas a hacer 20 minutos de cardio en ayunas antes del trabajo?

Para mi primera carrera sin métricas, elegí un ritmo tranquilo en la oscuridad, después del trabajo, haciendo un circuito por el barrio que normalmente me lleva unos 50 minutos a mi ritmo normal. Sin embargo, sin mi reloj inteligente, tuve que hacer una aproximación de lo que suele ser mi ritmo «normal», basándome en mi esfuerzo percibido.

El resultado fue educativo. Al principio, sentí que prestaba mucha más atención a mi ritmo de la que normalmente prestaba. Cuando utilizo un reloj para correr, suelo configurarlo para que me actualice cada kilómetro con mi ritmo medio, junto con actualizaciones de la zona de frecuencia cardiaca para evitar que me esfuerce demasiado o para que me obligue a esforzarme más. También echo un vistazo al reloj cada 30 segundos aproximadamente.

Me resultaba extraño correr sin las muletas. La única métrica que registraba era el tiempo total de mi carrera utilizando la función de cronómetro de mi G-Shock. Así que, aunque lo miraba a menudo, lo único que sabía era que llevaba 17 minutos corriendo. Con el tiempo, me di cuenta de que esto no me llevaba a ninguna parte y dejé de mirarlo.

A partir de ese momento, algo cambió. Era más capaz de regular mi ritmo y, sin los números que me distrajeran, podía prestar más atención a partes de mi carrera que a menudo descuidaba, como la forma en que mis pies golpeaban el suelo. Siempre he sido un corredor de suela intermedia, pero prestar más atención a la forma en que mis zapatillas golpeaban el suelo me permitió ajustar la fuerza y los pequeños movimientos de mis pies. El resultado fue lo que los corredores llaman «retorno de energía».

Escucha activa

Cuando entreno duro, me gusta la música de ritmo alto para mantener la energía. Sin embargo, cuando hago estos entrenamientos relajados y constantes, me gusta escuchar un audiolibro o un podcast. Me puse mis auriculares para correr y encendí lo último que había escuchado. Entre mirar el reloj y concentrarme en correr, los podcasts y los audiolibros me alivian del tedio ocasional de las carreras largas.

Sin la distracción del reloj, me di cuenta de que dividía mi atención de forma mucho más equitativa entre mi cuerpo y mi libro, y que escuchaba ambos con mucha más atención que si hubiera estado mirando el reloj más a menudo. Estaba más absorto en la carrera y apenas me di cuenta de que los últimos 15 minutos habían pasado volando.

Disfruté tanto de la carrera que hice el mismo circuito dos días después. Podía hacer la ruta más o menos con el piloto automático, sin tener que pensar por dónde iba y simplemente disfrutar del ritmo constante, el subidón del corredor y el audiolibro de Star Wars. (Incluso han añadido los efectos de sonido oficiales de Lucasfilm).

Cómo hacer un seguimiento de su salud sin un smartwatch

Después de utilizar el Casio G-Shock GW-5000HS durante cinco días, ya le había cogido el ritmo. Utilicé la alarma, muy fiable, en lugar de mi teléfono para despertarme a las 7 de la mañana cada mañana. Me lo ponía para dormir y podía comprobar la hora durante la noche con la luz de bajo consumo incorporada, sin deslumbrarme para despertarme con una pantalla AMOLED. Era feliz sin notificaciones push en la muñeca. También estoy lo suficientemente entrenado como para saber aproximadamente la distancia que he corrido basándome en el tiempo de mi cronómetro durante el ejercicio.

Aunque he disfrutado mucho desvinculándome de la pantalla brillante de mi muñeca, he echado de menos la consistencia del seguimiento de la salud. Si estuviera entrenando para un evento, como un maratón, no podría imaginarme haciendo esto: Todavía no puedo entender cómo la gente se entrenaba para las grandes carreras sin la democratización de la información avanzada de entrenamiento que hace posible el smartwatch. Si alguien está leyendo esto y ha corrido una maratón sin un smartwatch, por favor, envíeme un correo electrónico o comente a continuación cómo se entrenó. Correr sin información sobre la distancia, el plan o el ritmo cardíaco me parece una barbaridad.

Por supuesto, hay muchas opciones de seguimiento de la salud sin pantalla si quieres lo mejor de ambos mundos. La WHOOP 4.0, una pulsera sin pantalla, ofrece montones de datos de entrenamiento. Uno de los mejores monitores de frecuencia cardiaca montado en el pecho o en la parte superior del brazo también sería bueno para registrar con precisión los datos de frecuencia cardiaca durante los entrenamientos, aunque suelen faltar otros conjuntos de datos comparativos y contextuales, como la temperatura de la piel y las puntuaciones de energía.

Yo suelo optar por un anillo inteligente. Actualmente estoy probando el Samsung Galaxy Ring como conducto para las funciones de salud de IA del Samsung Galaxy S25. El anillo proporciona datos precisos sobre la salud del corazón, realiza un seguimiento del sueño y registra automáticamente las carreras, lo que lo convierte en una buena opción para realizar un seguimiento de mi entrenamiento sin tener que depender de la información que me proporciona un reloj inteligente en cada momento.

Si no quieres utilizar un reloj inteligente, todas estas opciones son estupendas para hacer un seguimiento de tu salud. Pero para mí, a pesar de lo divertida que ha sido esta semana, vuelvo a la rutina y a otra pantalla AMOLED en mi muñeca.