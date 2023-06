Compré una imitación de la Mi Smart Band 6 por 2€ en AliExpress... y podría ser peor

En el enorme océano de las tiendas online, a veces nos encontramos con imitaciones sorprendentes de productos que todos conocemos. Algunas de esas 'copias' huelen a decepción desde el otro lado de la pantalla. Otras, con suerte, se parecen al artículo imitado lo suficiente como para darles una oportunidad.

Entre todos ellos siempre me llaman poderosamente la atención esos artículos con un precio ridículamente bajo, que pretenden imitar a dispositivos que cuestan entre 20 y 30 veces más. Uno ve, por ejemplo, una pulsera de actividad por 3€ y piensa: "Es imposible que ese trasto siquiera funcione. Debe ser un juguete con una pegatina de colores a modo de pantalla".

Pues bien, en esas estaba yo, hace un par de sábados, ocioso en la cama por la mañana, ojeando (casi de forma irónica) las ofertas que AliExpress tenía para mí. Esa famosa selección de artículos por 1,99€. Y de pronto vi, mientras me frotaba los ojos con incredulidad, lo que parecía ser una imitación de la Mi Smart Band 6 de Xiaomi por 2 míseros euros. La Smart Band M6. No preguntéis por el proceso mental que me llevó a hacerlo (una mezcla de curiosidad morbosa y aburrimiento) pero, dado que no iba a pagar ni los gastos de envío, decidí comprar una, y comprobar si lo que me llegaba era algo más que un trozo de goma con luces. Y tras unos 8 días de espera, llegó.

(Image credit: AliExpress)

No puedo enfatizar lo suficiente cuán bajas eran mis expectativas sobre esta pulsera de actividad. Sin embargo, es interesante destacar que, a simple vista, la Smart Band 6 logra imitar el aspecto y la pantalla (Full AMOLED) de su contraparte original, y cómo hace lo imposible por parecer un dispositivo serio y válido. Incluso la caja del producto es muy parecida, lo cual puede generar cierta confusión.

Sin embargo, no todo es perfecto en esta imitación súper barata. Como era de esperar, las lecturas y métricas ofrecidas por la Smart Band 6 son irregulares, especialmente en lo que respecta al seguimiento del sueño. Esta falta de precisión puede ser frustrante para aquellos que buscan una monitorización detallada y confiable de su actividad diaria. La pantalla no es táctil, y deberás desplazarte por las opciones del reloj a base de pulsaciones largas y cortas en su único botón en la parte inferior. Además, la duración de la batería es otro aspecto muy decepcionante, ya que apenas supera las 24 horas, lo que requiere cargarla con frecuencia diaria.

La Smart Band 6 intenta emular diversas funciones avanzadas de la MiSmartBand 6 de Xiaomi, como el monitor de estrés, la respiración guiada, el seguimiento del ciclo menstrual y la medición de la saturación de oxígeno en sangre. Si bien es sorprendente que un dispositivo de tan bajo costo intente ofrecer tantas características similares, es importante tener en cuenta que estas funciones no son para nada fiables. Si bien pueden proporcionar registros que se acercan a la realidad, no se puede confiar plenamente en ellos.

A pesar de sus limitaciones, la Smart Band 6 presenta algunas características dignas de mención. Por ejemplo, el recuento de pasos sólo registró unos 300 pasos menos (sobre 9000) con respecto a su original, que usé al mismo tiempo, lo cual no está nada mal, y sería suficiente para personas que sólo quieren que su pulsera les diga lo largo que ha sido su paseo vespertino. Las correas son intercambiables, y el estilo de la esfera de la pantalla se puede editar desde la app, como la imagen de fondo o el formato de los números mostrados en el reloj, lo que permite personalizar el aspecto de la pulsera según los gustos individuales. Además, al igual que su prima de Xiaomi, también ofrece monitorización para diversos tipos de ejercicio, información sobre el tiempo, lectura de notificaciones del móvil, control de la música, registro del ritmo cardíaco, buscar el teléfono, hacer fotos remotamente con éste, etc.

En cuanto a la resistencia al agua, se afirma que la Smart Band 6 soporta salpicaduras y algún chapuzón rápido, aunque se intuye que no en la misma medida que su original. Se recomienda precaución adicional y evitar sumergirla en agua durante períodos prolongados.

(Image credit: AliExpress)

Aunque la Smart Band 6 de AliExpress sorprende con su apariencia estética y su pantalla Full AMOLED, no puedo recomendarla como una compra confiable. Las lecturas y métricas irregulares, junto con la corta duración de la batería, son aspectos que limitan su utilidad y fiabilidad en el seguimiento diario. Aunque intenta imitar muchas de las características avanzadas de la MiSmartBand 6 de Xiaomi, es importante tener en cuenta que las funciones ofrecidas por la M6 no son ni de lejos fiables. Sin embargo, hay quien puede ser feliz con un dispositivo que dé la hora, tenga alarma, cuente los pasos razonablemente bien y diga qué tiempo va a hacer en las siguientes horas. Puede ser una buena pulsera de iniciación para niños, personas mayores o legos en tecnología.

Pero si buscas una pulsera de actividad precisa y fiable, necesitas invertir en una opción más sólida y de mayor calidad en lugar de optar por esta imitación económica. Aunque es sorprendente que un dispositivo de tan bajo costo intente replicar las características de la MiBand 6, no cumple plenamente con las funciones que promete. Recuerda que la precisión y fiabilidad son aspectos clave cuando se trata de realizar un seguimiento de la actividad y la salud, y en ese terreno, la Smart Band M6 de AliExpress, está en las categorías inferiores