The Last of Us Part 2 comenzó como un 'mundo abierto inspirado en Bloodborne' según el codirector

The Last of Us Part 2 podría haber adoptado un enfoque totalmente distinto al del primer juego, según el codirector Anthony Newman. En el documental entre bastidores Grounded 2: Making The Last of Us Part 2, Newman confirmó que el equipo quería que la segunda parte fuera "lo más diferente humanamente posible del primer juego".

Cuando comenzó el desarrollo, Newman declaró que el equipo quería ser "muy ambicioso a la hora de cambiar el juego por completo." Debido a esto, comenzó a gestarse un juego de mundo abierto inspirado en Bloodborne con un fuerte énfasis en el combate cuerpo a cuerpo en lugar de lo que sabemos que ofrecerá la segunda parte.

Sin embargo, según la diseñadora principal del juego, Emilia Schatz: "No se trataba solo del combate cuerpo a cuerpo, también nos fijábamos en la estructura del diseño".

(Image credit: Naughty Dog)

"Bloodborne tenía un espacio muy abierto que se hacía cada vez más grande a medida que explorabas. Me gusta mucho esa sensación de dominio del mundo. Empieza a convertirse casi en un personaje del propio juego. Así que también nos fijamos en eso".

La idea de una aventura que se hace más grande cuanto más exploras resultó increíblemente atractiva para el equipo, tal y como expresó Newman, así que sentó las bases de los primeros cuatro o cinco meses de desarrollo. Además, este tema encaja perfectamente con el mundo postapocalíptico de The Last of Us Part 2.

Pero, aunque esta idea no salió de la producción, aún existe la posibilidad de que la próxima entrega de la serie siga los pasos de un juego como Bloodborne. Como se menciona en el mismo documental, Neil Druckmann, el copresidente de Naughty Dog, declaró que tiene un "concepto" listo para un capítulo final de la serie, pero no compartió más detalles.