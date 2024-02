Naughty Dog tiene un "concepto" en mente para una posible The Last of Us Part 3

(Crédito de imagen: The last of us)

Pasará bastante tiempo hasta que podamos oler siquiera un poco de The Last of Us Part 3, pero parece que los engranajes ya están girando en Naughty Dog para una posible secuela de The Last of Us Part 2.

Según informa IGN, el guionista y director de la serie, Neil Druckmann, reflexiona sobre el futuro de la popular serie de PlayStation al final del documental Grounded 2: Making of The Last of Us Part 2. Druckmann habla sobre la finalidad de la Parte 2, afirmando que: "Si nunca volvemos a hacerlo, este es un buen punto final. El último mordisco a la manzana, la historia ha terminado".

Sin embargo, Druckmann también parece insinuar una actitud de "nunca digas nunca", confirmando que ya tiene algunas ideas para un potencial The Last of Us Part 3.

"He estado pensando en ello, dándole vueltas para encontrar el concepto, y durante años no he sido capaz de encontrarlo", dice Druckmann sobre una futura tercera entrega de la serie.

"Pero recientemente, eso ha cambiado, y no tengo una historia, pero tengo ese concepto que para mí es tan emocionante como el 1, tan emocionante como el 2, es algo propio, y sin embargo tiene este hilo conductor para los tres. Así que siento que probablemente haya un capítulo más en esta historia".

Druckmann también echó agua fría sobre la idea de que The Last of Us Part 3 se centrara en el hermano de Joel, Tommy, afirmando que los informes al respecto eran "realmente erróneos".

"Siempre fue una historia pequeña, nunca fue un título completo", aclara Druckmann. "En ese momento, teníamos prioridades más altas en Naughty Dog para arreglar nuestro pipeline, para arreglar los problemas de equilibrio entre vida y trabajo. Teniendo en cuenta dónde estábamos, no quería dar prioridad a la historia, así que la archivamos. Y sigo creyendo que algún día verá la luz. No sé si será un juego o una serie, tbd".

Queda en el aire si la historia de Tommy acabará formando parte de The Last of Us Part 3, si será una posible trama secundaria para la serie de televisión o no. Lo único que sabemos con certeza es que los fans de la serie tienen ganas de una tercera entrega de la saga postapocalíptica; tendremos que esperar para ver si Naughty Dog consigue hacer crecer algo más allá de esta fase conceptual tan temprana.