The Outlast Trials es el mejor título de terror multijugador que he jugado este año

Estamos tan cerca del final... Puedo saborear la libertad y la ausencia de tratamientos psiquiátricos anticuados e invasivos. Sólo estamos mi compañero, yo y un tipo cualquiera al que han traído para vivir una caótica y dolorosa experiencia de terror multijugador.

Tenemos una tarea: llevar a un prisionero a la silla eléctrica y ahumarlo antes de que pueda difundir secretos de la empresa. Ha sido un largo y arduo viaje hasta este punto, con pacientes persiguiéndonos por las instalaciones abandonadas, plagadas de trampas electrificadas y puertas cerradas.

Abro una de las últimas puertas y me encuentro cara a cara con un humano. Ensangrentado y con aspecto enfadado, sostiene un cuchillo demasiado grande para él. Presiento que va a ser un problema. Mi equipo se dispersa corriendo a lo loco, cada uno de nosotros perseguido a su vez por el alegre psicópata, que demuestra moverse terriblemente rápido, mientras intentamos empujar al prisionero hasta su punto de destino.

Dejamos que el miedo, el pánico y el caos se apoderen de nosotros y los tres corremos gritando por la habitación.

Atravesamos a toda prisa las puertas dobles y entramos en algo que parece la habitación donde Frankenstein pasó su infancia, llena de equipos eléctricos, diagramas de anatomía y baldosas rotas. La silla eléctrica se encuentra en medio de esta habitación abandonada, oscura y polvorienta, con cuatro interruptores rodeándola por todos lados. Está bastante claro lo que tenemos que hacer. Mientras uno de nosotros guía al prisionero hasta la silla, los otros dos intentan desesperadamente distraer al tipo cabreado del cuchillo para que no estropee nuestro trabajo final.

Pero entonces nos damos cuenta: somos tres y hay cuatro interruptores. El tipo del cuchillo enfadado es parte del equipo ahora, pero mientras me persigue por la pequeña y lúgubre sala de ejecución, echando espuma por la boca, tengo la sensación de que no estará muy dispuesto a ayudar. ¿Qué hacemos? ¿Deberíamos poner a dos personas entre los interruptores, encendiéndolos mientras alguien distrae al asesino? No. En lugar de eso, dejamos que el miedo, el pánico y el caos se apoderen de nosotros y los tres corremos gritando por la habitación, encendiendo interruptores al azar mientras nos agachamos y esquivamos machetazos. Sí, nos llevó una cantidad ridícula de tiempo activar los cuatro interruptores, y puede que me haya hecho dos años viejo de golpe, pero al final enviamos al prisionero con su creador y, sinceramente, sólo por eso The Outlast Trials es la experiencia de terror multijugador más divertida que he vivido en todo el año.

Caos de grupo

(Image credit: Red Barrels)

Puede que Outlast Trials no sea complejo o rompedor (poner a los jugadores en un espacio tenebroso lleno de enemigos aterradores y hacerles realizar tareas sencillas no es ninguna novedad), pero por eso funciona tan bien. En lugar de apostar por algo nunca visto, el desarrollador Red Barrels combina lo que hizo tan divertida a la serie Outlast con lo mejor de los juegos de terror multijugador.

Sigue existiendo el horror sangriento y descarnado, con enemigos horribles a los que les encanta perseguirte por pasillos en ruinas, pero ahora puedes huir de ellos con amigos. En lugar de que la compañía desactive los sustos, The Outlast Trials da miedo porque tienes que confiar en tus compañeros de equipo. Confiar en la gente es el verdadero horror de este juego. Para sobrevivir a las pruebas, tienes que coordinarte, incluso estando aterrorizado.

¡Bajadme de este tren!

(Image credit: Red Barrels)

Puede que solo haya jugado a la beta de The Outlast Trials, pero los sustos que me ha dado en su breve duración son más que suficientes para convertirlo en mi juego favorito del 2022. También es mi juego más esperado para el año que viene, porque no puedo esperar a ver qué otros horrores me darán caza en el juego final. Pero aún no puedo decir si será mi juego favorito del 2023, porque algunos de los mejores títulos a los que he jugado este año eran de los que no sabía nada cuando me adentré en ellos. Sin expectativas no puedo decepcionarme.

Así que, aunque he disfrutado mucho de la beta de The Outlast Trials y estoy muy ilusionado con lo que está por llegar en el 2023, trataré de controlar mis ansias de volver a ser perseguido por un tipo armado y desquiciado en una inquietante instalación abandonada.