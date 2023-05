Mi reloj Garmin me ha hecho disfrutar de los sprints - y eso que yo no quería

Pensaba que no me gustaba correr. Mi lugar feliz (o ritmo feliz) era una carrera tranquila y de media distancia por la playa, un momento para desestresarme y relajarme. Esprintar me parecía demasiado estresante y nunca lo había considerado como una opción de entrenamiento. Sin embargo, después de que Garmin me recomendara una opción diferente, decidí cambiar mi plan de entrenamiento para probar algo nuevo, y he tenido que replantearme todo lo que creía saber sobre el running.

Actualmente estoy probando el Garmin Forerunner 265 para ver si merece un hueco en nuestra lista de mejores relojes Garmin. Una de las mejores funciones del 265 es el informe matutino, un resumen diario de información sobre el sueño y la recuperación, junto con la previsión meteorológica y el entrenamiento de carrera recomendado por Garmin para el día. En el momento de escribir esto, estoy a dos semanas de mi primera media maratón, así que estoy reduciendo mi kilometraje y haciendo mis últimas carreras antes del gran día.

Esta mañana me levanté temprano para correr antes del trabajo. Normalmente descarto la recomendación diaria y empiezo a registrar una carrera en el momento de empezar, pero el informe matutino me recomendó una sesión de sprint de 51 minutos. Estaba a punto de salir de la opción como de costumbre, pero de repente, un loco pensamiento se coló en mi cerebro, el mismo pensamiento que me hizo apuntarme a la estúpida carrera en primer lugar. Ese pensamiento fue "¿y por qué no?".

Después de todo, ya había terminado mi duro entrenamiento y mis carreras de larga distancia. Podría ser una buena manera de reforzar el trabajo anaeróbico en el poco tiempo que me quedaba. Me acordé vagamente de un artículo que leí una vez sobre los beneficios de cambiar el entrenamiento habitual, así que accedí al entrenamiento recomendado y esperé a que se encendiera el GPS.

Los entrenamientos recomendados por Garmin se basan en un principio sencillo: en la pantalla aparece un temporizador, que puede ser una carrera de calentamiento de 15 minutos, un sprint de 10 segundos o un período de descanso de dos minutos. Una vez que el temporizador ha transcurrido (o pulsas el botón de salto), comienzas la siguiente fase de tu entrenamiento. La lectura del Forerunner también me da las velocidades recomendadas que debo intentar alcanzar.

"¡Ja!" pensé para mis adentros. "¿Velocidades recomendadas? Qué manera de intentar convertir esto en un juego, Garmin. No caeré en eso".

Spoiler: caí. A pesar del hecho de que el sprint era lo contrario a la forma en que normalmente me gusta hacer ejercicio, sentí el subidón de adrenalina de primera hora de la mañana y mi lista de reproducción de entrenamiento sonaba en mis mejores auriculares.

Después de los 15 minutos de calentamiento y los 10 minutos de enfriamiento, con nueve sesiones de sprint de 10 segundos entre medias, me esforzaba por alcanzar mis velocidades objetivo y sudaba bastante. La falta de costumbre y las prisas por llegar al trabajo hicieron que terminara a los 40 minutos. Acababa de completar mi primera sesión de entrenamiento a intervalos de alta intensidad en mucho tiempo y, después de ignorarlo durante años, descubrí que realmente me gustaba.

Los estudios demuestran que el entrenamiento a intervalos "induce numerosas adaptaciones fisiológicas que mejoran la capacidad de ejercicio (consumo máximo de oxígeno, resistencia aeróbica, capacidad anaeróbica, etc.) y la salud metabólica". En resumen, mezclar un poco de entrenamiento a intervalos con el ejercicio regular puede proporcionar muchos beneficios en un periodo muy corto de tiempo de entrenamiento. A pesar de saber esto, nunca me animé con los intervalos porque siempre tuve en mente que no me gustaban.

No sé qué es lo que más me molesta: que ahora me guste esprintar, que debería haber entrenado más esprints antes de esta maratón, o que fuera mi reloj el que me dijo que lo hiciera y yo siguiera sus instrucciones como una buena ovejita.

Vaya con Garmin. Vuelven a tener razón, y mira que no quería admitirlo.