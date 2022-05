Las mejores películas de Bruce Willis: recordamos sus 10 mejores trabajos como homenaje por su retirada

Desde finales de la década de los 80, Bruce Willis ha estado siempre presente en nuestras pantallas, pero el 30 de marzo del 2022 anunció que se retiraba de la actuación.

La estrella, de 67 años, ha sido diagnosticada con afasia, una enfermedad que impide la capacidad de una persona para hablar y escribir. En un comunicado a través de su familia (opens in new tab), se confirmó su retirada:

"Bruce ha estado experimentando algunos problemas de salud y recientemente se le ha diagnosticado afasia, que está afectando a sus capacidades cognitivas. Como resultado de esto y con mucha consideración, Bruce va a poner punto final a la carrera que ha significado tanto para él".

Esta es una noticia muy triste y pone fin a una carrera que ha dado grandes e importantes actuaciones. Es una carrera que merece ser celebrada. Por eso, en homenaje a Bruce Willis, un hombre conocido como el héroe de acción por excelencia (pero que es mucho más que eso), ofrecemos un repaso a sus mejores películas.

Jungla de Cristal

"Ven a la costa, estaremos juntos y lo pasaremos bien..." (Image credit: 20th Century Studios)

El lugar más obvio y obligatorio por donde empezar. La película navideña favorita de toda una generación. Esta es la cinta que convirtió a Willis (que hasta entonces solo era conocido por su papel junto a Cybil Shepherd en la exitosa comedia Luz de Luna) en una auténtica estrella de cine.

En realidad, el actor estaba muy abajo en la lista de los directores de casting para el papel de John McClane, con personajes de la talla de Sylvester Stallone, Richard Gere, Clint Eastwood y Harrison Ford entre los que lo rechazaron.

Finalmente, los productores se decantaron por Willis para el papel de McClane, el policía neoyorquino sin suerte que se ve atrapado en el secuestro de un rascacielos de Los Ángeles por parte de unos terroristas y se ve obligado a luchar contra el despiadado Hans Gruber del grandísimo Alan Rickman.

Jungla de Cristal, que sigue siendo una joya única hoy en día, estableció un nuevo punto de referencia para las películas de acción y sigue siendo el papel más emblemático de Willis. Volvería con cuatro secuelas, todas son muy divertidas y disfrutables (excepto quizás la última), pero ninguna tuvo la magia de la original.

El Sexto Sentido

"No le he estado prestando suficiente atención a mi familia. Pasan cosas malas cuando uno hace eso." (Image credit: Buena Vista Pictures)

Willis y el director M. Night Shyamalan han disfrutado de una productiva asociación a lo largo de los años, realizando cuatro películas juntos. Para el gran público, la mejor de ellas es El Sexto Sentido.

Willis interpreta a Malcolm Crowe, un psicólogo infantil al que se le asigna Cole Sear, un nuevo paciente de nueve años que ve a los muertos caminando entre los vivos. Al principio, Crowe se muestra escéptico sobre su caso, pero luego se empeña en intentar ayudar al niño a controlar su condición.

Con un giro mortal (no lo vamos a estropear, pero en serio, si no lo sabes, ¿dónde has estado?), la película fue un éxito rotundo. Recaudó más de 670 millones de dólares en taquilla (bastante más de mil millones en dinero de hoy en día) y fue nominada a seis Oscars.

Willis pudo alejarse temporalmente de su faceta de héroe de acción y, reafirmó su estatus en la cima de Hollywood.

Pulp Fiction

"Así les vencerás, Butch. No paran de subestimarte." (Image credit: Miramax Films)

Antes de que Quentin Tarantino le ofreciera a Willis el papel del boxeador Butch Coolidge, la estrella había pasado por una mala racha. Había hecho Persecución Mortal, un thriller de acción bastante flojo, y El Gran Halcón, un proyecto personal en el que Willis había elaborado la historia e incluso compuesto la banda sonora, había sido un fracaso de taquilla, y con razón.

La oferta de Tarantino significaba aceptar un salario muy inferior al que Willis estaba acostumbrado, pero resultó ser una de las mejores decisiones de su carrera.

Pulp Fiction es una piedra angular cinematográfica y Willis está perfecto en su papel. No creo que haga falta insistir en que es imprescindible, pero, si no la has visto, deberías hacerlo.

12 Monos

“No estoy loco, ahora lo entiendo. Soy mentalmente divergente.” (Image credit: Universal Pictures)

Willis se asoció con el director Terry Gilliam para este thriller distópico, que cautivó tanto a la crítica como al público.

Interpreta a James Cole, un prisionero del Estado en el año 2035, al que se le ofrece la oportunidad de obtener su libertad si acepta viajar al pasado y frustrar una plaga devastadora que ha acabado con la mayor parte de la población de la Tierra.

Se trata de un thriller de acción con una trama ingeniosa y un gran dinamismo, que combina una historia tensa y elevada con el talento de Willis para las escenas de acción. Brad Pitt también brilla como secundario. Otra película que vale la pena volver a ver.

El Quinto Elemento

“No te lo tomes a mal, me encanta conversar, pero... ¡¿no te podrías callar un minuto?!” (Image credit: Buena Vista)

Los trabajos de Willis han sido thrillers de acción, pero no se ha limitado a eso durante su carrera y a menudo ha tomado decisiones sorprendentes, como esta asociación con el entonces director novel Luc Besson.

Junto a Willis, actuaron Gary Oldman y Milla Jovovich, y el diseñador Jean-Paul Gaultier se encargó del vestuario, dando a la película un aspecto distintivo y un estilo propio.

Ambientada en el siglo XXIII, Willis interpreta a Korben Dallas, un taxista que, de alguna manera, se convierte en el responsable de la supervivencia del planeta Tierra después de que una joven caiga en su taxi.

Fantástica, excéntrica y llena de ideas, la película no hizo arder la taquilla, pero es una aventura ambiciosa y atrevida, en la que Willis aporta una presencia imponente y eleva la película cada vez que está en plano. Hoy en día el film goza de estatus de 'peli de culto'.

Sin City

"En algún lugar una niña estará indefensa en las manos de un baboso sin escrúpulos." (Image credit: Miramax)

La antología neo-noir de Robert Rodríguez fue una pieza revolucionaria de cine, tomando la novela gráfica de Frank Miller y poniéndola en pantalla en un estilo y formato que reflejaba el poder y la elegancia del material original.

Willis interpreta a John Hartigan, un detective honesto rodeado de colegas corruptos, un solitario que lucha contra las probabilidades y un sistema amañado. En un guiño lejano a su papel de John McClane, Rodríguez utilizó el encanto, el espíritu y el talento de Willis para las escenas de acción con gran acierto.

Moonrise Kingdom

Moonrise Kingdom es una de las grandes películas menos conocidas de Bruce Willis. (Image credit: 20th Century Fox)

Otro giro de 180 grados para Willis, que se asocia con el maestro de las rarezas, Wes Anderson, en este tierno drama sobre la mayoría de edad.

La película cuenta la historia de Sam Shakusky, un huérfano que decide escapar de un campamento de exploradores en la isla ficticia de Nueva Penzance y se dispone a encontrar a su amiga Suzy con la que se cartea, y la que espera cortejar románticamente.

Willis interpreta al maestro Ward, un jefe de exploradores demasiado entusiasta, que aprovecha la oportunidad para poner a prueba las habilidades de sus pupilos y ordena a los compañeros de Shakusky que lo localicen.

Toda la película es encantadora, y Willis está perfectamente encajado en ella, así como Bill Murray, Edward Norton y Frances McDormand.

Looper

“Mi memoria es borrosa, como una nube, porque mis recuerdos no son recuerdos, ahora solo son posibles eventualidades.” (Image credit: Amazon Prime)

Antes de que Rian Johnson tuviera la oportunidad de hacer Star Wars: Los Últimos Jedi, se ganó sus galones de ciencia ficción con Looper, donde Willis protagonizó junto a Joseph Gordon-Levitt.

La película está ambientada en un mundo en el que los asesinos a sueldo, conocidos como "loopers", son contratados por sindicatos criminales del futuro para acabar con víctimas en el pasado.

El Joe de Gordon-Levitt es uno de esos "loopers", pero cuando le envían al personaje de Willis, otro Joe, no tarda en darse cuenta de que este encargo es mucho más de lo que esperaba.

Un film audaz y meticulosamente entramado, con un Willis que es el perfecto héroe de acción envejecido, enfrentado a una batalla contra un hombre más joven para seguir vivo. Otro excelente reparto y una buena interpretación.

El Protegido

"Quiero que lo pienses un instante. ¿Cuándo he estado yo enfermo? ¿Lo recuerdas?" (Image credit: Touchstone Pictures)

La primera película de M. Night Shyamalan después de El Sexto Sentido, el gran éxito del director, sigue su tendencia a los thrillers de suspense con un giro impactante. En esta ocasión se acerca a la temática de los superhéroes con una perspectiva realista.

El Protegido es una película intrigante y tensa, con Bruce Willis en estado de gracia y Samuel L. Jackson a su altura. Con una narrativa magnífica, nos lleva a través de temas como la depresión, los problemas familiares, la responsabilidad y la realización personal, es decir, la doble vida que casi todos los superhéroes se ven obligados a llevar.

En una época anterior a que los cineastas llevaran el género de superhéroes a escenarios similares del mundo real, como Chronicle del 2012, El Protegido se adelantó a su tiempo. También son recomendables sus secuelas "Múltiple" y "Glass" para apreciar el mini universo que Shyamalan creó.

Armageddon

"¿Ustedes no podrían decirnos quién mató a Kennedy, verdad?" (Image credit: Buena Vista Pictures)

Ok, tranquilo todo el mundo. Soy consciente de que no es una de las 10 mejores películas de Bruce Willis. Puede que no sea ni siquiera una buena película como tal, pero... ¿Y lo divertida que es? Podemos estar de acuerdo que el guion es flojo, la historia inverosímil, y algunos actores están más verdes que una lima (ejem, Affleck, ejem), y aun así es inevitable que te eches unas cuantas carcajadas, que disfrutes de las explosiones y escenas de acción (es de Michael Bay, no te digo más), y que cojas cariño a gran parte de los maravillosos secundarios, desde Steve Buscemi hasta Michael Clarke Duncan. Incluso es posible que te emociones con su final tan cursi como previsible, pero que, aunque sea por la vía del cliché, resulta reconfortante y optimista. Es que, ahora que lo pienso, hasta la banda sonora está realmente bien.

Es una americanada, no respeta la física ni la ciencia en general, y te exige que rebajes tu edad mental hasta los 14, pero la veo cada año sin falta porque soy un humano normal: también me gustan las palomitas y el espectáculo, y no necesito ver cada día un enrevesado drama sociopolítico para amar el cine y el legado de Bruce Willis.

¡Espero que la disfrutes!