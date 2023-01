¿Hay disponible una versión de prueba gratuita de Disney+ en 2023?

Si te preguntas si puedes probar gratis Disney+ (opens in new tab) antes de decidir si invertir tu dinero en una suscripción, lamentamos decirte que no estás de suerte. La prueba gratuita oficial de 7 días de Disney+ llegó rápidamente a su fin tras su lanzamiento inicial, y actualmente ningún país ofrece ningún tipo de periodo de prueba. Los que quieran disfrutar de todos los contenidos de Walt Disney Studios tendrán que pagar por el privilegio.

Puedes suscribirte a Disney+ en la página oficial pinchando aquí (opens in new tab)

Al menos, todavía hay esperanzas. Disney+ registró pérdidas por valor de 1.100 millones de dólares en agosto, por lo que es posible que tengan que hacer algún ajuste en la plataforma para atraer a nuevos suscriptores, y la reactivación de un periodo de prueba no está del todo descartada.

Aunque la prueba gratuita de Disney+ ya no está disponible, debes saber que podrías estar de suerte según tu compañía telefónica, ya que algunas como Movistar (opens in new tab), Orange (opens in new tab)o Vodafone (opens in new tab)ofrecen la suscripción incluida con tu paquete de TV (puedes pulsar encima del nombre de las compañías para consultar las condiciones).

Prueba gratuita Disney+: ¿hay una?

Como hemos comentado, lamentablemente no hay disponible actualmente ninguna prueba gratuita a Disney+, y lleva siendo así desde hace bastante tiempo.

En el pasado, el periodo de prueba de Disney+ te permitía usar el servicio al completo durante 7 días sin pagar nada.

Por otro lado, hubo una oferta muy buena por tiempo limitado (opens in new tab) en noviembre de 2021, cuando la compañía ofreció como parte de la celebración de su segundo aniversario la posibilidad de disfrutar de un mes entero por tan solo 1.99€ (en vez de 8.99€ que es el precio habitual).

Si vuelven a lanzar una oferta de este estilo, por supuesto que os lo contaremos.

¿Cuál es la forma más económica de disfrutar de Disney+?

Como ya hemos comentado, te recomendamos que consultes con tu compañía telefónica si ofrecen paquetes que tengan Disney+ incluido, ya que podrían ahorrar dinero.

Si no es el caso, no olvides que pagarás bastante menos por tu suscripción si escoges el plan anual. Este cuesta 89.90€ al año, lo que significa que el mes te saldrá a tan solo 7.49€; en otras palabras, dos meses del año te saldrán gratis. Es verdad que esto te supondrá gastar más en un principio, pero con tanto contenido para ver, sin dudas merecerá la pena.

Si pagas Disney+ de forma mensual, te sale a 8.99€ al mes. Esta es una buena opción si quieres probar la plataforma, pero una vez que decidas que te gusta, lo inteligente es pagarlo de forma anual para pagar menos.

¿Qué podías ver con la prueba gratuita de Disney+?

La prueba gratuita de Disney+ te daba acceso a toda la biblioteca de streaming para ver todo lo que quisieras en un periodo de siete días. En otras palabras, era una suscripción de una semana al servicio y, siempre que se cancelara antes de que finalizara el periodo de prueba, se podía disfrutar de todas las series y películas sin pagar ni un euro.

Eso incluía un montón de películas de Marvel, Star Wars, Disney y Pixar, además de originales como The Mandalorian y The Clone Wars.

Ahora mismo, tendrás que pagar desde el primer día para poder disfrutar de todos estos contenidos, pero también es justo señalar que la plataforma a día de hoy cuenta con muchas más cosas que podrás ver, desde títulos originales de Disney+, a nuevas series y películas.

Otra posibilidad son las tarjetas regalo de Disney+

Otra posibilidad si quieres disfrutar de Disney+ sin tener que pagar por la plataforma, es que te pidas como regalo de cumpleaños una tarjeta regalo de Disney+. Es cierto, no es gratis ya que alguien pagará por ello, pero no serás tú.

Se pueden comprar en España en sitios como Game, Mediamark, El Corte Inglés, Supercor, Carrefour, Fnac, Eroski, Repsol, Clarel y Supermercados Lupa y Fragadis, entre otros. Y podrás disfrutar de suscripciones de entre 3 meses y 1 año.

Puedes encontrar más información sobre las tarjetas regalo de Disney+ pinchando aquí (opens in new tab).

Cuidado con las estafas

Llegados a este punto damos por hecho que ya sabes que NO hay prueba gratuita de Disney+.

Cuidado con las estafas.

Queremos avisarte que hay algunas páginas web fraudulentas, que imitan a la de Disney+, y tratan de engañarte ofreciéndote una prueba gratuita de 7 días. Es el caso de algunas web engañosas como una que se llama "disneyplusfreetrial.com". Ten cuidado, porque te pedirá tus datos para iniciar la supuesta prueba, pero es mentira, y en cambio, lo que harán será robarte tus datos personales, y en el peor de los casos, tus datos bancarios.