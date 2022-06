El nuevo iPad (2022) podría suponer un punto de inflexión para el Apple Pencil, y ya era hora

Si estás pensando en comprarte uno de los mejores iPad (opens in new tab), seguramente te hayas planteado si hacerte también con el Apple Pencil, el popular lápiz óptico de Apple que sirve para que puedas dibujar y tomar notas en las tablets de la marca, y navegar más fácilmente por el sistema iPadOS (opens in new tab).

Desde que llegaron por primera vez al mercado, los Apple Pencil para los iPads llevan dos versiones; la original se lanzó en 2015 y la segunda generación llegó en 2018, para los iPad más nuevos.

Esas dos versiones del lápiz óptico de Apple han convivido en harmonía en el mercado hasta ahora, funcionando cada uno para distintos tipos de iPad, pero un cambio en el nuevo iPad (2022) (opens in new tab)podría cambiarlo todo.

Los problemas del Apple Pencil

A pesar de ser un accesorio muy popular, el Apple Pencil original presenta algunos problemas. Para empezar, hay que cargarlo de una forma un tanto extraña: hay que quitarle la tapa que tiene en un extremo y conectar el lápiz al puerto Lightning del iPad.

Al hacer esto, el Apple Pencil se queda conectado al iPad en una posición extraña mientras se carga, lo que además lleva un tiempo, y claro, esto supone un riesgo ya que puedes darle un golpe sin querer y romper la conexión de la tablet, la cual necesitas también para otras cosas, y eso supone un gran problema.

No estamos de broma: así se queda el Apple Pencil original cuando lo estás cargando. (Image credit: Future)

La forma de cargar el Apple Pencil original es una de esas decisiones de diseño de la compañía de las que mucha gente se ha burlado, igual que pasó con el ratón inalámbrico de Apple que tiene el enchufe en la parte del ratón que apoyas en la mesa (sí, literalmente). No es de extrañar que el Apple Pencil 2 (opens in new tab) haya sido más popular desde que se lanzó, ya que utiliza imanes para que lo puedas encajar en la parte superior del iPad, donde se carga de forma inalámbrica.

El éxito del Apple Pencil 2

El Apple Pencil 2 se ha ido usando en más y más iPads a lo largo de los años, desde los Pro y los Air, al iPad mini en 2021.

La razón es obvia: los puertos Lightning están desapareciendo poco a poco de los iPads. El iPad Air prescindió de este puerto en 2020 mientras que el iPad mini se deshizo de él en 2021. Ahora, el Lightning ya solo está presente en los modelos de iPad básicos.

Sin un puerto Lightning, el Apple Pencil original queda cada vez más anticuado y obsoleto: no hay forma de cargarlo de forma "cómoda" conectándolo al puerto, por lo que lo único que se puede hacer es usar un adaptador. Cabe señalar que el cambio de Lightning a USB Tipo-C en los iPad llegó acompañado de un rediseño de las tablets, para facilitar la conexión magnética para cargar el Apple Pencil 2.

Un iPad (2022) con USB Tipo-C

El iPad Air 5 con su Apple Pencil (Image credit: Future)

Y aquí llegamos al quid de la cuestión: una nueva filtración ha sugerido que el iPad básico de 2022 vendrá con puerto USB Tipo-C en vez de con Lightning. Si esto es así, ya no habrá ningún iPad con el puerto propio de Apple, aunque los iPhones todavía lo tienen.

Si esto se confirma, el Apple Pencil original se quedaría totalmente obsoleto. Ya no habría nuevos iPads que lo usaran, por lo que lo más probable es que Apple retirara del mercado el lápiz óptico de primera generación.

A diferencia de los iPhone, Apple no sigue vendiendo versiones anteriores de los iPad una vez que se lanzan los modelos sucesores, por lo que ya no tendría sentido que siguiera vendiendo el Apple Pencil original. Eso supondría el final de la vida útil de ese lápiz, que ya tiene siete años.

Claro que algunos vendedores seguirían teniendo en stock algunas unidades del Apple Pencil de primera generación, pero si Apple comienza a usar de forma exclusiva el USB Tipo-C en los iPad, ese lápiz óptico tendría los días contados.

El futuro Apple Pencil 3

Apple es una compañía muy familiarizada con descontinuar sus productos. Al fin y al cabo, lo hace prácticamente todos los años cuando salen nuevas versiones de sus dispositivos, por lo que el Apple Pencil original, junto con su incómodo diseño, tenían que desaparecer antes o después.

Y ya era hora: es que de verdad, la forma de cargar este lápiz óptico es tan absurda que la idea no debería haber pasado de la fase de prototipado.

Aun así, al ser el primer Apple Pencil de la historia, si la compañía lo retirara, supondría un acontecimiento notable; toda una noticia.

Si a partir de entonces Apple solo tuviera un lápiz óptico que fabricar, nos gustaría que mirara al futuro y lanzara un Apple Pencil 3 que fuera mejor que el de segunda generación. El Apple Pencil 2 tiene controles bastante incómodos y no cuenta con tantas funciones útiles como el S Pen de Samsung (opens in new tab), y hay muchas cosas que Apple podría mejorar.