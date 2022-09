¿El anuncio anticipado del Google Pixel 7 pronostica una decepción?

Cuando se anunciaron los próximos Google Pixel 7 y Pixel 7 Pro el pasado mes de mayo en el evento Google I/O, nos quedamos algo sorprendidos. No porque los teléfonos fueran increíbles, ni porque no esperáramos que Google acabara lanzando toda una gama del Pixel 7.

Nos sorprendió porque Google acababa de romper una de las reglas cardinales de las ventas, especialmente con productos tecnológicos. No anuncias tu próximo gran producto mientras quieras que la gente compre el actual.

En 1983, Adam Osborne (opens in new tab), de Osborne Computer, anunció la siguiente línea de ordenadores personales de su empresa, mientras el actual ordenador Osborn 1 estaba empezando a crecer en ventas.

Inmediatamente, los compradores dejaron de estar interesados en un ordenador que sabían que sería sustituido de forma inminente. La empresa fracasó incluso antes de poder sacar al mercado las siguientes máquinas, y nació el efecto Osborne.

Google Pixel 6a (Image credit: Future)

Por supuesto, Google es lo suficientemente grande como para aguantar una caída de las ventas, especialmente en una categoría como la de los smartphones, que representa una pequeña fracción de los ingresos de Google. Aun así, ¿por qué anunciar el nuevo teléfono tan pronto y canibalizar las ventas?

Esperamos que el Google Pixel 7 salga a la venta en octubre, como el Pixel 6 antes. El Pixel 6 y el Pixel 6 Pro llevaban solo 7 meses de vida cuando Google los dejó obsoletos. Lo hizo al mismo tiempo que lanzaba una versión económica de la familia, el no tan impresionante Google Pixel 6a, cerrando efectivamente la tapa del ataúd del todavía caliente Pixel 6.

¿Por qué Google cortaría la inercia del Pixel 6?

(Image credit: Google)

Solo podemos especular al respecto. No debe haber mucha inercia si no ha habido reparos para anunciar los siguientes dispositivos, así que tal vez Google ya decidió que la familia Pixel 6 era un fracaso de ventas, y que era mejor centrarse en la nueva ganga Pixel 6a y construir el bombo para el próximo gran lanzamiento en el otoño.

Las recientes filtraciones (opens in new tab) de los Pixel 7 (opens in new tab) y Pixel 7 Pro (opens in new tab) pueden pintar un panorama algo diferente. Las especificaciones que estamos viendo muestran un dispositivo que será casi totalmente similar a su predecesor. Los sensores de la cámara utilizarán el mismo número de megapíxeles. Las pantallas serán casi idénticas en tamaño, resolución y rendimiento. Incluso la batería tendrá el mismo tamaño. El chip será nuevo, el Google Tensor 2 en lugar del Google Tensor original, pero, ¿quién sabe si es un gran avance o no?

Si Google está filtrando aburridas especificaciones de hardware, es porque el teléfono va a ser todo software

Ahora nos encontramos con una nueva posibilidad. Google anunció anticipadamente los Pixel 7 y Pixel 7 Pro porque, francamente, no son gran cosa. No hay mucho de qué hablar. Si tienes una mala noticia (y una noticia aburrida es lo mismo que una mala noticia para los fans de la tecnología), filtras esa noticia muy pronto para que el ciclo de noticias tenga tiempo de digerirla antes de que se convierta en verdad.

Google anuncia un teléfono con cinco meses de antelación, y luego va filtrando poco a poco información aburrida hasta que sabemos qué esperar. La forma en que funciona el duelo de los teléfonos, es que para cuando el Pixel 7 llegue por fin, habremos pasado a la aceptación. El iPhone 14, el rey del hype, tendrá un mes de vida. El nuevo y emocionante Galaxy Z Flip 4 de Samsung será aún más antiguo. Google no está tratando de subirse a la ola de la emoción de los teléfonos, sino que está esperando a que la ola rompa para poder nadar sin problemas de vuelta a la orilla.

Google hace software emocionante, no hardware

(Image credit: Future)

¿Realmente creemos que Google lanzará un teléfono mediocre en octubre, y que nos ha estado preparando para el chasco desde la primavera? No, por supuesto que no. Google es una empresa de software. Sus teléfonos hacen grandes fotos no por el hardware que llevan, sino por el software inteligente de Google que usa. Si Google está filtrando aburridas especificaciones de hardware, es porque el teléfono va a ser todo software.

El chip Google Tensor trasladó gran parte de la computación de la IA de Google de la nube al propio dispositivo. Funciones como el reconocimiento de voz mejoraron mucho en velocidad y precisión porque el chip se hizo para manejar la inteligencia de Google. Es lógico que un chip Tensor 2 no sea simplemente una actualización de los núcleos de procesamiento y una reducción del tamaño de los transistores. Sería más prudente esperar que se añadan al teléfono funciones de IA más avanzadas, con un procesamiento más inteligente a cargo de un nuevo chip Tensor.

Google utilizó el mismo sensor de 12MP en su cámara durante años, y siguió mejorando la calidad de la imagen de forma espectacular gracias a su procesamiento de imágenes, hasta el punto de que el Pixel 6a, con su objetivo de 12MP, hace fotos que son casi tan buenas como el Pixel 6, que tiene un único sensor de 50MP en la parte trasera. Saber que el Pixel 7 utilizará la misma cámara que el Pixel 6 no es motivo de preocupación. De hecho, puede significar que Google se está basando en lo que ya hace bien, y eso es bueno para los obturadores.

Otra posible razón para que el Pixel 7 sea aburrido

(Image credit: Future / Google)

Otra posible razón por la que los Pixel 7 y Pixel 7 Pro parecen tan decepcionantes es que hay un tercer teléfono Pixel de la familia Pixel 7 esperando entre bambalinas. Puede que no veamos un Pixel 7 Ultra en octubre, pero los rumores sugieren que Google está trabajando en un superteléfono para colocarlo por encima de su actual buque insignia. Podríamos ver aún más mejoras en la cámara, y tal vez otras mejoras en las especificaciones en este dispositivo.

Incluso se rumorea que Google está muy avanzado en el desarrollo de un teléfono plegable. Google siempre ha sido ambigua sobre el lugar que ocupa el teléfono Pixel en el mundo de la telefonía. ¿Está destinado a ser el dispositivo más potente? ¿El más todoterreno? ¿El mejor dispositivo por su precio? ¿Por qué los compradores deberían elegir un Pixel en lugar de otros teléfonos del mercado? Esa respuesta parecía cambiar cada año a medida que los teléfonos pasaban de ser potentes gangas a bestias que acechan a los buques insignia.

Es posible que el Pixel 7 Pro simplemente se esté recolocando como el teléfono de gama media en la alineación de Google, con un teléfono Ultra (o tal vez incluso un dispositivo plegable) que aparecerá más tarde con unas especificaciones increíbles y un precio en la misma línea.