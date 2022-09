¿Es el rumoreado Google Pixel 7 "compacto" en realidad el Pixel 7a?

Esperamos que Google lance finalmente el Pixel 7 y el Pixel 7 Pro el mes que viene, después de haber confirmado su existencia en mayo, pero ahora tenemos noticias de una versión más pequeña del Pixel que también podría llegar en un futuro no muy lejano.

Esto viene de Digital Chat Station (opens in new tab), un informador con un historial respetablemente bueno de filtraciones precisas. Por desgracia, no tenemos mucha información sobre el dispositivo, aparte de un nombre en clave: Neila.

Al parecer, el teléfono tendrá un único orificio circular para la cámara selfie, lo que es igual en el Pixel 7. La parte trasera del teléfono también seguirá la tendencia de los últimos Pixel aparentemente, con una barra colocada en la parte trasera que alberga las cámaras traseras.

El tamaño importa

Lo que no tenemos aquí es ningún indicio de lo compacto que va a ser este teléfono. El Pixel 6 tiene una pantalla de 6,4 pulgadas y el Pixel 6 Pro tiene una pantalla de 6,71 pulgadas, mientras que se espera que los teléfonos insignia Pixel 7 se ajusten bastante a esas dimensiones.

¿Podría ser este nuevo teléfono el Google Pixel 7a? El Pixel 6a tiene una pantalla más pequeña de 6,1 pulgadas después de todo, pero la filtración utiliza la palabra "buque insignia", lo que sugiere que no será un gama media más asequible como el Pixel 6a.

En meses anteriores se ha hablado de un Pixel 7 más pequeño y de un Pixel 7 Ultra, pero hasta ahora Google solo ha confirmado el Pixel 7 y el Pixel 7 Pro. Tendremos que esperar para ver qué más podría aparecer en la misma serie.

Lo pequeño no suele vender

Como señala el informador Digital Chat Station, hay cierta inestabilidad en lo que respecta a las ventas de los teléfonos más pequeños en los distintos mercados. Recordemos que Apple lanzó el iPhone 13 mini el año pasado, pero este año lo ha sustituido por el iPhone 14 Plus (opens in new tab), mucho más grande.

Los tamaños de los teléfonos siguen subiendo y subiendo hacia lo que antes se habría descrito como territorio "phablet" (a medio camino entre el teléfono y la tablet). El Google Pixel original, lanzado hace tan solo seis años, en el 2016, venía con una pantalla de 5 pulgadas que parecería diminuta para los estándares actuales.

Una pantalla más pequeña significa que un teléfono ocupa menos espacio en un bolso o un bolsillo. También significa que es más fácil de manejar con una mano. En contrapartida, significa que puede caber menos en la pantalla a la vez, ya sea un documento, una web o un feed de las redes sociales.

Los teléfonos plegables podrían ser la respuesta, ofreciendo pantallas más grandes cuando se abren y factores de forma más compactos cuando se cierran. Si los rumores son creíbles, Google está preparando un teléfono Pixel plegable, así como este modelo Neila, más compacto.