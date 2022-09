El Google Pixel 7 podría salir al mercado mucho antes que el Pixel Watch

Sabemos que Google anunciará el Pixel 7 y el Pixel 7 Pro junto con el Pixel Watch el 6 de octubre, y se ha confirmado que los pedidos anticipados (al menos para el Pixel 7 Pro) se abrirán también en esa fecha, pero ¿cuándo se enviarán realmente estos dispositivos?

Google aún no ha confirmado una fecha para ello, pero Caschy's Blog (opens in new tab) afirma que el Pixel 7 se enviará el 18 de octubre, mientras que el Pixel Watch no lo hará hasta el 4 de noviembre. No se menciona el Pixel 7 Pro, pero es posible que hayan querido decir que ambos modelos aterrizarán el 18 de octubre.

Por supuesto, cogeríamos esta afirmación con pinzas, especialmente porque esta fuente no tiene mucho historial. Pero vale la pena señalar que esta fuente también enumera el 6 de octubre como la fecha de reserva para los tres dispositivos, y esa afirmación fue hecha al parecer poco antes de que Google confirmara que los pedidos anticipados para el Pixel 7 Pro se abrirían entonces.

Por otra parte, el 6 de octubre habría sido fácil de adivinar, ya que es la fecha del anuncio, por lo que no hay mucho misterio ahí. Aun así, si esto es correcto, entonces solo tendrás que esperar 12 días desde el anuncio del Pixel 7 hasta que puedas tenerlo en tus manos, pero para el Pixel Watch, la espera será de casi un mes.

Hablando del Pixel Watch, 9to5Google (opens in new tab) tiene información adicional al respecto, diciendo que el modelo con Bluetooth costará 349,99 dólares. Este precio aparentemente proviene de un minorista, y sigue a una afirmación anterior de que el modelo con red móvil costaría 399 dólares.

9to5Google también tiene información sobre los colores en los que podría venir el Pixel Watch, y dice que el modelo Bluetooth estará disponible en una combinación de caja negra con correa color obsidiana, una versión de caja plateada con correa color tiza, y una configuración de caja dorada con correa color avellana. La versión móvil se dice que viene en negro con obsidiana, plata con tiza, y oro con avellana.

El filtrador Roland Quandt (opens in new tab) ha enumerado por separado los mismos colores, aunque los ha descrito de forma ligeramente diferente, como se puede ver en el siguiente tuit.

Dunno who "sourced" the Pixel Watch colors, but you missed one.Obsidian: Matte BlackChalk: one kinda SilverCharcoal: other kinda SilverHazel: Champagne GoldSeptember 21, 2022 See more

Un precio más alto de lo que esperábamos

Esta no es la única información reciente que hemos escuchado sobre los posibles precios y colores del Pixel Watch, con otra filtración que sugería que aunque el precio anterior era posible, un precio mucho más bajo también era una posibilidad.

Así que es una pena ver que Google podría haber optado por la opción más cara, aunque esto podría sugerir que las especificaciones y capacidades del Pixel Watch están más en línea con rivales como el Samsung Galaxy Watch 5 y el Apple Watch 8 (opens in new tab).

La anterior filtración de colores se corresponde con lo anterior, pero entra en menos detalles, y no menciona el color avellana como opción. Por supuesto, ninguno de estos detalles está confirmado todavía, pero pronto sabremos exactamente qué ofrece el Pixel Watch, ya que el mejor competidor de Google en materia de smartwatches ya está aquí (opens in new tab).