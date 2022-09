¿Será el Google Pixel 7 Pro igual de decepcionante que el estándar? Parece que Apple no tiene por qué preocuparse

Aquí en TechRadar ya os hemos contado que ha habido una filtración (opens in new tab) sobre el Google Pixel 7 (opens in new tab) (estándar), cosa que no pasa a menudo, y que según las especificaciones listadas no podemos sentir más que decepción, ya que no parece que va a haber apenas cambios.

Pues bien, resulta que ha habido una filtración similar sobre el modelo superior de la gama, el Pixel 7 Pro... y nos deja igual de indiferentes.

Yogesh Brar, un filtrador con un sólido historial y la misma fuente que la filtración sobre el Pixel 7 estándar, ha tuiteado (opens in new tab)una lista de especificaciones del Pixel 7 Pro, y las diferencias con su predecesor, el Pixel 6 Pro (opens in new tab), son prácticamente inexistentes.

La única diferencia real es que el nuevo modelo cuenta con el nuevo chip Tensor G2. Ya sabíamos que la nueva generación de móviles de Google equiparía ese chip, ya que la propia compañía lo anunció. Sea como sea, si las filtraciones están en lo cierto, ese nuevo chip podría seguir quedándose por detrás (opens in new tab)de la competencia.

Google Pixel 7 Pro(rumoured)- 6.7" QHD+ OLED, 120Hz, LTPO- Google Tensor G2 SoC- Titan security chip- Rear Cam: 50MP + 12MP (UW) + 48MP (Tele)- Front Cam: 11MP- 12GB RAM- 128/256GB storage- Android 13- 5,000mAh battery, 30W fast charging- Wireless chargingSeptember 27, 2022 See more

Por otro lado, el resto de las especificaciones enumeradas incluyen una pantalla OLED QHD+ de 6,7 pulgadas con una tasa de refresco de 120Hz, 12GB de RAM, 128GB o 256GB de almacenamiento, una batería de 5.000mAh, carga de 30W, carga inalámbrica, Android 13 y una cámara de triple lente, con un sensor principal de 50MP, uno ultra gran angular de 12MP y un teleobjetivo de 48MP. Todo esto coincide con lo que encontramos en el Pixel 6 Pro.

¿Significa todo esto que Google realmente va a lanzar un nuevo móvil en el que la única novedad es el chip? Pues no del todo. Suponiendo que esta filtración sea precisa, lo cual no podemos saber a ciencia cierta, eso no quita que como mínimo el diseño ha sido retocado, y es posible que cosas como las cámaras tengan un mejor rendimiento, a pesar de tener especificaciones similares. Sea como sea, parece que el Pixel 7 Pro será muy similar al Pixel 6 Pro.

El iPhone 14 Pro supone una actualización más importante. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Así Google no va a hacer sufrir a Apple y sus iPhone 14

Google dio un golpe sobre la mesa con el Pixel 6, ofreciendo un teléfono con un nuevo diseño distintivo y un chip a medida. Eso hizo que Apple por fin viera a Google como un rival real para sus móviles, pero parece que Google no repetirá la misma táctica este año, por lo que los iPhone 14 (opens in new tab) tendrán menos competencia.

Bueno, más bien, esto deja al iPhone 14 Pro (opens in new tab) y al iPhone 14 Pro Max (opens in new tab) concretamente con menos competencia, ya que el iPhone 14 estándar supone una mejora incluso menor respecto al iPhone 13 (opens in new tab) del año pasado, por lo que por muy parecido que sea el Pixel 7 Pro al Pixel 6 Pro, el iPhone 14 estándar presenta menos diferencias todavía respecto a su predecesor.

Pero claro, Apple al menos te da opciones: puedes optar por comprar el iPhone 14 que básicamente no tiene mejoras pero que es menos caro, o por uno de los modelos Pro que son más caros pero vienen con muchas mejoras. Sin embargo, en el caso de la gama Pixel 7, no parece que Google esté dando ni un solo motivo para incentivar a los compradores a comprarse los nuevos modelos si ya tienen un Pixel 6.

Siendo positivos, podemos enfocar esto como que no es algo tan malo, al fin y al cabo, el mundo estaría en mejor forma si más personas mantuvieran sus teléfonos por más tiempo, y los Pixel 6 solo llevan un año en el mercado.