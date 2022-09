Una rara filtración del Google Pixel 7 nos recuerda por qué el móvil no se ha filtrado mucho

El próximo Google Pixel 7 (opens in new tab) no se está filtrando con tanta frecuencia como su hermano Pro, del que tanto se habla, y está empezando a quedar muy claro por qué.

Ha habido un filtración del modelo estándar, cosa que como decimos no se da mucho, y procede del habitual filtrador de teléfonos Yogesh Brar. Si te sientes confundido al leer esta lista de especificaciones, te confirmamos que sí, estamos hablando del Pixel 7, lo que pasa es que parece casi idéntico al Google Pixel 6 y es normal que puedas confundirte.

Al parecer, el Pixel 7 tendrá una pantalla FHD+ OLED de 90Hz, dos cámaras traseras de 50MP y 12MP, 8GB de RAM, 128GB o 256GB de almacenamiento y carga de 30W. Todas estas son especificaciones que el dispositivo tiene en común con su predecesor.

Google Pixel 7(rumoured)- 6.3" FHD+ OLED, 90Hz- Google Tensor G2 SoC- Titan chip- Rear Cam: 50MP + 12MP (UW)- Front Cam: 11MP- 8GB RAM- 128/256GB storage- Android 13- 4,700mAh battery (~)- 30W fast charging- Wireless charging- Stereo speakers, Bluetooth LE

Resulta que hay algunas diferencias, pero son tan pequeñas que no está claro si son diferencias reales o si simplemente se trata de errores de redondeo. Por ejemplo, parece que el próximo móvil tendrá una pantalla de 6,3 pulgadas (lo cual solo es 0,1 pulgadas menos que el año pasado) y una batería de 4.700 mAh (86 mAh más que el año pasado). Estas cantidades difieren tan poco que es posible que en realidad no se trate de una diferencia.

Ahora bien, sí que se enumera una mejora real, pero es algo que ya sabíamos: el Google Pixel 7 equipará el nuevo chip Google Tensor G2, que es la versión de segunda generación del Tensor original que debutó en el Pixel 6. Y claro, eso ya lo confirmó Google, por lo que no nos estamos enterando de nada nuevo.

¿Por qué el Pixel 7 se está filtrando tan poco?

Con una lista de especificaciones tan familiar, es difícil emocionarse con el lanzamiento del Google Pixel 7 (que es el 6 de octubre). No hay cambios llamativos, ni siquiera un curioso recorte que pudiera apuntar a un cambio de enfoque.

Eso sí, seguro que habrá algunos cambios de software cuando se lance la familia Pixel 7, incluyendo, con suerte, nuevos modos de cámara del estilo del Borrador Mágico, y la integración con todas las nuevas características de Android 13.

Pero incluso así, el Pixel 7 seguramente nos parecerá casi igual que el Pixel 6, y la mayor evidencia de eso es precisamente la gran falta de filtraciones que estamos viendo sobre el próximo teléfono (más allá de esta que os estamos contando aquí, obviamente).

Al fin y al cabo, los filtradores suelen ser grandes fans de la tecnología, y por lo general, cuando vemos pocas filtraciones sobre un dispositivo que está en camino (y más cuando se trata de un modelo importante) es porque lo que saben sobre ellos simplemente les deja indiferentes (lo cual normalmente es porque no va a haber apenas cambios con la generación anterior).

En el caso de las nuevas generaciones de móviles Samsung Galaxy en particular, esta suele ser una métrica interesante a la hora de medir la magnitud de la actualización con respecto a la anterior versión: las filtraciones más tempranas y frecuentes sugieren que Samsung está preparando algo grande. Y el mismo principio se aplica a todas las marcas.

La falta de filtraciones del Google Pixel 7 insinúa que este teléfono será bastante aburrido, sin nada nuevo respecto al año pasado. Es una pena, porque en el mejor de los casos significa que el dispositivo podría no entrar en nuestro ranking de mejores smartphones, y en el peor, significa que Google no ha aprendido de su reinvención del Pixel 6, donde un nuevo y llamativo teléfono hizo que la gente por fin prestara más atención a los Google Pixel después de varios años de no conseguir despertar el interés.