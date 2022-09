El chip del Pixel 7 Pro podría ser "bastante más lento" que el de sus rivales - Pero eso no debe preocuparte

Google ha anunciado que los teléfonos Pixel 7 y Pixel 7 Pro (opens in new tab) están en camino, y ha fijado la fecha de presentación el 6 de octubre (opens in new tab), pero todavía hay muchas cosas que no sabemos sobre estos próximos buques insignia de la compañía. Sin embargo, se ha filtrado un nuevo benchmark (resultados de un software de análisis) que puede haber completado algunos detalles que no conocíamos.

Esto es lo que ha descubierto el desarrollador de Android Kuba Wojciechowski (opens in new tab) (a través de 9to5Google (opens in new tab)), gracias a un listado de Geekbench para el Pixel 7 Pro: el chip del próximo móvil ofrecerá un aumento de rendimiento general de alrededor del 10% superior al del chip Tensor de la gama Pixel 6 (opens in new tab). Por otro lado, a nivel gráfico, podríamos ver mejoras de hasta el 20%.

Esa mejora gráfica debería hacer que los teléfonos Pixel 7 sean significativamente mejores para jugar y para manejar la fotografía computacional, aunque la mejora en velocidad no será tan notable en las tareas cotidianas. Sin embargo, no podemos fiarnos al 100% de estos datos, ya que todavía no están confirmados, y las puntuaciones de Geekbench son bastante fáciles de falsificar.

Más lento que la competencia

Si bien sobre el papel es posible que la nueva versión del chip de Google, el Tensor 2, podría no ser tan impresionante (algo que ya se había rumoreado antes (opens in new tab)), Wojciechowski sugiere que las mejoras de fabricación significarán que el Pixel 7 Pro (y el Pixel 7) serán más eficientes energéticamente. Eso significa una mayor duración de la batería, y una mayor capacidad de ofrecer una mayor velocidad de rendimiento de forma más continuada.

Aunque Wojciechowski admite que el chip Tensor de segunda generación es "mucho más lento que el de la competencia" en estas puntuaciones de los benchmarks, también señala que "las soluciones térmicas, la optimización del software y los componentes varios también desempeñan un papel importante a la hora de ofrecer una buena experiencia de usuario y un buen rendimiento".

Otro detalle que podemos averiguar gracias a este benchmark filtrado es que al parecer el Pixel 7 Pro contará con 12GB de RAM, como el Google Pixel 6 Pro (opens in new tab) anterior. Una vez que tengamos estos móviles en nuestras manos, podremos saber exactamente cómo se comparan los niveles de rendimiento con la generación de Pixels de 2021, y os lo contaremos.

Lo que importa en la práctica

Aunque los benchmarks pueden ser útiles para medir el rendimiento bruto de un teléfono, no necesariamente simulan el uso que los consumidores hacen de sus teléfonos en el día a día. En otras palabras, no nos preocupa demasiado que el chip Tensor 2 parezca una actualización relativamente menor.

Se espera que el procesador esté basado en una arquitectura de 4nm (nanómetros), lo que significa esencialmente más potencia de cálculo en un espacio más pequeño. Debería ser capaz de rendir mejor sin generar tanto calor en comparación con el chip de 5nm que llevan los Pixel 6, Pixel 6 Pro y Pixel 6a (opens in new tab).

También parece que Google va a mejorar la TPU (unidad de procesamiento tensorial) en este nuevo chip. Eso significa que las tareas relacionadas con la IA, incluyendo el reconocimiento de voz y la herramienta Borrador Mágico, se manejarán mejor y se ejecutarán más rápido. Y esto es algo que debería notarse más en el uso diario del móvil.

Por otro lado, se puede argumentar que los móviles insignia de hoy en día tienen procesadores con niveles de rendimiento tan altos que la mayoría de los consumidores no necesitan realmente. Apple acaba de lanzar el iPhone 14 (opens in new tab) y el iPhone 14 Plus (opens in new tab) con el mismo chip que tenían sus modelos del año pasado, lo cual es decepcionante, pero aun así siguen siendo muy rápidos.