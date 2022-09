Apple Maps vs. Google Maps: ¿cuál es mejor?

Apple suele verse envuelta en muchas rivalidades tecnológicas, pero una de las más importantes del gigante de Cupertino es la que existe entre su línea de iPhone y los smartphones Android de Google. Pero no se trata sólo del hardware, sino que también su software compite con el conjunto de aplicaciones disponibles en los dispositivos Android, y una de las más importantes es Apple Maps frente a Google Maps.

Los mapas online han revolucionado nuestra forma de viajar. Nos ayudan a explorar nuevas ciudades con recomendaciones cercanas, a evitar atascos en nuestras rutas habituales, tomando desvíos en tiempo real y a saber cuál es el último bus o metro por la noche.

Pero no todas las aplicaciones de mapas son iguales. A lo largo de iOS y Android ha habido un montón de mejoras en las respetadas aplicaciones de mapas, pero podría ser difícil decir cuál es mejor en algunas áreas.

Con esto en mente, estamos aquí para comparar Apple Maps y Google Maps para determinar en cuál de las dos deberías confiar para ayudarte en tus viajes. ¿Hay un ganador definitivo, o será una cuestión de gusto personal?

Precio y disponibilidad

(Image credit: TechRadar)

Buenas noticias, tanto Apple Maps como Google Maps son de descarga gratuita, aunque eso no significa que estén igualmente disponibles en la plataforma que elijas.

Como es lógico, la aplicación de mapas de Apple es exclusiva para sus dispositivos. Necesitarás un iPhone, un iPad o un Mac para utilizar este servicio. Si quieres usar Apple Maps en un dispositivo que no sea de Apple, no vas a poder.

Sin embargo, si utilizas el motor de búsqueda DuckDuckGo en un navegador web, sus mapas se apoyan en Apple Maps, por lo que al menos puedes hacerte una buena idea de cómo se ven en comparación con la oferta de Google.

También puedes descargarte la aplicación de Google Maps en tu teléfono Android y sacarle más partido, ya que no estás limitado a utilizar la versión de Apple Maps en el navegador.

También puedes descargar Google Maps en algunos dispositivos: la App Store de Apple, por ejemplo, mientras que los dispositivos Windows y Android pueden acceder a ella a través de la web, junto con CarPlay de Apple. Además, todos tus datos pueden sincronizarse entre dispositivos iniciando sesión en tu cuenta de Google en la aplicación de Google Maps.

Precisión

(Image credit: Google)

Apple Maps tuvo un lanzamiento difícil en iOS 6 en el 2012, con mapas imprecisos que estaban mal etiquetados o directamente sin etiquetar. Afortunadamente, después de una serie de actualizaciones masivas a lo largo de los años, ese ya no es el caso, con ambas aplicaciones de Apple y Google siendo casi iguales en términos de precisión.

Salvo algunos pequeños fallos de vez en cuando al buscar una calle de tu pueblo y que el resultado sea una calle de otra ciudad, por ejemplo, el uso de rutas ciclistas y mapas 3D es una gran experiencia en tu iPad u otro dispositivo Apple.

Cuando se construye una nueva carretera o un negocio local cambia su información, Google Maps suele ser más rápido en actualizar su información en la aplicación. Debido a su mayor base de usuarios, Google Maps puede verificar estos datos más rápidamente, pero esta diferencia es bastante menor.

Navegación en coche

(Image credit: TechRadar)

En general, ambos servicios son bastante similares si lo que quieres es una navegación que vaya indicando mientras conduces. Tanto Google Maps como Apple Maps presentan un icono en movimiento que sigue tu trayecto, y la pantalla te indica el siguiente tramo de carretera por el que vas a viajar y cuál será tu siguiente instrucción.

Ambos servicios también te darán una estimación de la hora de llegada y de la distancia que recorrerás, tiempo que cambiará a medida que conduzcas y si cambia el tráfico. Si te encuentras con algún bache en la carretera, también puedes informar de él, de modo que puedes avisar a otros conductores de que pronto se encontrarán con colas o cierres de carreteras.

Ambas aplicaciones también ofrecen sólidos controles de voz para que puedas darles instrucciones mientras conduces. En este caso, los servicios son ligeramente mejores en su plataforma de origen, simplemente porque la IA incorporada en tu teléfono (Siri en los iPhones o Google Assistant en Android) interactúa mejor con la aplicación nativa.

Sin embargo, Google tiene una ligera ventaja en otras áreas.

Por un lado, tiene más opciones para añadir paradas en boxes antes de salir. Apple puede ayudarte a encontrar una gasolinera en caso de que tu coche tenga poco combustible o a encontrar un lugar para comer rápidamente, pero Google ofrece muchas más posibilidades. Si quisieras, Google Maps te permitiría establecer una ruta única que saliera de tu lugar de trabajo y pasara por tu tienda de comestibles local y luego por el colegio de tus hijos antes de llevarte a casa.

Google también tiene nuevas opciones de ruta que te permiten maximizar la eficiencia del combustible en lugar de elegir sólo la ruta más rápida o la más corta.

Transporte público - a pie y en bicicleta

¿Cómo son Apple Maps y Google Maps para ir en bici? (Image credit: TechRadar)

De acuerdo, Google tiene la ventaja para los conductores, pero ¿qué pasa si se viaja en transporte público, a pie o en bici?

Una vez más, ambos servicios están a la par. Tanto Apple Maps como Google Maps te darán información precisa sobre el transporte público y rutas razonablemente similares si quieres ir a pie o en bicicleta.

Sin embargo, Google Maps lleva la delantera una vez más. Para empezar, al utilizar una mezcla de datos actualizados de origen colectivo y tendencias históricas, puede estimar el grado de ocupación de los servicios. Además, no sólo te permite conocer las rutas que "salen a" o "llegan a" una hora determinada, sino también cuál es la última opción de transporte público posible.

Dicho esto, Apple Maps ha recibido recientemente una mejora para los ciclistas (opens in new tab), ya que las bicicletas eléctricas han ganado rutas en las actualizaciones del 2022. Las bicis eléctricas (o e-bikes), que son respetuosas con el medio ambiente, pero no tan exigentes físicamente como las bicicletas normales, se están haciendo muy populares entre los viajeros, por lo que poder planificar varias rutas en tu iPhone o Apple Watch Ultra (opens in new tab) para esos viajes extremos en bicicleta podría ser una gran ventaja.

Diseño

(Image credit: TechRadar)

El diseño es siempre un aspecto que se reduce a un razonamiento más personal y subjetivo.

El diseño de Apple Maps es, en general, más sencillo y limpio. La mayoría de sus funciones están agrupadas, y su mapa por defecto suele ser menos recargado. Se utilizan tonos similares, generalmente apagados, para el fondo y las carreteras se mezclan un poco más; sin embargo, las carreteras por las que planeas viajar se resaltan en un azul distinto para ayudar a que se destaquen.

Por su parte, Google Maps es mucho más activo. Sus calles y fondos son más coloridos, utilizando verdes y grises para distinguir las zonas naturales y urbanas entre sí; las carreteras principales siempre están coloreadas en amarillo para ayudar a que destaquen.

Además, las funciones de Google Maps están repartidas. En la parte superior de la pantalla del teléfono, encontrarás una barra de búsqueda y accesos directos a las necesidades más frecuentes, como restaurantes, gasolineras y tiendas de comestibles cercanas. En la parte inferior, encontrarás un menú para sus otras funciones, incluidas las pestañas de explorar y contribuir para que puedas encontrar nuevos lugares y luego compartir tus opiniones.

En este caso hay que elegir entre pantallas principales más sencillas o más llenas de funciones; todo se reduce a lo que prefieras, aunque para nosotros Google Maps se lleva esta ronda porque es un poco más rápido para obtener las direcciones de donde queremos estar.

Los nuevos modelos de iPhone 14 y iPhone 14 Pro (Image credit: Apple)

Si te has hecho con uno de los nuevos modelos de iPhone 14 o iPhone 14 Pro, hay otras consideraciones de diseño que debes tener en cuenta.

Los que tengan el smartphone de mayor calidad (el Pro) se beneficiarán de que las indicaciones de Apple Maps se muestren en su nueva pantalla siempre activa. Incluso cuando el teléfono esté bloqueado, podrás ver las direcciones, la hora de llegada y la distancia restante sin tener que despertar el teléfono y agotar su batería.

Para no quedarse atrás, Google Maps está trayendo sus propias funciones de pantalla de bloqueo a los dispositivos iOS 16 para que puedas acceder rápidamente a las direcciones de los lugares que más visitas.

Privacidad

(Image credit: TechRadar)

Dada su devoción por la privacidad de los datos en los últimos años, no es de extrañar que Apple sea el claro ganador en esta categoría.

A diferencia de Google Maps (donde todos los datos que pasan viven en un servidor remoto), todos tus datos personales de Apple Maps se almacenan en tu dispositivo para que puedas borrarlos cuando quieras. Además, aunque parezca imposible darte indicaciones precisas y al mismo tiempo mantener la privacidad de tu ubicación, Apple ha encontrado la manera.

Utilizando un método llamado "fuzzing", en lugar de limitarse a buscar direcciones entre los dos puntos que has solicitado, Apple Maps lanza varias solicitudes enmascarando cuál es la ruta que realmente estás tomando. Además, cuando los datos llegan a un servidor remoto, ya no están vinculados a tu ID de Apple, lo que te proporciona un anonimato total.

En cambio, si le das permiso, Google utilizará muchos de tus datos para publicar anuncios y hacer recomendaciones basadas en dónde estás y dónde has estado. Aunque esto puede ayudarte a encontrar contenido relevante para tus intereses, también puede ser un poco desconcertante.

Hay opciones para activar el modo de viaje de incógnito, pero todavía no es tan privado como lo que ofrece Apple.

¿Cuál es mejor?

(Image credit: TechRadar)

Empate.

Si tienes cualquier cosa que no sea un dispositivo de Apple, sólo hay un ganador: Google Maps.

Apple Maps simplemente no te servirá si no usas los productos de Apple. Pero si usas un iPhone o un iPad, tu decisión se basará en lo que más valoras.

En general, Google Maps es la mejor opción, ya que es una aplicación mucho más completa que su rival, sobre todo porque lleva mucho más tiempo funcionando y recopilando datos.

Ofrece una mayor profundidad y amplitud de información, lo que la hace generalmente más fiable si lo que buscas es una ventanilla única para tus necesidades de viaje.

Sin embargo, Apple Maps no se queda atrás en la mayoría de las áreas, y se toma la privacidad mucho más en serio. Si te preocupan tus datos personales por encima de todo, el servicio de Apple es el mejor de los dos.