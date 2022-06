7 cosas que harían del Google Pixel Watch uno de los mejores smartwatch

Google presentó el esperado Pixel Watch (opens in new tab) durante la Google IO 2022 (opens in new tab). Gracias a eso, ya conocemos varias cosas sobre el smartwatch, pero lo cierto es que todavía hay muchos detalles que no conocemos.

Si quieres conocer toda la información, tanto la oficial como la filtrada, sobre el Google Pixel Watch, la hemos reunido en el artículo al que puedes acceder pinchando aquí.

A continuación, lo que hemos elaborado es un listado de 7 cosas que creemos que Google debería ofrecer en el Pixel Watch, para que este pueda entrar en la competición por convertirse en el mejor smartwatch del mercado, y además tener probabilidades de coronarse.

(Image credit: Google)

1. Corona o bisel rotatorios

El Gear Sport de Samsung tiene un bisel rotatorio

Antes del cambio a Wear OS, Android Wear 2.0 puso un gran énfasis en cómo habían retocado el diseño para que combinara a la perfección con los biseles y coronas giratorias, pero luego no hemos visto esto reflejado en muchos smartwatches.

¿Por qué no aprovechar esto en el Google Pixel Watch? Puede que esas características no sean lo primero que tenga Google en la cabeza ahora mismo, ya que las actualizaciones de Wear OS son la prioridad, pero nos encantaría ver una forma innovadora de interactuar con el reloj, como una corona o un bisel giratorios.

2. Lector de huellas dactilares incrustado en pantalla

Si Google realmente quiere que el Pixel Watch destaque en el mercado, añadir un lector de huellas dactilares incrustado en la pantalla sería un gran paso para lograrlo. Actualmente, los smartwatch con Wear OS (y el Apple Watch) permiten protegerlos con un código PIN, pero ese método no es el más seguro.

Un lector de huellas dactilares, haría que el Pixel Watch ofreciera algo especial y más seguro, y además, estéticamente, el aspecto atractivo del reloj no se vería afectado. Además, esta tecnología permitiría aprobar las compras fácilmente (normalmente cuando se supera el límite establecido para los pagos contactless, se debe dar un permiso adicional). Claro que, esto solo valdría suponiendo que el Pixel Watch venga con NFC.

Sin embargo, esto podría conllevar algunos inconvenientes que habría que sopesar. Para empezar, la inclusión de un lector de huellas dactilares aumentaría el grosor del smartwatch, y nadie quiere tener un reloj demasiado voluminoso en la muñeca. Y por otro lado, eso también subiría el precio del dispositivo.

Si Google encuentra la manera de solventar esas dos cosas, entonces incluir el lector de huellas dactilares en el Pixel Watch podría ser un éxito rotundo.

3. Resistencia al agua, pero de verdad

Muchos smartwatches vienen con cierto nivel de resistencia al polvo y al agua, pero pocos cuentan una certificación IP lo suficientemente alta como para garantizar que el reloj no se rompa si realmente nos pasamos el día en la piscina con él, o nos ponemos a nadar.

Si el Google Pixel Watch fuera totalmente resistente al agua, no solo te permitiría dejártelo puesto para meterte en tu bañera, sino que además te daría la posibilidad de hacer un seguimiento de los entrenamientos en la piscina de forma fiable.

4. Duración de batería de 3 días

El nuevo modo de ahorro de batería mejorado en Wear OS

Este punto es muy sencillo y obvio: nos gustaría que la batería del Google Pixel Watch durara lo máximo posible. Imagina lo genial que sería un smartwatch con una batería fantástica que no necesitara cargarse incluso después de dos días de uso intenso.

Wear OS está integrando un útil modo de ahorro de batería mejorado que debería hacer que tu smartwatch te dure mucho más tiempo encendido, pero a cambio, limitará la cantidad de funciones que puedes usar cuando esté el modo activado.

Está claro que Google quiere mejorar la duración de la batería del smartwatch, pero también nos gustaría ver que el Pixel Watch contara con una batería de gran capacidad, y un software bien optimizado, para que como resultado estuviéramos ante una de las mejores duraciones de batería en un smartwatch del mercado.

5. Pagar con NFC

Vamos con otra petición sencilla. Resulta que hay bastantes relojes con Wear OS que no cuentan con NFC incorporado, por lo que no puedes usar Google Pay para pagar con tu smartwatch. Eso resulta bastante frustrante, por lo que esperamos que el Pixel Watch sí que cuente con NFC.

Esto nos parece especialmente útil para cuando salgas a correr y necesites comprarte, por ejemplo, una botella de agua, y te hayas dejado la cartera en casa para no cargar con ella.

(Image credit: Google)

6. Funciones de fitness de primera

El Garmin Forerunner 935 viene con un montón de funciones de fitness incluidas.

Si hablamos de salir a correr o hacer deporte, nos gustaría que el Pixel Watch esté a la altura de las funciones enfocadas al deporte (o fitness) que ofrece el Apple Watch 3 o los relojes especializados de gama alta como el Garmin Forerunner 935.

Imagina que Google incluyera las mejores tecnologías de seguimiento de actividad física en el Pixel Watch, tales como un GPS integrado y fiable, conexión celular y un monitor de frecuencia cardíaca.

Queremos poder salir a hacer cualquier tipo de deporte con nuestro Google Pixel Watch, y saber que el reloj va a hacer un seguimiento fiable de todo lo que hagamos, además de ofrecernos el mayor número posible de métricas.

7. Diseño de alta gama

Obviamente, queremos un smartwatch que no nos avergüence llevar en la muñeca. Lo cierto es que no todos los relojes con Wear OS se pueden considerar que sean bonitos, por lo que esperamos que Google sea capaz de ofrecer una opción más fina que la mayoría de los demás fabricantes, que utilice materiales de alta gama y que sea un reloj que realmente estarás orgulloso de llevar puesto.

Al fin y al cabo, si vas a gastar un buen dinero en este smartwatch, ¿no es de esperar que al menos quede bien en tu muñeca?