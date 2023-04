5 problemas comunes de Windows 11 y cómo solucionarlos

Desde el lanzamiento de Windows 11 en el 2021, ha habido un flujo constante de errores, problemas de rendimiento, inestabilidades y más complicaciones que han estado afectando incluso a los mejores portátiles (opens in new tab). Parece que con cada nueva actualización llegan nuevos problemas con los que lidiar, incluso cuando la actualización realmente trae mejoras y correcciones de estabilidad.

La mayoría son problemas menores que se pueden solucionar o ignorar fácilmente, pero por desgracia, hay algunos errores que pueden ser muy persistentes o incluso críticos para tu sistema operativo Windows 11. Estos son el tipo de problemas que hacen que te pongas inmediatamente a buscar soluciones, ya sean de fuentes oficiales o trucos de otros usuarios para salir del paso.

Estos son cinco de los peores problemas que Windows 11 ha causado en los últimos meses, junto con cómo solucionarlos temporalmente o cómo descargar el parche oficial si lo hay.

Tarjetas gráficas nerfeadas

El VBS de Windows 11 (Seguridad basada en la virtualización) ha sido un problema con los gamers desde que Windows 11 fue lanzado en el 2021. Para los no iniciados, el VBS es una característica de seguridad que tiene el problema de ralentizar el rendimiento de los juegos. El problema es que este VBS se activa automáticamente, lo que significa que incluso con la mejor tarjeta gráfica podrías estar viendo una reducción en el rendimiento de hasta un 10%, dependiendo del juego.

Por suerte, hay una forma de solucionar este problema, aunque requiere un poco de navegación por los menús. Primero, busca Aislamiento del núcleo, haz clic ahí, desactiva la opción Integridad de la memoria y reinicia el ordenador. Para asegurarte de que está desactivada, ve a Información del sistema y comprueba si la opción "seguridad basada en virtualización" está en "no activada". Puede que tengas que repetir este proceso cada vez que actualices el sistema operativo, pero haciéndolo sacarás el máximo partido a tu tarjeta gráfica.

Inestabilidad del Bluetooth tras una actualización forzada

Hay otro extraño error que puede pasarse por alto. Ocurre después de que Windows 11 fuerce el reinicio de tu PC por una actualización que no tienes. Si ocurre, despídete de cualquier funcionalidad Bluetooth hasta que consigas solucionar el problema de nuevo. Por desgracia, este problema en concreto lo descubrió una compañera de manera frustrante y tardó horas en restablecer su portátil a la normalidad.

El problema con este fallo es que la mayoría de la gente no sabe lo que hay detrás. Lo que significa que tendrás que hacer prueba y error con un montón de malos consejos antes de encontrar la verdadera solución, que es desactivar el inicio rápido y luego reiniciar. Algunos artículos del 2017 relatan cómo el inicio rápido puede interferir con funciones críticas que van desde la instalación de actualizaciones de Windows hasta la imposibilidad de acceder a la configuración de la BIOS. Esto se debe a que en lugar de arrancar tu PC más rápido, simplemente lo pone en modo de hibernación, lo que causa muchos problemas. Desactívalo y ahórrate dolores de cabeza.

Un extraño fallo afecta a los procesadores AMD

Hay un error particularmente extraño en Windows 11 que afecta a uno de los mejores procesadores de AMD, la CPU Ryzen 7 5800X3D, que impide a los propietarios instalar el sistema operativo debido a un error de "atestación TPM". El mayor problema es que, en el momento de escribir estas líneas, tanto Microsoft como AMD son conscientes del problema, pero no tienen ninguna solución conocida. Desgraciadamente, esto deja en manos de los usuarios la búsqueda de una solución, que dista mucho de ser ideal.

La solución más eficaz es instalar un módulo TPM independiente en lugar de utilizar el integrado en el procesador. No es justo esperar eso de los afectados, ya que requiere comprar e instalar un módulo TPM aparte para un problema que ya debería estar solucionado. Un usuario de Reddit sugiere otra solución para arreglar el problema: "Vuelve a poner la CPU antigua, desactiva el TPM, borra la CMOS, reinstala el nuevo procesador y vuelve a activar el TPM". No está confirmado que sea del todo fiable, pero alguien afirma que le ayudó. Y es mejor que el silencio de AMD y Microsoft al menos.

Ralentización y mal funcionamiento general tras una actualización reciente

La última actualización de Windows 11, KB5025239, parece estar causando varios problemas a los usuarios, incluyendo el bloqueo del Explorador de archivos, ralentización general, problemas de rendimiento, problemas de velocidad SSD, iconos del escritorio que no responden, e incluso esos mismos iconos desaparecen del escritorio. Varios mensajes de Reddit (opens in new tab), así como los lectores de Windows Latest (opens in new tab) han reportado problemas en torno a la actualización.

Si te encuentras con estos problemas, que al parecer comienzan poco después de la instalación, lo mejor es desinstalar la nueva actualización inmediatamente. Por suerte, el proceso de desinstalación es sencillo, ya que basta con ir al menú Inicio, buscar "Actualización de Windows" y, desde allí, ver el historial de actualizaciones y pulsar "Desinstalar actualización". Lo que hace que esto sea decepcionante es que la última versión de Windows 11 (opens in new tab) trajo consigo algunas grandes características de accesibilidad y una barra de tareas mejorada.

Un error en la copia de archivos grandes provoca una ralentización

La actualización de Windows 11 22H2 causó un gran problema que afectó a las velocidades de copia de archivos ralentizándolas masivamente. Según un informe de Bleeping Computer (opens in new tab), esto sucede "al copiar archivos grandes desde un equipo remoto a un equipo con Windows 11 o al copiar archivos en una unidad local." Este fallo lleva existiendo al menos desde diciembre del 2022, con correcciones en proyecto desde entonces, pero no se había lanzado ningún parche en más de tres meses.

Por fin se ha lanzado el parche oficial de Microsoft, que se ha incluido en la actualización 'Moment 2' para Windows 11 22H2 que se publicó en marzo del 2023. Y parece que, de acuerdo tanto con los lectores de Windows Latest como con un consultor técnico que hizo declaraciones al sitio, la instalación del parche KB5022913 soluciona por completo el problema de copia de archivos.