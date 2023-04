Los anuncios del menú de inicio de Windows 11 van a peor - esto ya empieza a ser penoso y estamos hartos

Microsoft sigue empeñada en bombardearnos con publicidad de sus propios servicios dentro de la interfaz de Windows 11 (opens in new tab), y ahora hay diferentes nuevos anuncios que aparecen en el menú Inicio.

Para ser precisos, de momento lo han incluido en la versión de vista previa 23435 de Windows 11, que acaba de ser liberada en el canal de desarrolladores.

Como dice Microsoft: "Estamos continuando la exploración de 'distintivos' en el menú Inicio con varios tratamientos nuevos para los usuarios que inician sesión con cuentas de usuario locales para resaltar los beneficios de iniciar sesión con una cuenta Microsoft."

Así que la traducción de esto es que esos 'distintivos' (la palabra que han usado en inglés es 'badging') es esencialmente publicidad, y es algo que hemos visto recientemente cuando Windows 11 ha estado instando a los usuarios a realizar una copia de seguridad en la nube (en OneDrive, por supuesto, que es el servicio de Microsoft).

En esta nueva versión preliminar, la compañía está tratando de insistir para incitar a los usuarios que todavía no usan una cuenta de Microsoft (porque siguen con una cuenta local) a que lo hagan.

En comparación con el anterior aviso de copia de seguridad en la nube del menú Inicio, en este caso está aún más claro que se trata de publicidad, ya que promociona completamente las ventajas de tener una cuenta Microsoft. Por ejemplo, te explica que conectar Windows 11 a una cuenta de Microsoft asegurará que tu ordenador tenga una copia de seguridad estando así más protegido, o que mantendrá tu configuración sincronizada en varios dispositivos.

La otra gran novedad de esta versión preliminar es la nueva Galería, una galería de imágenes integrada en el Explorador de archivos (el cual está a punto de recibir una importante renovación). Puedes leer más sobre la Galería aquí (opens in new tab), y para el resto de los ajustes y cambios en la vista previa 23435 de Windows 11, echa un vistazo a la entrada del blog de Microsoft (opens in new tab).

(Image credit: Microsoft)

Estamos hartos de que Microsoft nos esté molestando con publicidad

Somos conscientes de que estamos empezando a sonar como un disco rayado con las quejas sobre los intentos de Microsoft de meter anuncios en el menú Inicio, pero es que la compañía no parece haber captado el mensaje.

Claramente, Microsoft es consciente de que se trata de una adición controvertida a Windows 11, razón por la cual lo está haciendo de forma limitada. El gigante del software incluso afirma en su entrada de blog que: "Como recordatorio, es normal que probemos diferentes conceptos en el Canal de desarrolladores para obtener feedback".

Microsoft pide específicamente la opinión de los probadores, y apostamos a que se la darán, sobre todo ahora que estas ventanas emergentes están adoptando una forma que es más obviamente publicitaria. Que te pidan que te registres en una cuenta de Microsoft es un punto delicado para algunas personas, que no quieren tener nada que ver con ello, y sólo quieren que su sistema operativo sea una pieza independiente de software (tanto como pueda serlo) que no se entremezcle en todos los sentidos con el resto de los programas instalados en el ordenador.

También es preocupante que el anuncio aparezca marcado con un círculo amarillo de advertencia y un signo de exclamación (tal y como podéis ver en la imagen anterior), lo que sugiere que hay algún problema grave con la configuración del sistema, y es algo que puede confundir a la gente. Eso no es justo, y algunos podrían argumentar que es una forma de engañar a la gente menos experta en tecnología para que se registre en una cuenta de Microsoft (o cualquier otra cosa que el anuncio esté promoviendo).

Por supuesto, si a la persona en cuestión no se le dan bien los ordenadores, puede que no sea malo asegurarse de que tiene copias de seguridad en la nube. Pero aún así, los anuncios en el menú Inicio (una de las partes principales de la interfaz de Windows), no es la forma de hacerlo. Al menos, no si no quieres molestar y crear rechazo en la mayoría de los usuarios de Windows 11, a los que no va a gustar esta novedad de Windows 11 (si finalmente da el salto desde la versión de vista previa a la pública definitiva).