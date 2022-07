3 razones por las que el Google Pixel 6a es un móvil asequible mejor que el iPhone SE (2022)

Cuando se ponen uno frente al otro, es fácil ver que el nuevo Pixel 6a (opens in new tab) de Google y el iPhone SE (2022) (opens in new tab) de Apple tienen varias cosas en común.

Ambos son los móviles más asequibles de la gama de 2022 de sus respectivos fabricantes, los dos ofrecen un diseño compacto y ambos equipan el mismo chip que tienen sus hermanos mayores (el Pixel 6a cuenta con el chip Tensor propio de Google y el iPhone SE 2022 cuenta con el chip A15 Bionic también propio de la Apple).

Sin embargo, hay algunos aspectos en los que el Google Pixel 6a supera claramente a su rival de Apple, y como resultado, se puede considerar que es un móvil algo más premium.

Claro que también hay un par de áreas en los que el iPhone SE 2022 es mejor.

A continuación, hemos reunido los tres puntos en los que gana el Pixel 6a, y después, los dos en los que gana el iPhone SE (2022), y así podrás decidirte según a qué cosas les des más importancia.

El Google Pixel 6a es mejor porque...

1. Tiene una pantalla más grande y mejor

Con todo el respeto por la pantalla True Tone del iPhone SE (2022), lo cierto es que la pantalla del Pixel 6a es mejor prácticamente en todos los sentidos.

Para empezar, es más grande, ya que es de 6.1 pulgadas (frente a las escasas 4.7 pulgadas del iPhone SE), y esto es gracias a que el teléfono de Google tiene unos marcos realmente finos y no presenta borde ni arriba ni abajo.

Por otro lado, mientras que el iPhone SE (2022) tiene una pantalla más antigua que es LCD, la del Pixel 6a es OLED, lo que te permite disfrutar de un mejor contraste y colores más vibrantes.

Y ahora hablemos de la resolución, la del iPhone SE (2022) está limitada a solo 1334 x 750 con una densidad de 326ppp (píxeles por pulgada). Esto, en comparación con la resolución de 1080 x 2400 y la densidad de 429ppp del Pixel 6a, no deja lugar a dudas de que el móvil de Google gana por goleada.

Dicho esto, no es que la pantalla del Pixel 6a sea perfecta: estamos decepcionados de que la tasa de refresco se quede en los mismos ridículos 60Hz que ofrece el iPhone SE (2022), y más teniendo en cuenta que hay otros muchos teléfonos asequibles en el mercado que cuentan con pantallas de 120Hz, como el Samsung Galaxy A53 5G (opens in new tab).

2. El conjunto de cámaras es mejor

Los teléfonos Pixel de Google son conocidos por la excelente experiencia fotográfica que ofrecen, y el Pixel 6a no es una excepción. Y aunque la solitaria cámara trasera del Phone SE (2022) no se queda atrás, le cuesta competir en algunas áreas clave.

Aunque el nuevo móvil asequible de Google cuenta con sensores más antiguos que son técnicamente inferiores a los del Pixel 6 (opens in new tab)y el Pixel 6 Pro (opens in new tab), el 6a es capaz de producir excelentes resultados gracias al inigualable procesamiento de imágenes basado en IA del gigante de búsquedas.

Y aunque el iPhone SE (2022) ofrece distintos modos de retrato con efectos de iluminación avanzados, carece de un modo dedicado para la fotografía nocturna, cosa que le da al Pixel 6a una clara ventaja en escenarios de poca luz.

Ambos dispositivos cuentan con una cámara principal de 12MP, sin embargo, en el caso del Pixel 6a, viene acompañada de una cámara secundaria ultra gran angular de 12MP con un ángulo de visión de 114 grados.

3. Te ofrece el doble de almacenamiento por un precio algo más bajo

Hablemos ahora de los precios.

El Google Pixel 6a se comercializa con una sola variante, que cuenta con 128GB de almacenamiento y cuesta 459€ en España, mientras que el precio del iPhone SE (2022) parte de 529€ y además se queda en 64GB de almacenamiento. Si quieres un almacenamiento igual que el del Pixel 6a en el móvil de Apple, tendrás que pagar 579€, lo cual ya es una diferencia bastante notable.

Eso quiere decir que el Google Pixel 6a te costará 70€ menos que la variante básica del iPhone SE (2022) y además te ofrecerá el doble de almacenamiento (y por cierto, no podrás aumentar el almacenamiento en ninguno de los dos modelos).

El iPhone SE 2022 es mejor porque...

Como hemos comentado, también hay algunos aspectos en los que el iPhone SE (2022) supera al Google Pixel 6a.

De hecho, hay dos cosas en las que creemos que el móvil de Google debería aprender del de Apple, y ahora las vamos a comentar.

1. La duración de la batería del Pixel 6a es pésima

Si bien el Google Pixel 6a es un buen teléfono, con un diseño bastante premium (si no contamos con su parte trasera de plástico), una pantalla fantástica y un rendimiento satisfactorio, resulta que cuenta con un enorme inconveniente, que hace que nuestra opinión sobre este móvil sea bastante peor de lo que nos gustaría: la duración de la batería del Pixel 6a es pésima, tal y como pudimos comprobar cuando pusimos a prueba a conciencia (opens in new tab) el nuevo móvil asequible de Google.

Esto es bastante decepcionante, y más teniendo en cuenta que su predecesor, el Pixel 5a, ofrecía una duración de batería impresionante. Además, los hermanos mayores del Pixel 6a no sufren este problema, lo que eso significa que el chip Tensor que comparten ha demostrado ser eficiente, y por eso, no nos esperábamos encontrarnos con este problema.

De verdad que esperamos que este gran punto flojo del Pixel 6a se solucione a través de una actualización de software, pero mientras tanto, sin ninguna duda la batería del iPhone SE (2022) te durará mucho más.

2. El Pixel 6a no ofrece carga inalámbrica

Aunque a mucha gente es posible que esto no le importe demasiado, sí que resulta algo decepcionante que el Google Pixel 6a carezca de carga inalámbrica, y más cuando otros móviles asequibles del mercado, como el iPhone SE (2022), sí que ofrecen esta característica.

Por último, cabe señalar que el Pixel 6 (estándar) es bastante mejor que el Pixel 6a, y a día de hoy ya lo puedes comprar en oferta, por lo que te costará poco más que el 6a y sin dudas merece la pena.