¿De verdad necesito una webcam? Totalmente, y te cuento tres razones por las que deberías hacerte con una

En todos mis años de vida, nunca se me había ocurrido añadir una webcam a mi ordenador de sobremesa. Siempre me he conformado con la cámara integrada en mi portátil y he esperado que fuera suficiente, y, para ser sincero, normalmente ha funcionado bien para las videollamadas.

Pero recientemente he probado la Insta360 Link 2C y, después de integrarla en mi equipo, ya no podría volver a mi cámara independiente del portátil. Si eres de los que hacen muchas videollamadas, hacen streaming, crean contenido o dan clases online, diría que una cámara web es absolutamente imprescindible.

Entonces, ¿qué es lo que hace que una webcam externa sea tan especial? Aquí tienes tres mejoras que la Insta 360 Link 2C ha aportado a mi vida laboral; las principales ventajas de adquirir una de las mejores cámaras web.

1. Calidad de imagen enormemente mejorada

(Image credit: Future)

Muchas cámaras web de los ordenadores portátiles carecen de la calidad de imagen de alta resolución que se puede obtener con una opción externa de alta calidad. Mi cámara Windows Surface de 1080p, por ejemplo, no se puede comparar con la calidad 4K de la Insta360 Link 2C.

Es cierto que no todas las plataformas de videollamadas ofrecen vídeo 4K de alta calidad, pero si eres creador de contenido o simplemente quieres un aspecto de primera categoría, la compatibilidad con 4K va a suponer un gran cambio. Si grabas un vídeo con la Link 2C, por ejemplo, puedes obtener una calidad de hasta 4K a 30 fps, aunque modelos como la Elgato Facecam Pro pueden ofrecer incluso una grabación de 4K a 60 fps.

Al cambiar entre mi cámara web Insta360 y la cámara integrada de mi portátil, la primera era mucho mejor a la hora de resaltar los detalles más finos, como los mechones de pelo individuales, el vello facial y las marcas de mi cara, por ejemplo. Por lo tanto, si quieres mostrarte de la mejor manera posible, hacerte con una cámara web 4K puede marcar una gran diferencia.

2. Mejor seguimiento y encuadre

(Image credit: Future)

También valoro mucho la capacidad de mi Insta360 Link 2C para seguir mis movimientos y mantener mi rostro centrado durante cualquier videollamada. La Link 2C utiliza tecnología de encuadre automático y seguimiento por IA, lo que es ideal si, como yo, eres una persona inquieta o te mueves por un espacio amplio.

Además, la Link 2C utiliza controles gestuales, que mejoran la calidad del seguimiento. Por ejemplo, puedes hacer una L con la mano y moverla hacia arriba o hacia abajo para acercar o alejar la imagen, respectivamente. Además, puedes acercar la palma de la mano a la cámara web, que entonces encuadra la imagen en tu rostro, ¡algo muy útil!

Pero espera... aún no he terminado, porque la Link 2C utiliza un enfoque automático con detección de fase mejorado, que captura a la perfección los detalles de los objetos que sostienes.

Por último, hay un modo pizarra, que mantiene todo lo que escribes cuadrado y enfocado. Si necesitas animarte y utilizar accesorios ante la cámara, por ejemplo, para dar clases particulares online, este tipo de funcionalidad es transformadora.

3. Filtros detallados y personalización

(Image credit: Future)

Por último, quiero destacar el alto nivel de personalización que puedes conseguir con una cámara web tan buena como la Insta360 Link 2C.

Si usas el software Insta360 Link Controller, puedes jugar con un montón de ajustes de imagen, como el contraste, la exposición y el balance de blancos (todas esas cosas buenas). Además, puedes activar varios filtros, como desenfoque, bokeh e incluso maquillaje.

Todas estas opciones son muy útiles si quieres optimizar tu imagen para habitaciones con poca luz, por ejemplo, o si deseas un control más preciso sobre tu apariencia en pantalla. Afortunadamente, muchas otras cámaras web ofrecen este grado de personalización, incluso alternativas más económicas como la Obsbot Meet SE.