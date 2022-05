Por fin puedes usar la cámara de tu iPhone en el Mac

No es ningún secreto que las webcams de los Mac de Apple dejan mucho que desear, y el reciente Studio Display es la prueba de ello. Pero la aplicación Camo tiene la solución perfecta, con una nueva actualización para que se pueda usar durante las llamas de FaceTime, además de ser compatible con Discord, WhatsApp, Slack y más.

Aunque se está probando una actualización de firmware para el Studio Display, que parece arreglar algunos de los problemas que está sufriendo la webcam del monitor, todavía queda un largo camino para que se use de forma aceptable en las llamadas, sobre todo teniendo en cuenta el precio del monitor.

Aun así, Camo es una de esas apps de las que dices '¿por qué no he caído antes?', ya que todos tenemos un smartphone que tiene una fantástica cámara, dos, tres e incluso cuatro con las que fulminar la calidad de la webcam de cualquier Mac.

Aunque se puede descargar de forma gratuita, tiene una suscripción mensual de menos de 5€ o una licencia para toda la vida por menos de 80€ que te permite usar todas las funciones. Yo ge probado Camo con un iPhone 13 Pro y me han sorprendido los resultados.

Luces, cámara, app

(Image credit: Camo)

Instalar la app tanto en iOS como en macOS es bastante simple, pero cuando intenté configurarla en macOS tuve algunos problemas, ya que hay un montón de opciones para personalizar la cámara del iPhone.

Aun así, después de acostumbrarme a Camo tras una hora entera, empecé a darme cuenta de que solo me estaba centrando en los menús de la izquierda para cambiar entre los objetivos que tiene el iPhone. Camo se integra con Zoom, FaceTime y otras aplicaciones de videollamadas, así que simplemente necesitas cambiar los ajustes de vídeo y seleccionar 'Camo' para que se te vea desde el iPhone.

Obviamente, vas a tener que buscarle un soporte al iPhone para dejarlo mientras haces la videollamada, pero no necesitas nada más, y una pila de libros te pueden hacer el apaño.

La webcam del MacBook Air M1 (2020) no tiene ni punto de comparación con las cámaras traseras del iPhone 13 Pro. La calidad es similar a una webcam profesional de Razer o Logitech, con varias resoluciones y enfoques distintos para elegir. Camo no tuvo ningún problema con la latencia mientras lo probaba en las diferentes aplicaciones.

¿Por qué siguen siendo tan malas las webcams de los Mac?

Aunque no tengo un Studio Display, me sigo preguntando por qué las webcams de cualquier Mac no son lo suficientemente buenas. Apple habló de la del Studio Display cuando se anunció en marzo, pero los análisis han demostrado que están a la par con el resto de portátiles y ordenadores de escritorio de los de Cupertino.

Estamos en un punto donde la cámara frontal del iPhone SE 3 saca mejor calidad en imagen y vídeo que la webcam del Cinema Display de más de 1.500€ de Apple. Pero Camo puede solucionar este problema, incluso sin pagar.

Por ahora, la única mejora que me gustaría ver en Camo es el poder conectar la cámara del iPhone al Mac sin usar el cable Lightning.

De todas formas, se soluciona el gran problema que tiene Apple con sus webcams, así que si quieres estar en la más alta definición durante tus videollamadas, Camo pone a tu disposición esa oportunidad.