Tranquilo, WhatsApp no está utilizando el micrófono de tu móvil para escucharte

Google finalmente ha reconocido y corregido un error de Android que provocaba que WhatsApp obtuviera acceso no autorizado al micrófono del móvil.

Si no estás muy familiarizado con la historia, a principios de abril algunas personas comenzaron a notar y a informar que el software estaba utilizando el micrófono de su dispositivo sin su consentimiento. Este problema llegó a su punto álgido el 6 de mayo, cuando Foad Dabiri, ingeniero de Twitter, se dio cuenta de que WhatsApp había accedido al micrófono de su Pixel 7 Pro al menos nueve veces en una mañana. Cada vez que se producía el error, aparecía una notificación informándole de lo sucedido. La cuenta oficial de WhatsApp en Twitter respondió afirmando que el problema se debía a un error de Android que atribuía erróneamente la información en el panel de privacidad del teléfono, y luego procedió a pedir a Google que desplegara rápidamente una solución. El gigante tecnológico ha tardado casi dos meses en reconocer el problema, pero afortunadamente ese día ha llegado.

La cuenta oficial de Twitter de Android Developers declaró recientemente que el error sólo afectaba a un "número limitado de usuarios de WhatsApp", lo que explica por qué no era un problema generalizado. Para parchear el error de seguridad y detener esas notificaciones, Google afirma que lo único que hay que hacer es instalar la última versión de WhatsApp, algo que te recomendamos encarecidamente que hagas.

Que no cunda el pánico

A día de hoy, nadie sabe qué causó el error del micrófono para empezar. Los detalles técnicos que rodean al error son casi inexistentes, ya que ni Google ni Meta (la empresa matriz de WhatsApp) han revelado detalles concretos. Ni siquiera hay nada al respecto en el registro de cambios de Android 13 en la web para desarrolladores de Android.

Pero lo único que se puede decir es que en realidad no se ha grabado nada. Según aclara WABetaInfo, WhatsApp no consiguió acceder al micrófono del dispositivo móvil de nadie. Simplemente activó las notificaciones, haciendo que se volvieran un poco locas. Esto a su vez provocó que algunas personas en línea pensaran que estaban siendo espiadas o que se estaba violando su privacidad, pero en realidad, no ocurrió nada de eso. Nos hemos puesto en contacto con Google para ver si la empresa está dispuesta a divulgar información adicional sobre la solución. Este artículo se actualizará si recibimos alguna respuesta.

