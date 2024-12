Apple Maps compite cara a cara Google Maps en la web con su versión de Street View

Apple ha llevado su función Look Around a los navegadores web

Se trata del rival de Apple Street View en Apple Maps

Acerca Apple Maps a Google Maps en cuanto a prestaciones

Apple Maps y Google Maps han sido rivales durante años, y cada uno puede presumir de hacer ciertas cosas mejor que el otro. Ambos servicios permiten ver los mapas desde la perspectiva de un peatón, pero hasta ahora la versión de Apple se limitaba a la aplicación Apple Maps, no a su vista web (que se lanzó en julio de 2024). Con la última actualización, sin embargo, todo eso está cambiando.

Como señala Chris Carley en Threads (según 9to5Mac), ahora puedes obtener el rival de Street View de Apple (llamado Look Around) cuando utilices Apple Maps en cualquiera de los mejores navegadores web, incluidos Safari, Chrome, Edge y Firefox. Según 9to5Mac, es probable que esta función se haya añadido en torno al 11 de diciembre.

Look Around te permite echar un vistazo a pie de calle a cualquier zona cubierta, desplazando la vista 360 grados y moviéndote arriba y abajo por calles y caminos. Actualmente está disponible en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, la Unión Europea, Australia, Japón y algunos otros países. Apple tiene una lista completa de los lugares disponibles en su web.

Liberarse de las aplicaciones de Apple

(Image credit: Apple)

Ahora que Look Around es compatible con los navegadores, ya no está limitado a los dispositivos Apple. Antes era necesario tener la aplicación Mapas de Apple en el iPhone, iPad o Mac, pero ahora que se puede acceder a ella desde un navegador se puede utilizar Look Around desde un PC con Windows si se desea (aunque sigue sin funcionar en ninguno de los mejores teléfonos Android).

Eso podría ayudar a hacer de Look Around una función mucho más popular, ya que no dependerá de que el usuario tenga un dispositivo Apple. En su lugar, cualquiera podrá utilizarla, siempre que disponga de un navegador web compatible.

Carley añadió que la versión web de Look Around no parece tener el efecto de paralaje que puede verse al mover la vista en las versiones para iOS y macOS. Sin embargo, este efecto sí parece funcionar al moverse, y parece probable que Apple actualice la vista web para equipararla a las versiones de sus apps de Apple Maps.

La vista web de Mapas de Apple está actualmente en fase beta, y muchas funciones, como los mapas de tránsito, la visualización de edificios en 3D y la posibilidad de iniciar sesión y guardar ubicaciones, no están disponibles. Pero con la incorporación de Look Around, tienes una razón más para cambiar Google Maps.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Enviadme noticias y ofertas de otras marcas de Future. Recibe un email nuestro de parte de nuestros colaboradores de confianza o patrocinadores