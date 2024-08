No cometas estos terribles errores al montar tu PC

Recuerdo mi primer PC. Mi emoción iba creciendo con cada clic en «Añadir al carrito» y la expectación llegaba a su punto álgido cuando mi dedo se posaba sobre el botón de encendido.

Después de seguir una guía de montaje de YouTube, atornillando donde me decían que atornillara e instalando donde me decían que instalara, tenía la confianza subida.

«¡Ya sólo queda pulsar este botón para ver cómo mi última creación cobra vida!». O eso creía yo.

El botón de encendido se apagó y con él mi confianza se vino abajo. Los ventiladores no giraban, las luces RGB no brillaban y no aparecía ninguna imagen en mi monitor recién salido de la caja. Definitivamente no iba a llegar a los 120FPS en Rocket League en este estado.

Después de horas de búsqueda y solución de problemas, me di cuenta de que había cometido algunos errores fatales en la construcción de un PC. Y cuando por fin conseguí poner mi máquina en marcha, era más lenta de lo que pensaba que debería ser una máquina nueva.

Precisamente por eso quiero ayudarte a reconocer estos errores comunes en la construcción de PCs y a cortarlos de raíz para que la experiencia de construcción o actualización sea limpia y eficaz.

Desde problemas de compatibilidad hasta mantener a raya los dolores de cabeza, esto es lo que debes tener en cuenta durante la construcción de tu primer PC.

1. No comprobar si las piezas son compatibles

Puede parecer una obviedad, pero esto ha acabado con más PCs de los que crees.

¿Es compatible tu placa base con la carcasa que quieres? ¿Cabe la GPU? ¿Y la RAM?

Estas preguntas son de vital importancia antes de tomar cualquier decisión de compra. La buena noticia es que no necesitas una enciclopedia exhaustiva de piezas de PC en tu cerebro. Hay varias herramientas que puedes utilizar para comprobar la compatibilidad, como pcpartpicker.com o Newegg's Custom PC Builder.

Esas herramientas son una excelente regla general, pero también deberías consultar los manuales de usuario de tu placa base y otras piezas (que a menudo puedes encontrar en Internet de forma gratuita).

2. Comprar una torre con poca ventilación

¿Qué hace que la carcasa de un PC sea «buena»? ¿Es la iluminación RGB personalizable y extravagante que se puede sincronizar con sus periféricos? Tal vez sea su tamaño y capacidad de carga, o el espacio que ahorra con su diseño compacto.

Aunque el estilo y el tamaño son características importantes, yo diría que la disipación del calor es el aspecto más apremiante a tener en cuenta a la hora de elegir una nueva caja para PC (empatado con la compatibilidad).

Los componentes del PC generan mucho calor, mucho. La diferencia entre una GPU que proporciona imágenes constantes a 30 o 50 grados centígrados y otra a la que se oye jadear en busca de aire, golpear el panel de visualización de plexiglás y provocar grandes caídas de fotogramas es una carcasa de PC con una ventilación adecuada.

Precisamente por eso hemos tenido en cuenta la refrigeración a la hora de crear nuestro resumen de las mejores carcasas para PC. Verás cajas como la Fractal Design Meshify-C, diseñada con paneles transpirables y espacio para ventiladores o radiadores, que resulta ser el siguiente tema a tratar.

(Image credit: Future / John Loeffler)

3. Llenar la torre con ventiladores de baja calidad

Como comprador preocupado por el presupuesto, no estoy diciendo que tengas que comprar los ventiladores o kits de refrigeración por agua AIO más caros del mercado. Pero deberías dedicar un poco de tiempo a investigar tus ventiladores antes de meter tu PC en agua caliente.

¿Vas a usar 120 mm o 140 mm? ¿Cuántos ventiladores de admisión instalará y dónde colocará los de escape? ¿Tiene la caja espacio suficiente para alojar la refrigeración que va a utilizar?

No hay una respuesta «correcta» a estas preguntas. Todo depende de tu configuración, tus preferencias y tu presupuesto. Sin embargo, hay algunas buenas prácticas y consejos que puedes seguir en tutoriales, como la Guía de flujo de aire para PC de nuestra publicación en Tom's Hardware.

El dicho «una puntada a tiempo ahorra nueve» viene a colación en este caso; invierte un poco más en ventiladores de calidad (Noctua, Arctic y Lian Li suelen ser marcas sólidas a tener en cuenta) por adelantado y ahórrate problemas de calor en el futuro.

4. No leer las características de tu placa base

Es importante asegurarse de que la placa base que va a utilizar tiene todas las prestaciones que necesita.

¿Quieres disponer de conectividad Bluetooth para ratones, teclados, mandos o auriculares inalámbricos? Asegúrate primero de que tu placa base es compatible con Bluetooth; si no, tendrás que comprar un adaptador Bluetooth PCIe junto a ella.

Lo mismo ocurre con el Wi-Fi, el sonido, las opciones de almacenamiento y otras muchas funciones que podrías pensar que vienen ya incluidas.

Así que, antes de gastarte el dinero, asegúrate de que tu placa base tiene el formato adecuado (ATX, Micro-ATX, ITX o Mini-ITX) para tu CPU y carcasa, y lee la lista de características para saber qué piezas necesitas por separado, si es que necesitas alguna.

(Image credit: MSI)

5. Usar una fuente de alimentación barata

Cuando se trata de piezas de PC con las que quieres tener problemas, tu fuente de alimentación debería estar bastante abajo en esa lista.

Hay tres factores importantes a tener en cuenta a la hora de comprar una fuente de alimentación: potencia, potencia nominal y modularidad.

Es poco probable que necesites la fuente de alimentación de 1.500 W más potente del mercado. Pero si estás montando un equipo de juegos decente o una máquina de productividad potente, es muy probable que necesites algo de potencia para la GPU.

La mayoría de los componentes, si no todos, tienen una potencia nominal. Si los sumas, obtendrás el vataje mínimo que necesitas para alimentar adecuadamente tu ordenador.

Puede que hayas visto que algunas fuentes de alimentación tienen una clasificación especial, algo así como «80 plus silver». ¿Por qué?

Estas clasificaciones indican la eficiencia energética de la fuente de alimentación, es decir, cuánta energía extraída de la toma de corriente se transfiere correctamente a los componentes del PC. El resto de la energía se disipará en forma de calor; por tanto, una fuente de alimentación con certificación 80 Plus transferirá sistemáticamente el 80% o más de la energía de CA extraída de la toma de corriente, con una pérdida del 20% en forma de calor.

La mayoría de las mejores fuentes de alimentación para PC tienen la certificación 80 Plus Gold o superior, lo que significa que conservan al menos un 87% de eficiencia energética bajo carga.

Por último, yo optaría por una fuente de alimentación modular si fuera posible. La única diferencia entre una fuente de alimentación modular y una normal es la posibilidad de desconectar cables individuales de la parte posterior.



Supongamos que te cortas un cable de 24 patillas mientras montas el PC: si no tienes una fuente de alimentación modular, no tienes suerte. Si la tienes, puedes desconectar el cable de 24 clavijas, insertar uno nuevo en la parte posterior de la fuente de alimentación y seguir montando.

6. Utilizar un HDD como unidad de arranque

Los HDD son realmente útiles. Son una excelente forma de conseguir un montón de almacenamiento a precios muy baratos, y algunos de los modelos modernos son incluso bastante rápidos.

Pero se quedan cortos en comparación con las unidades SSD en lo que a velocidad se refiere. Esto no es ninguna novedad: incluso la mayoría de los creadores novatos saben que deben alojar sus archivos en una de las mejores unidades SSD de la actualidad.

Sin embargo, si optas por un modelo de almacenamiento híbrido con un disco duro y algunas unidades SSD, como el que yo tengo en mi ordenador de sobremesa de uso diario, ten cuidado de evitar este escollo fatal: ¡no instales Windows en el disco duro!

Instalar el sistema operativo en una unidad SSD M.2 NVMe marcará la diferencia con respecto a los discos duros en lo que respecta a los tiempos de arranque. En serio, no hay un solo día en el que eche de menos esperar dos minutos a que el icono de carga me deje entrar en mi escritorio, solo para esperar a que otro icono de carga me deje abrir el explorador de archivos.

(Image credit: Crucial)

7. Desesperarse y abandonar

Si es la primera vez que construyes un PC, habrá obstáculos y quebraderos de cabeza por el camino. Superarlos es un rito de iniciación y hace que ese primer clic exitoso en el botón de encendido sea aún más dulce.

Te encontrarás con problemas y no sabrás qué buscar en Google porque no sabes lo que no sabes. No pasa nada. Respira hondo, deja que se te pase un poco la rabia y vuelve a ello.

Vuelve sobre tus pasos. Lee los manuales que creías que podías saltarte la primera vez. Pregunta a un amigo que haya estado en tu lugar. Consulta la enorme biblioteca en línea de profesionales informáticos, aficionados al bricolaje y periodistas tecnológicos a tu alcance.

Puede ser fácil tirar la toalla y decir «construir ordenadores no es para mí». Pero nunca sabrás el hobby que te estás perdiendo. Por otra parte, ¡tampoco lo sabrá tu cartera!