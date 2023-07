Herzlich willkommen beim neuen TechRadar!

Keine Angst, es ist nicht nur deine Einbildung. Tatsächlich sieht es hier gänzlich anders aus, als du es wahrscheinlich gewohnt bist. Der Grund? TechRadar feiert seinen großen Relaunch und hat endlich sein (zugegebenermaßen lang überfälliges) Update bekommen, was mit einem neuen Look und frischer Zielsetzung begeistern will.

Neben moderner Farbgebung wollen wir künftig beispielsweise mit einem frischen Slogan glänzen, der unsere Ambitionen besser widerspiegelt und unser Versprechen an die treue, stetig wachsende Leserschaft verdeutlicht: Wir sind Tech-Experten, unser Know-how basiert auf echten Erfahrung und Ratschläge kommen direkt aus den Herzen ambitionierter Redakteure, die sich für ihre Leserschaft mit vollster Seele und größtem Elan in die Technikwelt stürzen.

Doch was haben wir jetzt eigentlich konkret gemacht?

Na ja, einiges wirst du ja sicher schon mitbekommen haben. Entsprechend dürfte dir also die neue Homepage und das schicke neue Logo sowie die angepassten Farbtöne nicht entgangen sein. Überraschen dürfte dich aber womöglich auch, dass unsere Navigation künftig ein Facelifting erfährt und somit die Suche nach Themen, die perfekt auf dich zugeschnitten scheinen, in naher Zukunft zum reinsten Kinderspiel wird!

Bereits auf der Startseite erwarten dich so alsbald kategorisierte Neuigkeiten, die dich über die heißesten Informationen aus der Welt der Smartphones, Tablets, Videospiele oder aber dem TV- sowie Audio-Segment versorgen.

Doch keine Sorge: Trotz reichlich frischen Wind bleiben die auch beliebte Klassiker wie unsere Bestenlisten zu den Spitzenreitern der Mobiltelefone, Notebooks oder Smart-TVs erhalten. Freuen darfst du dich aber auch hier auf bessere Navigation und eine grandiose Auswahl von Angeboten, die genau auf dein jeweiliges Kaufinteresse zugeschnitten sind.

Auch ein alter Hund kann neue Tricks lernen!

Das neue TechRadar wird aber noch viel mehr als eine optische Anpassung sein!

TechRadar ist auf dem Papier schon ein kleines Urgestein, immerhin gibt es das inzwischen weltweit populäre Tech-Magazin schon satte 15 Jahre. Eine Sache, die sich seither aber nicht verändert, sondern allenfalls bewiesen hat, ist folgende: Wir sind Tech-Experten mit unfassbarem Wissensschatz.

Und von diesem sollst natürlich auch du, mehr denn je, profitieren! Entsprechend wollen wir mit dem neuen TechRadar noch mehr auf die alten wie auch die neuen Geschichten der Technologie eingehen. Wir wollen die heißesten Innovationen schon dann besprechen, wo sie noch kaum jemand auf dem Schirm hat. Und wir wollen dich besser als je zuvor mit den Must-Buys beraten, während wir dich vor den Reinfällen der Technikwelt verschonen.

Entsprechend werden unsere Testberichte noch intensiver, während neue und wiederkehrende Beiträge dir von unseren geliebtesten Smartphone-Applikationen oder Highlights der Smart-Home-Welt berichten. Sei gespannt auf das, was dich erwartet!

Wir hoffen, das neue TechRadar bereitet dir eben soviel Freude, wie auch uns und du solltest jetzt schon im Kopf behalten, dass das hier erst der Anfang ist! TechRadar wird sich weiter entwickeln, weiter wachsen und mit neuen Bereichen und Inhalten auf all deinen Lieblingsplattformen und Bildschirmen glänzen.

Unsere neue Ära beginnt und wir sind mehr denn je davon überzeugt, dass wir moderne Technologien, Trends und unser gigantisches Fachwissen bestmöglich vereinen können, um auch dich zufriedenzustellen. Begleite uns also liebend gern bei dieser Reise und lass uns wissen, was du vom großen Relaunch hältst.