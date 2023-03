Logitech G502 X PLUS: Ein echter Allrounder

Die Logitech G502 X PLUS zeichnet sich durch einen großen Funktionsumfang, hohe Präzision und schickes (RGB-)Design aus. Ergonomie und Gewicht sind ebenfalls sehr angenehm, zweiteres lässt sich allerdings nicht mehr individuell anpassen, wie es beim Vorgängermodell der Fall war. Zu guter Letzt ist auch der Preis recht weit oben angesiedelt, was die Maus nur etwas für diejenigen macht, die wirklich alles aus ihrem Gaming-Erlebnis herausholen wollen und denen dafür kein Preis zu hoch ist. Für regulären Büroarbeiten ist sie demnach zu umfangreich und teuer.

Logitech G502 X PLUS: Zwei-Minuten-Review

Die Logitech G502 X PLUS zeichnet sich vor allem durch eines aus: Komfort. Ich habe schon einige Mäuse ausprobiert und was mir an der G502 X PLUS neben dem schicken RGB-Design sofort auffiel, war die wunderbar ergonomische Form. Ich mag nicht die größten Hände haben, aber in meine schmiegt sie sich so gut ein, dass ich nie eine Klaue bilden oder meine Finger sonst irgendwie verrenken musste.

Durch eine Gummischicht an den Seiten, die unter dem Daumen sogar zu einer leichten Auflagefläche gewölbt ist, bleiben auch die nicht primär verwendeten Finger stets in einer bequemen Position. Dazu kommt, wie leicht die Maus über Oberflächen fährt und sich beim Anheben dennoch angenehm schwer und wertig anfühlt. Du könntest vielleicht die Möglichkeit vermissen, das Gewicht individuell anzupassen, für mich persönlich waren die 106g aber sehr gut.

Ebenso leichtgängig, wie die gesamte Logitech G502 X PLUS, ist auch das Mausrad. Das lässt sich wahlweise völlig frei und nahezu geräuschlos bewegen oder durch eine Taste darunter auch einrasten. Zweiteres kam bei mir weit öfter zum Tragen, da ich Präzision dem schnellen Scrollen vorziehe, doch gerade, um etwa lange Texte zu überfliegen, kann die Funktion sehr nützlich sein.

Neben dieser und den beiden Primärtasten gibt es aber natürlich noch zahlreiche weitere, wie es sich für die besten Gaming-Mäuse (Öffnet sich in einem neuen Tab) gehört. Kennern dürften die frei belegbaren Zusatzknöpfe G4 bis G9 bekannt vorkommen. Standardmäßig lassen sich damit etwa die DPI ändern oder beim Browsen zwischen der nächsten und der letzten Seite wechseln.

Neben der fehlenden Gewichtsanpassung ist vor allem der Preis aber ein großer Kritikpunkt. Mit 169 € im Logitech-Shop (Öffnet sich in einem neuen Tab) und noch immer 136 € auf Amazon (Öffnet sich in einem neuen Tab) ist die Logitech G502 X PLUS wirklich kein Schnäppchen. Was das Design und die Widerstände der Tasten angeht, kommt es natürlich sehr auf die eigenen Vorlieben an. Was bei meinen Bürotätigkeiten sehr angenehm war, für die ich die G502 X PLUS überwiegend benutzt habe, kann dir als E-Sportler vielleicht zu schwerfällig sein.

Für mich bleibt neben dem großen Komfort und den vielen Funktionen - von der USB-C-Lademöglichkeit habe ich etwa noch nichts gesagt - schließlich der Preis als einziges großes Gegenargument stehen. Wenn sie dir das Geld aber wert ist, bekommst du mit der G502 X PLUS eine hervorragende Gaming-Maus.

Logitech G502 X PLUS: Preis & Verfügbarkeit

Wie viel kostet sie? Zwischen 130 und 170 €

Zwischen 130 und 170 € Wann ist es verfügbar? Jetzt verfügbar

Die Logitech G502 X PLUS ist seit August 2022 erhältlich und macht vor allem durch die zahlreichen Individualisierungsmöglichkeiten und die große Präzision von sich reden. Das hat aber auch seinen Preis. Mit 169 € in Logitechs eigenem Shop (Öffnet sich in einem neuen Tab) und beispielsweise 136 € auf Amazon (Öffnet sich in einem neuen Tab) ist die Logitech G502 X PLUS nur etwas für Leute, den echter Komfort jedes Geld wert ist.

Wenn du dazu gehörst, könnte vielleicht auch das zusätzlich erhältliche kabellose Ladesystem "Powerplay (Öffnet sich in einem neuen Tab)" etwas sein. Dann kommen allerdings noch einmal 139 € obendrauf, dafür bleibt es dir aber natürlich erspart, deine Maus immer wieder über den USB-C-Anschluss aufzuladen und zu riskieren, in heftigen Matches plötzlich mit leerem Akku dazustehen.

Logitech G502 X PLUS: Specs

Swipe to scroll horizontally Lademöglichkeiten: USB-C und separat erhältliches Powerplay Ergonomie: Maus liegt perfekt in der Hand, Gummi an den Seiten hält nicht primäre Finger in Position und Tasten sind alle gut erreichbar Tasten: G4 bis G9 frei belegbar, Scrollrad lässt sich frei drehen oder einrasten und es sind bis zu fünf Profile einrichtbar DPI: 100 bis 25,600 Weight: 106g

Solltest du die Logitech G502 X PLUS kaufen?

Swipe to scroll horizontally Preis-Leistungs-Verhältnis Logitech G502 X PLUS ist ziemlich teuer und in mancherlei Hinsicht ihrem Vorgängermodell unterlegen 3 / 5 Design Ich fand das RGB-Design schick und unaufdringlich und auch die allgemeine Optik gefiel mir sehr gut, vor allem wegen der Ergonomie 5 / 5 Performance Die Maus ist sehr präzise, verfügt bei ausgeschaltetem RGB über eine gewaltige Akkulaufzeit und tut was sie soll 5 / 5 Durchschnitt Abgesehen vom Preis, kann ich die Logitech G502 X PLUS jedem Gamer empfehlen, für Bürotätigkeiten ist sie aber deutlich zu umfangreich und teuer 4 / 5

Kauf sie, wenn...

du eine Maus willst, die auf Geschwindigkeit ausgelegt ist Ein schneller Sensor, neue Hybrid-Switches und ein neues, schnelleres kabelloses Protokoll - die Logitech G502 X PLUS ist für rasante Spiele gemacht, bei denen es keinen Platz für Verzögerungen gibt.

du mehrere anpassbare Bedienelemente oder Tasten brauchst Mit der Logitech G502 X PLUS erhältst du zahlreiche anpassbare Bedienelemente und eine anpassbare RGB-Beleuchtung mit acht Zonen.

Kauf sie nicht, wenn...

du die G502 wegen der Gewichtsanpassungen mochtest Leider hat die Logitech G502 X PLUS nicht die Gewichtsanpassungen geerbt, für die ihr Vorgänger bekannt ist. Wenn du das möchtest, solltest du vielleicht die Logitech G502 Lightspeed Wireless erwägen.

du ein beschränktes Budget hast Das ist absolut keine billige Maus. Wenn du ähnliche Funktionen und ein ähnliches Design haben möchtest, solltest du dir die Roccat Kone XP Air ansehen, die billiger und in mancher Hinsicht komfortabler zu bedienen ist.

Wie ich die Logitech G502 X PLUS getestet habe

Testzeitraum: Etwa drei Wochen

Etwa drei Wochen Anwendungsbereiche: Büro und Gaming

Ich habe die Logitech G502 X PLUS über einen Zeitraum von etwa drei Wochen täglich bei der Arbeit genutzt. Im Zuge dessen kamen neben den Primärtasten auch die zusätzlichen sowie die beiden Einstellungsmöglichkeiten des Mausrads zum Tragen. Dabei ist mir vor allem die Ergonomie und die Leichtgängigkeit aufgefallen. Selbst nach mehrstündiger Nutzung tat mir nie die Hand weh, was ich bei anderen Mäusen, bei denen ich etwa eine Klaue formen musste, schon ganz anders erlebt habe.

Beim Zocken des Shooters Atomic Heart konnte ich dagegen von der hohen Präzision und der einstellbaren DPI-Zahl profitieren. Auch wenn ich als Konsolenspieler sonst eher ein anderes Spielgefühl gewohnt bin, empfand ich die Logitech G502 X PLUS durchgehend als angenehm und reaktionsschnell. Wenn ich mal wieder an einem Boss gescheitert bin, war es definitiv nicht die Schuld der Maus.

