Im Test: XMG NEO 15 (M21)

Benchmarks

So hat der XMG NEO 15 M21 in unseren Tests abgeschnitten:

Cinebench R23 Multi-Core: 13.856

Geekbench 5 Single-Core: 1.562, Multi-Core: 9300

3DMark – TimeSpy: 11.527, Fire Strike: 24.175, Night Raid: 45.208, Port Royal: 7.266

PCMark 10 (Home Test): 7.005

PCMark 10 (Akkulaufzeit): 5:06

Akkulaufzeit (TechRadar-Filmtest): 4:16

Total War: Three Kingdoms (1080p, Ultra): 91 FPS, (1080p, niedrig): 258 FPS

Metro Exodus (1080p, Ultra): 82 FPS, (1080p, niedrig): 155 FPS, (1080p, RTX On): 70

Gears Tactics (1080p, Ultra): 127 FPS, (1080p, niedrig): 161 FPS