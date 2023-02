Im Test: Roccat Vulcan II Max

Die Roccat Vulcan II Max ist DIE Tastatur für jeden Fan vom Farbspektakel rund um RGB, der sein Gaming-Setup mit einem optischen Highlight abrunden will. Aber auch in der Nutzung begeistert die Premium-Tastatur durch tolle Haptik, nützliche Steueroptionen für deine Medieninhalte sowie hilfreiche Tastenzweitbelegungen für etwaige Zusatzfunktionen. Ob einem der ganze Spaß jedoch den hohen Preis sowie gleich zwei USB-A-Ports wert ist, gilt es gut abzuwägen.

1-Minuten-Rezension

Mit der Vulcan II Max lässt Roccat alle Konkurrenten hinter sich – also zumindest dann, wenn dich der RGB-Overload in seinen Bann zieht. Denn jenseits hiervon mag die Tastatur gut gelungen sein und durch hochwertige Verarbeitung und zusätzliche Steueroptionen begeistern, dürfte aber dennoch nicht jeden Interessenten den immensen Anschaffungspreis vergessen lassen.

Hast du dein Setup aber ohnehin auf diverse LED-Highlights ausgelegt und suchst hierfür noch die genau hierzu passende Tastatur, dann dürfte dieses Roccat-Gaming-Keyboard zweifelsfrei die Erfüllung deiner wildesten Träume sein.

Die TITAN II Tasten-Switches fühlen sich beim Schreiben und Spielen großartig an, die Handballenauflage ist angenehm und ein absoluter Eye-Catcher dank der Aimo Beleuchtung und wer sich mehr Individualisierung wünscht, der kann nach Wahl auch etwaige Tastenkappen von Drittanbietern auf seiner Tastatur befestigen.

Man kann Roccat nicht vorwerfen, dass für dieses Gesamtpaket der Preis von über 200 Euro unverschämt hoch wäre. Zeitgleich gibt es aber wieder einmal viele Luxus-Features, die den Kauf nur für Diejenigen uneingeschränkt empfehlenswert machen, die sich auch tatsächlich hieran erfreuen und es nicht nur als Spielerei abstempeln...

Würde ich dir die Roccat Vulcan II Max empfehlen? Auf jeden Fall! Uneingeschränkt kann ich das Keyboard allerdings nur denen ans Herz legen, die ein tiefes Loch in der Brieftasche mit ein paar hübschen LEDs mehr relativieren können...

Roccat Vulcan II Max: Preis und Verfügbarkeit

Preis: 229,99 € (UVP)

Verfügbarkeit: Seit dem 26. September 2022 erhältlich

Die Roccat Vulcan II Max ist bereits seit einigen Monaten bei Online-Händlern oder dem Elektrohandel deines Vertrauens erhältlich. Preislich beginnt die Tastatur bei einer UVP von 229,99 Euro, kann aber inzwischen sogar im offiziellen Shop von Roccat (Öffnet sich in einem neuen Tab) schon für unter 200 Euro erworben werden.

Zeitgleich richtet sich die Tastatur damit aber wohl kaum an Budget-Gamer und der Hersteller lässt sich sein Farbspektakel einiges Kosten. Wie auch bei den Konkurrenten macht sich das aber natürlich in der Qualität bemerkbar, die gewohnt erstklassig ist.

Wenn du auf ein wenig vom Farbspektakel verzichten kannst, gibt es aber natürlich auch attraktive Alternativen, wie die von uns getestete Razer Deathstalker V2 Pro (Öffnet sich in einem neuen Tab). Und wenn es dann noch etwas kompakter sein darf, dann ist die Vulcan II Mini (Öffnet sich in einem neuen Tab) von Roccat auch eine äußerst spannende Alternative zum großen, noch farbprächtigeren Geschwisterchen.

Roccat Vulcan II Max: Design

Die Vulcan II Max hat ein höheres Profil, ist aber nichtsdestotrotz äußerst komfortabel zu bedienen. (Image credit: Future)

Beim Design scheiden sich womöglich die Geister, aber nichtsdestotrotz ist die Optik für Viele sicherlich der Kaufgrund schlechthin, der die Roccat Vulcan II Max so spannend macht.

Immerhin bekommt man nicht überall ein derart hübsches RGB, welches sich sogar bis hin zur Handballenauflage erstreckt. Diese kann zwar auf Wunsch auch abgenommen werden, allerdings ist das meiner Meinung nach vergeudetes Potenzial. Und ich glaube, dass nur die wenigsten das Investment tätigen, um dann diesen Spaß nicht auch auszukosten...

Jenseits vom RGB weiß die Vulcan II Max aber auch durch einige weitere kluge Designentscheidungen zu begeistern. Da hätten wir zum Beispiel die Aluminium-Oberseite der Tastatur, welche selbige äußerst wertig wirken lässt. Oder aber die wechselbaren Tastenkappen, welche das nötige Maß an Individualisierungspotenzial beisteuern. Und ganz nach eigenen Präferenzen kann man sich die Roccat-Tastatur mit linearen oder taktilen Schaltern zulegen.

Abgerundet wir der positive Eindruck schließlich durch eine Handvoll Steuerelemente, welche die Bedienung von Medieninhalten angenehmer gestalten.

Auch bei schlechteren Lichtverhältnissen und ohne Handballenauflage weiß das Farbspektakel zu überzeugen. Aber das volle Potenzial hat man wohl erst in der Kombi aus abgedunkeltem Raum und angesteckter Auflagefläche ausgeschöpft... (Image credit: Future)

Roccat Vulcan II Max: Performance

Die optischen Titan II-Switches der Vulcan II Max machen einen grundsoliden Eindruck und ließen mich in meinem mehrwöchigen Testzeitraum nie im Stich. Auch das Abrutschen von den Tasten, welches von einigen Kritikern als Negativpunkt angeführt wurde, blieb bei mir aus. Vielleicht ist das aber auch eher ein subjektives Empfinden.



Weniger subjektiv ist da wohl der nächste Pluspunkt, der in Form der zahlreichen Zweitbelegungen daherkommt. Deren Nutzung ist natürlich komplett optional, kann inmitten einer Gaming-Session aber äußerst praktisch sein. So kann ich in Windeseile Aufnahmen starten, Anrufe entgegennehmen oder mein Mikrofon stummschalten – und das ganz ohne separate Einrichtung.



Aber Apropos separate Einrichtung: Wer will, der kann bei der Roccat Vulcan II Max natürlich auch kreativ werden und sich auf bis zu vier anlegbaren Profilen austoben. Und auch diese lassen sich via Quick-Commands natürlich rasch durchschalten.

Allerdings tut sich hier für mich Kritik auf – und ich bin ehrlich: Das Folgende ist rein subjektiv. Aber bei vier Profilen und ohnehin existenter Doppelbelegung war es für mich dann doch etwas zu gut gemeint mit der Auswahlmöglichkeit im Bezug auf die Neuzuweisung von Tasten und Kommandos.

Versteh mich nicht falsch: Die Auswahl an sich ist natürlich gern gesehen. Aber einige Tasten sind eben nur über Game Mode und Easy Shift neu zu belegen und andere wiederum nur entlang der aktiven FN-Taste. Und wer soll sich denn bei vier Profilen dann noch merken, wo er was zugewiesen hat? Ich zumindest... kann das leider nicht.

Zahlreiche Voreinstellungen für Doppelbelegungen sollen dir in der Theorie die Arbeit erleichtern. (Image credit: Future)

Sonst gibt es aber wirklich nicht viel zu kritisieren. Die Verarbeitung ist toll, das Druckgefühl grandios und es macht einfach großen Spaß mit der Roccat Vulcan II Max die Abende vor dem Rechner zu verbringen und die Lieblings-Titel allein oder mit Freunden zu spielen.



Ein einziger Wermutstropfen dürfte für womöglich noch die Voraussetzung von zwei freien USB-A-Ports sein, um das volle Potenzial der Roccat Vulcan II Max zu entlocken. Aber die meisten dürften mit ihrem Desktop-Rechner und dank der Portvielfalt hiermit auch kein Problem haben...

Solltest du dir die Roccat Vulcan II Max zulegen?

Für RGB-Fans ist die Vulcan II Max aktuell womöglich das Maß aller Dinge in puncto Gaming-Tastaturen. (Image credit: Roccat)

Kauf dir die RGB-Tastatur, wenn...

Du auf nicht genug von RGB bekommen kannst Das große Aushängeschild dieser Roccat-Tastatur ist ganz ohne Zweifel ihr wundervolles RGB. Wer hierfür gern etwas mehr ausgibt und sich an der Farbvielfalt erfreut, der ist mit der Vulcan II Max hervorragend beraten.

Du dich an Individualisierungsoptionen und freien Belegungsoptionen erfreust Die hochwertige Tastatur weiß nicht nur durch ihre tolle Haptik, sondern auch eine vielversprechende Software zu begeistern. Eine gute Handvoll Profile, voreingestellten Zweitbelegungen und weitere Freiheiten machen dieses Exemplar zur Empfehlung für alle, die es individueller mögen.

Kauf die Vulcan II Max lieber nicht, wenn...

Du viel Tastatur für dein Geld haben willst Die Roccat Vulcan II Max ist keinesfalls überteuert, aber eben auch kein Schnäppchen. Deswegen solltest du dir gut überlegen, ob sich die Investition ins RGB-Spektakel für dich rentiert

Du eine platzsparende Tastatur suchst Gerade in Kombination mit der Handballenablage nimmt das Keyboard viel von deinem Gaming-Space ein und fällt damit für einige Interessenten womöglich schon raus. (Wirf aber genau dann einmal einen Blick in unsere Alternativen)

Du auf RGB verzichten kannst Der größte Pluspunkt ist zeitgleich ein Minuspunkt. Denn wenn du eben auf das optische Highlight in Form der tollen Beleuchtung gut verzichten kannst, so ist die Roccat Vulcan II Max noch immer eine gute Tastatur, die für diesen Preis aber äußerst starke Konkurrenten hat...

