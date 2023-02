Im Test: Nokia Portable Wireless Speaker 2

(Öffnet sich in einem neuen Tab)

Klein, aber oho – so lässt sich der Nokia Portable Wireless Speaker 2 zusammenfassen. Er bietet eine solide Akkulaufzeit von etwa 20 Stunden und lässt sich leicht in deine Tasche stecken und überallhin mitnehmen. Er hat vielleicht nicht den stärksten Klang, aber er ist klar und effektiv.

Nokia Portable Wireless Speaker 2: 1-Minuten-Rezension

Wenn du die Verpackung des Nokia Portable Wireless Speaker 2 öffnest, ist "Klein" vermutlich das erste Wort, dass dir in den Sinn kommen wird. Die Schachtel ist winzig, aber der Lautsprecher ist noch winziger. Selbst in kleinen Handflächen nimmt er kaum Platz ein. Aber trotz seiner Größe hat der Lautsprecher alles, was er braucht.

Der Nokia Portable Wireless Speaker 2 bietet für seine Größe eine sehr lange Akkulaufzeit. Bei unseren Tests haben wir locker 20 Stunden erreicht (Nokia gibt eine Laufzeit von bis zu 22 Stunden an), wobei ein USB-C-Kabel hilft, den Akku schnell wieder aufzuladen. Die Klangleistung von 5W ist für die Größe des Geräts in Ordnung und bietet einen klaren Klang, egal was du hörst. Selbstverständlich sind die Bässe nicht gerade wuchtig und der Lautsprecher ist nicht gerade audiophil, aber bei einem Preis von nicht mal 60Euro kannst du nicht viel erwarten. Er gehört – aus unserer Sicht – zu den besten Bluetooth-Lautsprechern für seinen niedrigen Preis.

Der Nokia Portable Wireless Speaker 2 ist vor allem eines: praktisch. Er ist nach IPX7 wasserdicht. Du kannst ihn also überallhin mitnehmen, egal ob du wandern gehst oder ihn zum Ausruhen am Pool benutzt. Außerdem ist er so klein, dass du ihn kaum bemerken wirst. Mit dem eingebauten Mikrofon kann er dir bei der Arbeit helfen, und die Bluetooth 5.1-Unterstützung verspricht weniger Aussetzer.

Seine Außenhülle besteht zu 100 % aus recycelten Materialien, so dass du auch ökologisch auf der sicheren Seite bist. Der Nokia Portable Wireless Speaker 2 ist nicht gerade der aufregendste Lautsprecher, aber für jemanden, der Wert auf Praktikabilität legt, ist er wunderbar einfach zu bedienen. Sein größtes Problem ist, dass es die Tribit Stormbox Micro 2 gibt, die für den gleichen Preis und die gleiche Mobilität eine bessere Klangqualität bietet. Allerdings hat sie nur eine Akkulaufzeit von 12 Stunden, sodass der Nokia-Lautsprecher vielleicht die richtige Wahl ist, wenn du Wert auf Langlebigkeit legst.

Die äußere Hülle des Lautsprechers besteht zu 100% aus recycelten Materialien. (Image credit: Future/Techradar)

Nokia Portable Wireless Speaker 2: Preis & Verfügbarkeit

Preis: 59,99€

59,99€ Verfügbarkeit: Jetzt erhältlich

Der Nokia Portable Wireless Speaker 2 wurde Ende 2022 auf den Markt gebracht und ist in Deutschland zu einem Preis von 59,99€ erhältlich. Damit ist der Nokia Portable Wireless Speaker 2 im Vergleich zur Konkurrenz ziemlich günstig. Der Anker Soundcore 2 kann für weniger Geld gekauft werden, bietet aber nicht unbedingt die gleiche Mobilität und Akkulaufzeit. Die oben erwähnte Tribit Stormbox Micro 2 kostet das Gleiche, bietet aber auch nicht die gleichen 20 Stunden Akkulaufzeit, auch wenn sie an anderer Stelle besser ist. Noch teurer und sperriger ist der UE Wonderboom 3, der akustisch eine bessere Wahl ist, dich aber auch entsprechend viel kostet.

Es gibt keine ausgefallenen Funktionen, aber das macht diesen Nokia Lautsprecher zu einem tollen Allrounder. (Image credit: Future/TechRadar)

Nokia Portable Wireless Speaker 2: Funktionen

IPX7 Wasserdichtigkeit

Kann mit anderen Lautsprechern verbunden werden

Bluetooth 5.1

Der Nokia Portable Wireless Speaker 2 konzentriert sich auf das Wesentliche und das ist auch gut so. Denn auch wenn sein 5-W-Lautsprecher nicht der stärkste ist (dazu gleich mehr), ist er vielseitig einsetzbar. Mit seinem eingebauten Mikrofon ist er auf deinem Schreibtisch genauso bequem wie am Pool. Das Mikrofon funktioniert recht gut, aber rechne nicht mit einer Smart Assistant-Funktion. Es gibt auch einen "TWS"-Modus, mit dem du ihn mit anderen Nokia Lautsprechern koppeln und die Lautsprecherstärke erhöhen kannst.

Das Gerät ist nach IPX7 wasserdicht und verfügt über eine Kunststoffabdeckung, die den USB-C-Anschluss und einen 3,5-mm-Anschluss schützt. Außerdem gibt es Bluetooth 5.1, was zu deutlich weniger Verbindungsabbrüchen führen sollte, als wenn die ältere Bluetooth-Technologie verwendet wird. Wir hatten bei der Verwendung des Nokia Portable Wireless Speaker 2 keine Probleme.

Wie bereits erwähnt, wird die Akkulaufzeit mit bis zu 22 Stunden angegeben, und wir haben gesehen, dass sie nahe genug daran liegt, um mit dieser Angabe zufrieden zu sein (die tatsächliche Lebensdauer hängt von der Lautstärke ab). Das ist besser als so ziemlich alles andere auf dem Markt. Das sind einfache Dinge, aber alles, was die meisten Leute von einem so kleinen tragbaren Lautsprecher brauchen und erwarten, auch wenn er nicht unbedingt mit den besten Bluetooth-Lautsprechern konkurrieren kann, wenn es um aufwendige Optionen geht.

Funktionen: 4/5

Das Gerät sieht nicht besonders interessant aus, aber es ist klein, leicht und unglaublich tragbar. (Image credit: Future/TechRadar)

Nokia Portable Wireless Speaker 2 review: Klangqualität

5W-Lautsprecher

Knackiger Klang

Schwaches Klangbild

Wenn ein Lautsprecher so klein und so billig ist, ist es falsch, seine Klangqualität zu sehr zu bemängeln. Selbstverständlich wird dich der Nokia Portable Wireless Speaker 2 klanglich nicht umhauen. Die Klangbühne ist nicht besonders breit, was bei der Größe auch nicht anders zu erwarten ist. Es ist demnach besser, wenn der Lautsprecher relativ nah bei dir steht, während du zuhörst. Die TWS-Unterstützung, mit der du ihn mit anderen Lautsprechern koppeln kannst, wird dir dabei helfen, aber es ist unwahrscheinlich, dass du einen so tragbaren und billigen Lautsprecher in Erwägung ziehst, um einen tollen Sound zu bekommen.

Stattdessen ist es gut zu hören, dass der Nokia Portable Wireless Speaker 2 ziemlich knackig ist. Die Wiedergabe klingt klar und sympathisch. Während die Bässe bei Titeln wie Hysteria von Muse alles andere als mitreißend sind, klingen die Mitten und Höhen ziemlich klar. Instinktiv fühlt sich der Nokia Portable Wireless Speaker 2 wie ein Lautsprecher an, mit dem du beruhigende Jazz- oder klassische Musik hören kannst oder einfach deine Lieblingssongs, während du kochst.

Wenn du David Bowies Under Pressure hörst, fehlt zwar der Schwung, den du anderswo bekommst (wenn auch zu einem höheren Preis), aber der Gesang ist klar und präzise. Er ist sympathisch, wenn auch nicht die Art von Lautsprecher, die dir hilft, feinere Nuancen der Musik zu entdecken. Aber wer würde das bei dieser Größe auch erwarten?

Klangqualität: 4/5

Unter einer Gummiabdeckung auf der Rückseite des Lautsprechers findest du einen USB-C-Anschluss und eine 3,5-mm-Klinkenbuchse. (Image credit: Future/TechRadar)

Nokia Portable Wireless Speaker 2: Design

Passt in deine Handfläche

Nur in "Cloudy Blue" erhältlich

100% recycelte Außenhülle

Der Nokia Portable Wireless Speaker 2 passt in unsere kleinen Hände und ist mit einem Gewicht von nur 225g auch sehr leicht. Er hat die perfekte Größe, um ihn in deiner Tasche mitzunehmen (und zwar einer kleinen Tasche). Zugegeben, das Gerät sieht nicht besonders interessant aus, aber auf der Rückseite befinden sich wichtige Teile, darunter ein USB-C-Anschluss und eine 3,5-mm-Klinkenbuchse, die sich hinter einem Gummigehäuse befinden, um die Wasserdichtigkeit nach IPX7 zu gewährleisten. Die Knöpfe sind entlang des Gummigehäuses leicht zu ertasten, sie sind dezent, aber nicht störend dezent.

Gummigriffe an der Unterseite sorgen dafür, dass du den Lautsprecher sicher auf einem Schreibtisch, dem Boden oder einer anderen Oberfläche abstellen kannst. Schade ist nur, dass es ihn nur in einem dunklen Blau gibt. Wir finden es gut, dass die Außenhülle des Lautsprechers zu 100 % aus recyceltem Material besteht und so die Umwelt geschont wird.

Design: 4/5

Der Nokia Portable Wireless Speaker 2 mag zwar klein sein, aber zum Musikhören reicht sein Sound allemal aus. (Image credit: Future/TechRadar)

Nokia Portable Wireless Speaker 2: Mehrwert

Günstig für das, was es bietet

Preislich konkurrenzfähig

Robuste Bauweise

Dieser Testbericht über den Nokia Portable Wireless Speaker 2 zeigt, dass bei diesem Lautsprecher die Form alles ist. Im Vergleich zu anderen kleinen tragbaren Lautsprechern ist er ziemlich preiswert. Der Tribit Stormbox Micro 2 klingt zwar besser, hat aber keinen 3,5-mm-Eingang und eine kürzere Akkulaufzeit, so dass er für manche besser geeignet ist. Es gibt auch Lautsprecher mit besserem Klang, aber sie sind auch größer und teurer, wie der JBL Flip 6. Der Nokia Portable Wireless Speaker 2 ist eine starke Alternative, die ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Form, Funktion und Budget bietet.

Mehrwert: 4/5

Sollte ich den Nokia Portable Wireless Speaker 2 kaufen?

Swipe to scroll horizontally Eigenschaften Anmerkungen Punkte Funktionen Wasserdicht nach IPX7 mit praktischem TWS-Modus und eingebautem Mikrofon. 4/5 Klangqualität 5W-Lautsprecher mit klarem Klang, der für seine Größe solide ist. 4/5 Design Sehr klein und leicht, ärgerlicherweise nur in einem Blauton erhältlich. 4/5 Mehrwert Günstig für das, was es bietet, mit einer robusten Konstruktion. 4/5

Kaufe den Nokia Portable Wireless Speaker 2, wenn...

...du einen kleinen Lautsprecher möchtest.

Der Nokia Portable Wireless Speaker 2 ist einer der kleineren Lautsprecher auf dem Markt und dafür umso besser. Man kann ihn ganz einfach in eine Tasche stecken und vergessen.

...du ein kleines Budget hast.

Er ist nicht gerade der billigste, aber für eine bekannte Marke ist der Nokia Portable Wireless Speaker 2 preiswert und hat trotzdem eine ordentliche Leistung zu bieten.

...du eine gute Akkulaufzeit willst.

In unseren Tests haben wir mit dem Nokia Portable Wireless Speaker 2 bis zu 20 Stunden erreicht, was länger ist als bei den meisten Lautsprechern dieser Preisklasse.

Kaufe den Nokia Portable Wireless Speaker 2 nicht, wenn...

...du mächtigen Sound suchst.

Eine breite Klangbühne wäre bei dieser Größe wirklich seltsam, aber wenn du das brauchst, solltest du einen anderen Lautsprecher wählen.

... ein hübsches Design für dich entscheidend ist.

Der Nokia Portable Wireless Speaker 2 ist von der Größe her niedlich, aber etwas langweilig. Wenn du etwas willst, das auffällt, ist er nicht das Richtige für dich.

...du viele Extra-Funktionen möchtest.

Einige tragbare Lautsprecher können auch dein Telefon aufladen. Der Nokia Portable Wireless Speaker 2 gehört nicht dazu. Dnd das könnte ein Hindernis sein.

Erstmals getestet: Februar 2023

