Im Test: Marshall Emberton 2

Der Marshall Emberton 2 ist ein Lautsprecher, der Stil ausstrahlt. Der Klang ist ausgewogen und klar, und es gibt einige EQ-Voreinstellungen in der App. Er ist robust, wasserfest und hat einen fantastischen 30-Stunden-Akku. Bei Bass und Lautstärke fehlt es ein wenig an Klarheit und Präzision, wenn du sie aufdrehst. Der Preis ist im Vergleich zur Konkurrenz ein bisschen teuer, aber für einen dezenten Stil und zum Hören über den ganzen Tag ist er ein großartiger tragbarer Lautsprecher.

Marshall Emberton 2: 2-Minuten-Rezension

Spezifikationen (Image credit: Marshall) Treiber: Dynamisch Zwei 2" 10 W Breitband

Frequenzbereich: 60 - 20.000 Hz

Gewicht: 0,7kg

Akkulaufzeit: 30 Stunden

Bluetooth-Reichweite: 10m

Abmessungen: 68x160x76mm

Der Marshall Emberton 2 ist der neueste tragbare Lautsprecher von Marshall, einem britischen Unternehmen, das es seit den 1960er Jahren gibt und das vor allem für seine Gitarrenverstärker bekannt ist. Warst du kürzlich bei einem Konzert? Auf der Bühne steht mit Sicherheit ein Marshall-Verstärker.

Der Marshall Emberton 2 ist die zweite Version des originalen Marshall Emberton und gehört zu den besten Herstellern von tragbaren Lautsprechern auf dem Markt. Vom Design her ähnelt dieser neuere tragbare Lautsprecher seinem Vorgänger, mit der ikonischen Verstärkerästhetik der Marke, nur in einem kompakten und tragbaren Paket. Allerdings funktioniert die neuere Version jetzt mit der Marshall Bluetooth-App, die einige EQ-Voreinstellungen bietet, und kann sich mit anderen Emberton 2-Lautsprechern verbinden, um einen optimalen Sound zu erzielen.

In den letzten Jahren hat die Marke Marshall mehrere Kopfhörer für Verbraucher auf den Markt gebracht, z. B. den Over-Ear-Kopfhörer Marshall Major III und den kabellosen Marshall Motif ANC, sowie kleinere Lautsprecher, darunter den Marshall Stanmore. Wie wir es erwartet haben, liefert der Marshall Emberton 2 in den meisten Umgebungen einen satten, klaren und weitreichenden Klang. Wenn du jedoch die Lautstärke erhöhst, wird der Klang ein wenig matschig. Auch der Bass ist nicht so stark, wie wir es uns gewünscht hätten, aber für einen tragbaren Lautsprecher ist er in dieser Hinsicht gut.

Das herausragende Merkmal des Marshall Emberton 2 ist seine beeindruckende Akkulaufzeit von 30 Stunden. Zusammen mit dem Gewicht von weniger als einem Kilo (nicht superleicht im Vergleich zur Konkurrenz, aber auch nicht schwer) und der Wasser- und Staubschutzklasse IP67 erfüllt der Emberton 2 alle Kriterien für einen hochwertigen tragbaren Lautsprecher.

Der Emberton 2 bietet zwar jede Menge Stil und guten Sound für unterwegs, aber sonst gibt es wenig. Es gibt keine Unterstützung für Sprachassistenten, keine anderen intelligenten Funktionen und kein Mikrofon, was bedeutet, dass du ihn nicht für Anrufe verwenden kannst. Auch einen 3,5-mm-AUX-Anschluss wirst du hier nicht finden. Wenn man bedenkt, dass der Lautsprecher 159,99 Euro kostet, könnte das diejenigen abschrecken, die einen der besten Bluetooth-Lautsprecher mit vielen Funktionen wollen.

Aus diesem Grund würden wir den Marshall Emberton 2 nicht jedem empfehlen. Wenn du einen Lautsprecher mit einem Sprachassistenten suchst, der Anrufe unterstützt und viele Anpassungsmöglichkeiten bietet, musst du dich woanders umsehen – in unserem Ratgeber zu den besten Bluetooth-Lautsprechern findest du eine große Auswahl. Aber wenn du die Marshall-Ästhetik magst und einen zuverlässigen, tragbaren Lautsprecher mit tollem Sound, fantastischer Akkulaufzeit und minimalen Funktionen suchst, ist er eine solide Wahl.

Der Lautsprecher fühlt sich klobig an, passt aber gut in die Hand. (Image credit: Becca Caddy)

Marshall Emberton 2: Preis und Vefügbarkeit

Release: Mai 2022

Preis: 159,99€

Der Marshall Emberton 2 kostet 159,99 Euro. Damit ist er etwas teurer als der ursprüngliche Marshall Emberton, der bei der Markteinführung bei etwa 139,99 Euro lag. Diese kleine Preiserhöhung ergibt Sinn, wenn du die wenigen bedeutenden Verbesserungen in dieser neuesten Version berücksichtigst.

Der Preis des Emberton 2 fühlt sich zwar etwas hoch an, aber nicht so hoch, dass er schlecht ist. Du bekommst das Gütesiegel von Marshall, ein gutes Design und einen fantastischen Akku. Aber wenn wir den Preis allein nach seinen Funktionen beurteilen würden, wäre er im Vergleich zu anderen Bluetooth-Lautsprechern, die derzeit auf dem Markt sind, zu wenig. Unser derzeitiger Top-Lautsprecher, der Sonos Roam, der mit hervorragendem Klang, einer Reihe von intelligenten Funktionen und Unterstützung für Alexa und den Google Assistant aufwartet, kostet mit 199 Euro nicht viel mehr.

Marshall Emberton 2: Design

Sehr cooles, verstärkerähnliches Design

Tragbares, relativ leichtes Design

Wirkt robust und ist nach IP67 staub- und wasserdicht

Der Marshall Emberton 2 hat das ikonische, verstärkerähnliche Design der Marke, das Berichten zufolge zu 50 Prozent aus recyceltem Kunststoff besteht. Wir haben die schwarz-messingfarbene Version getestet, aber es gibt ihn auch in einer cremefarbenen Variante.

Er liegt gut in der Hand, fühlt sich klobig und robust an und hat ein gummiartiges Äußeres, das uns zuversichtlich macht, dass er ein paar Stöße und Kratzer überleben wird. Er ist ziemlich kompakt, misst 68 x 160 x 76 mm und wiegt 1,5 Pfund, was für einen tragbaren Lautsprecher ein bisschen schwer ist. Aber er ist immer noch klein und leicht genug, um ihn in der Hand zu halten und in eine Tasche zu stecken (obwohl er viel zu groß für eine Tasche ist).

Er ist nach IP67 staub- und wasserdicht. Das bedeutet, dass du ihn bis zu 30 Minuten lang in Süßwasser bis zu einem Meter Tiefe eintauchen kannst, ohne dass er Schaden nimmt. Die Bedienung ist denkbar einfach. Auf der Oberseite befindet sich eine Bluetooth-Kopplungstaste, neben der ein rotes Licht anzeigt, dass die Verbindung hergestellt ist. An der Seite findest du 10 kleine rote Leuchtbalken, die die Akkulaufzeit anzeigen, und auf der gegenüberliegenden Seite einen USB-C-Anschluss zum Aufladen.

In der Mitte befindet sich ein goldener Knopf mit einer schönen, geriffelten Textur, der ähnlich wie ein Joystick funktioniert. Drücke ihn fest nach unten, um den Lautsprecher ein- und auszuschalten, nach links und rechts, um zwischen den Titeln hin- und herzuspringen, und drücke ihn (sanfter) nach oben und unten, um die Lautstärke zu regeln. Der Marshall Emberton 2 war sehr einfach zu bedienen. Wir haben uns sofort an die Bedienelemente gewöhnt. Es gibt hier nichts, was man sich merken muss, und wir fanden die Einfachheit erfrischend.

Design: 5/5

Der goldene Knopf auf der Oberseite fühlt sich beim Drücken eher wie ein Joystick an. (Image credit: Becca Caddy)

Marshall Emberton 2: Funktionen

Eine beeindruckende Akkulaufzeit von 30 Stunden

Einige begrenzte Voreinstellungen in der App

Kein Sprachassistent oder Mikrofon

Der Marshall Emberton 2 hat eine unglaublich beeindruckende Akkulaufzeit von 30 Stunden, die wir bei unseren Tests mit 27-29 Stunden auch genau eingehalten haben. Nach einer dreistündigen Ladezeit dauerte es nur ein paar Minuten, bis der Akku wieder voll war.

Das ist eine der besten Akkulaufzeiten, die du im Bereich der tragbaren Lautsprecher finden kannst. Zum Vergleich: die Tribit Stombox Blast hält ebenfalls 30 Stunden, der Bang & Olufsen Beosound Explore etwa 27 Stunden. Dem besten Bluetooth-Lautsprecher, dem Sonos Roam, geht schon nach 10 Stunden der Saft aus. Die hervorragende Akkulaufzeit von bis zu 30 Stunden macht den Emberton 2 zu einem großartigen tragbaren Lautsprecher, der mehr als einen ganzen Tag lang wirklich zuverlässig deine Musik abspielt.

Eine bemerkenswerte neue Funktion, die den Emberton 2 vom Original abhebt, ist der "Stack Mode". Mit dieser Funktion kannst du deinen Lautsprecher mit einem anderen Emberton 2 verbinden, um eine Klangwand zu erzeugen. Wer nur einen tragbaren Lautsprecher für den Alltag sucht, wird davon keinen Gebrauch machen, aber es ist praktisch und eine tolle Funktion, wenn du mehr als einen hast oder weißt, dass deine Freunde einen haben, mit dem du auf Partys ein Team bilden kannst.

Ein weiterer Unterschied zum ursprünglichen Emberton ist die App-Unterstützung. Aber sei nicht zu begeistert: Die Marshall-App sieht zwar hübsch aus, aber sie kann nicht viel. Hier findest du den Stack-Modus, Firmware-Updates und EQ-Voreinstellungen. Es gibt hier keinen vollständig anpassbaren EQ, aber die drei Voreinstellungen funktionieren gut. Es gibt den Marshall, den die Marke als "den fein abgestimmten Marshall-Sound, den du kennst und liebst" beschreibt. Außerdem findest du Push für verstärkte Bässe und Voice für mehr Klarheit beim Hören von Podcasts oder Hörbüchern.

Das war's an bemerkenswerten Funktionen. Es gibt keine weiteren Möglichkeiten, den Klang anzupassen, keine intelligenten Funktionen, keinen Sprachassistenten und kein Mikrofon, was bedeutet, dass du nicht telefonieren kannst. Die Frage, ob das schlecht ist, hängt wirklich davon ab, was du von einem tragbaren Lautsprecher erwartest. Es fühlt sich falsch an, die begrenzten Funktionen des Marshall Emberton 2 gegen die seiner Konkurrenten abzuwägen, denn der Sinn dieses Lautsprechers ist es, die Dinge minimal zu halten, und das macht er sehr gut. Aber wenn du einen funktionsreicheren Lautsprecher suchst, ist er nicht das Richtige für dich.

Funktionen: 3/5

An der Seite des Lautsprechers befindet sich ein kleiner USB-C-Ladeanschluss. (Image credit: Becca Caddy)

Marshall Emberton 2: Klangqualität

Satter und klarer Klang

Manchmal fehlt es an Bass und hohe Lautstärken können ihren Zauber verlieren

Podcasts und Hörbücher klingen mit der Voreinstellung "Stimme" großartig

Der Marshall Emberton 2 verfügt über zwei Zwei-Zoll-Breitbandtreiber, zwei Passivradiatoren und Marshalls "True Stereophonic"-Technologie, was so viel bedeutet wie Stereoklang. Das Ergebnis ist ein satter und klarer Klang, egal, was du gerade hörst. Der Lautsprecher liefert ein umfassendes und weitläufiges Klangbild, was vermutlich auf das multidirektionale Audiosystem von Marshall zurückzuführen ist. Der Bass war in den meisten Szenarien anständig, aber wenn du versuchst, einen großen Raum mit Sound zu füllen, wirst du nicht das wuchtige Basserlebnis bekommen. Aber das ist bei einem tragbaren, kompakten Lautsprecher wie diesem auch nicht anders zu erwarten.

In Innenräumen klingt die maximale Lautstärke des Emberton 2 sehr laut, aber wir haben festgestellt, dass der Klang etwas matschig ist. Das liegt wahrscheinlich an der Kompression, die die Qualität bei hohen Lautstärken verschlechtert. Draußen ist er nicht so laut wie einige andere Lautsprecher, die wir getestet haben. Dafür ist die Stapelfunktion großartig, mit der du andere Emberton-Lautsprecher miteinander verbinden kannst, um eine große Klangwand zu erzeugen. Wir hatten keine Gelegenheit, dies zu testen, aber wir können uns vorstellen, dass es für große Versammlungen im Freien großartig wäre.

Obwohl es keinen EQ gibt, den du komplett anpassen kannst, sind die drei Voreinstellungen sehr nützlich. Die Voreinstellung "Stimme" hat zum Beispiel bei Podcasts und Hörbüchern einen großen Unterschied gemacht. Die Voreinstellung "Stimme" schien die Mitten auszubalancieren und machte Stimmen auch dann klar, wenn im Hintergrund der Aufnahme Musik zu hören war. Als wir uns "No Fun" von The Stooges anhörten, wechselten wir von der Einstellung "Marshall", die den Track kraftvoll, klar und deutlich klingen ließ, zu "Push", die tatsächlich einen basslastigeren Klang erzeugte.

Klangqualität: 4/5

Marshall Emberton 2: Mehrwert

Du zahlst extra für Stil und Markennamen

Für den phänomenalen Akku lohnt sich der Aufwand

Der Wert hängt wirklich von deinen Vorlieben ab

Es gibt mehrere tragbare Lautsprecher, die ein ähnliches Erlebnis wie der Marshall Emberton 2 bieten, aber für weniger Geld. Selbst unser bester Bluetooth-Lautsprecher, der Sonos Roam, ist nur 40 Euro teurer.

Du zahlst hier sicherlich einen höheren Preis für das Marshall-Branding und die Ästhetik des kleinen Verstärkers, der besonders cool aussieht. Aber auch der Emberton 2 hat einiges zu bieten, was den Aufpreis etwas leichter zu schlucken macht. Das herausragendste Merkmal ist die Akkulaufzeit von 30 Stunden. Auch der Klang ist gut, wenn auch nicht fantastisch. Und die Stapelfunktion, mit der du auf Partys eine Soundwand erzeugen kannst, gefällt uns sehr gut.

Insgesamt können wir nicht sagen, dass der Marshall Emberton 2 für jeden ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bietet, denn das ist er einfach nicht, vor allem nicht für diejenigen, die intelligente Funktionen wünschen. Aber wenn du einen stylischen, gut klingenden Lautsprecher willst, der cool und langlebig ist und mit einer einzigen Ladung einen ganzen Tag durchhält, dann ist er dein Geld wert.

Mehrwert: 3/5

Sollte ich den Marshall Emberton 2 kaufen?

Kaufe ihn, wenn...

...du dir für längere Zeit keine Gedanken wegen der Akkulaufzeit machen willst.

Die Akkulaufzeit dieses Lautsprechers beträgt hervorragende 30 Stunden und ist damit besser als die der meisten Konkurrenten.

...du an der frischen Luft Musik hören möchtest.

Er ist langlebig, wasserfest und leicht zu transportieren. Das macht ihn zu einem perfekten Lautsprecher für Partys oder Grillfeste im Freien.

...du die Meinung "weniger ist mehr" vertrittst.

Hier gibt es nur wenige Bedienelemente und keine smarten Funktionen. Wenn du ein einfaches Design und ein noch einfacheres Benutzererlebnis willst, ist dies der richtige tragbare Lautsprecher für dich.

Kaufe ihn nicht, wenn...

...du einen Smart Speaker suchst.

Es gibt hier kein Mikrofon und keine Unterstützung für den intelligenten Assistenten. Manche Leute werden die Einfachheit und Privatsphäre lieben, für andere ist das ein Hindernis.

...du einen super-portablen Lautsprecher willst.

Der Emberton 2 ist leicht zu transportieren, aber er ist nicht taschengroß. Wenn du ein sehr kleines, sehr kompaktes Design willst, solltest du dich anderswo umsehen.

...du absolut erstklassigen Sound möchtest.

Die meisten Menschen wären ernsthaft beeindruckt davon, wie fast alles aus diesem Lautsprecher klingt, aber nicht diejenigen, die an tadellose Klarheit und Qualität gewöhnt sind.

Auch interessant...

Wenn dich unser Testbericht nicht vom Marshall Emberton 2 überzeugt hat, dann wirf einen Blick auf diese alternativen Bluetooth-Lautsprecher.

(Öffnet sich in einem neuen Tab) Sonos Roam (Öffnet sich in einem neuen Tab)

Der beste tragbare Bluetooth-Lautsprecher mit der besten Audioleistung aller Lautsprecher, die es derzeit gibt. Er ist eine gute Wahl, wenn du den schlichten Stil des Marshall-Lautsprechers magst, aber mehr Leistung willst – auch bei hoher Lautstärke.

(Öffnet sich in einem neuen Tab) Tribit Stormbox Micro 2 (Öffnet sich in einem neuen Tab)

Unser Lieblings-Bluetooth-Lautsprecher zu einem erschwinglichen Preis – ziehe ihn dem Marshall Emberton 2 vor, wenn du ein kleines Budget hast. Er ist nicht nur billiger, sondern auch kleiner und leichter.