Fresh 'n Rebel Twins Elite im Test: Der Aufstieg des Underdogs

Fresh 'n Rebel (Öffnet sich in einem neuen Tab) zählt 2023 zu meinen liebsten Neuzugängen in unserem Testfundus. Vor allem im Hinblick auf das schicke Design und die moderne Farbgebung kann ich mich kaum sattsehen. Und auch die neuen Twins Elite punkten diesbezüglich mit ähnlichen Vorzügen wie ihre zahlreichen Geschwisterchen.

Die True Wireless Earbuds machen aber auch entscheidend viel besser, was die bisherigen Samples wie der Code ANC (Öffnet sich in einem neuen Tab) beispielsweise noch zu Wünschen übrig ließen. Entsprechend handelt es sich um Earbuds, die dich mit zahlreichen technischen Vorzügen hervorragend durch den Alltag begleiten.

Multipoint Bluetooth, Wireless Charging-Option, App-Support und vieles mehr lassen hier so ziemlich jeden Nutzer auf seine Kosten kommen. Trotzdem gilt: Alles kann, nichts muss. Denn auch ohne diese Spielereien handelt es sich um hervorragende In-Ear mit höchstem Tragekomfort, eine guten Akkulaufzeit (zumindest mit deaktiviertem ANC) und vor allem mit tollem Sound.

Dank Personal Sound ist dieser sogar derart gut auf einen selbst zugeschnitten, dass ein wirklich jeder Nutzer auf seine Kosten kommt. Und auch wenn es damit noch immer nicht für die Crème de la Crème im In-Ear-Segment reichen könnte, sind die Twins Elite doch zweifelsfrei unter den Top-Playern in ihrer Preiskategorie.

Die Earbuds sind recht voluminös, sitzen aber bombenfest im Ohr und bieten erstklassigen Komfort. (Image credit: Christian Schmidt)

Bereits im ersten Hands-On fällt einmal mehr das schicke, matte Design sowie die moderne Farbgebung auf, durch die sich der Hersteller bereits bei anderen Vertretern der Produktpalette wie dem Soul (Öffnet sich in einem neuen Tab) auszeichnet.

Was jedoch in unseren bisherigen Tests zum Fresh 'n Rebel Soul oder eben den Code ANC negativ ins Gewicht fiel, war das offensichtliche Verbesserungspotenzial in Sachen Sound. Allerdings hat sich hier einiges getan und so haben mich die Twins Elite beinahe umgeblasen... also nicht wortwörtlich, aber ich hoffe du verstehst.

Der Sound ist toll, die subtilen Einstellungsmöglichkeiten des Equalizers sind ausreichend und vor allem in Kombi mit aktivem Noise Cancelling kann sich das Klangvergnügen sehen lassen. Besonders kann allerdings die Personal Sound Software glänzen. In gut 5 Minuten wird hier dein persönliches Hörvermögen eingestuft und infolgedessen der Ton auf deine Ohren zugeschnitten – Nice!

Mit der App kannst du das Audiovergnügen auf deine Ohren zuschneiden lassen. (Image credit: Christian Schmidt)

(Öffnet sich in einem neuen Tab)

Und weil wir gerade bei Sound und Noise Cancelling sind, will ich doch sogleich auf die Performance mit und ohne ANC zu sprechen kommen. Die... ist auch echt toll. Auch ohne ANC ist die Geräuschkulisse der Umgebung angenehm gedämpft, mit aktivem ANC wird es jedoch ein echtes Vergnügen Filme, Serien oder Musik in Bahn oder dem Flugzeug zu genießen. Kein nerviger Piepton, keine dumpfe Soundverzerrung. Und dank adaptiver Funktionalität passt sich das Noise Cancelling in Abhängigkeit deines Nutzverhaltens an und punktet so beispielsweise auch bei Mobiltelefonaten.

Brillieren können die Twins Elite aber auch mit modernen Standards, die gerade bei kleineren Herstellern nicht immer selbstverständlich sind. Multipoint Bluetooth und Wireless Charging sind aber dennoch dabei und nützlich, Steuerung mittels Voice Assistant macht Laune und dank Quick Charge bist du flott wieder im Musikhimmel, während In-Ear Dedection dafür sorgt, dass du nichts von deinem Lieblingssong oder dem aktuellsten Podcast verpasst.

Das Case kommt ohne großen Schnickschnack daher, wirkt aber robust und bietet bis zu 29 Stunden Nutzungszeit in Kombi mit den Earbuds. (Image credit: Christian Schmidt)

Insgesamt gibt es hier echt nicht viel zu meckern. Klar, die Akkulaufzeit könnte gerade mit aktivem ANC (maximal 21 Stunden) noch etwas üppiger sein, ohne ANC gehen die gut 29 Stunden aber klar. Und auch wenn die Software nicht den Umfang oder die Raffinesse der teureren Alternativen großer Hersteller liefert, ist sie doch allemal ausreichend für das alltägliche Hörvergnügen.

Den einzigen Makel, welchen ich persönlich kritisieren muss, sind die Probleme mit der Docking-Station. Regelmäßig kam es vor, dass die Kopfhörer nicht richtig angedockt waren, Musik munter weiterspielten oder gar nicht erst laden wollten. Allerdings kann das natürlich auch an meiner Schlampigkeit im Hinblick auf die sorgfältige Unterbringung liegen oder ein Einzelfall sein, weswegen ich hier guten Gewissens beide Augen zudrücken würde und die Twins Elite jedem Interessierten empfehlen kann.

Fresh 'n Rebel Twins Elite: Preis & Verfügbarkeit

Preis: 129,99€

129,99€ Verfügbarkeit: Jetzt erhältlich

Jetzt erhältlich Farben: Silky Sand, Deep Mauve, Dive Blue, Storm Grey

Begeistern können die Earbuds von Fresh 'n Rebel auch in puncto Preis. Entsprechend bekommst du hier komfortable, optisch wie technisch überzeugende In-Ear-Kopfhörer mit tollem Noise Cancelling für unter 150 Euro!

Heißt zwar noch lange nicht, dass es sich deswegen automatisch um einen No-Brainer-Kauf für Jedermann handelt, alle Interessenten, die nach gelungener Preis-Leistung Ausschau halten, können ihre Suche allerdings sorgenfrei beenden.

Insofern du auf die Marke wert legst, ist natürlich auch der Sony WF-1000XM4 (Öffnet sich in einem neuen Tab) noch immer ein Top-Kandidat. Oder aber Newcomer wie die Huawei FreeBuds 5 (Öffnet sich in einem neuen Tab), die durch ihr einzigartiges Design glänzen. Allerdings gilt auch hier: Hör auf dein Bauchgefühl und kenne deine persönlichen Präferenzen.

Und wenn die Wahl schließlich auf die Twins Elite fällt, wirst du es sicher nicht bereuen!

Fresh 'n Rebel Twins Elite: Spezifikationen

Swipe to scroll horizontally ANC Ja Akkulaufzeit 29 Stunden (Ohne ANC), 21 Stunden (mit ANC) Gewicht 50g (8g pro Ohrhörer) Konnektivität Bluetooth, USB-C Wasserschutz IPX4 Spritzwasserschutz Andere Funktionen Multipoint Bluetooth, Wireless Charging, Quick Charge, In-Ear Dedection, App-Unterstützung

Sollte ich die Fresh 'n Rebel Twins Elite kaufen?

(Image credit: Christian Schmidt)

Swipe to scroll horizontally Eigenschaften Anmerkung Punkte Funktionen App-Support, moderne Annehmlichkeiten und ANC ★★★★★ Klangqualität Gute Klangqualität mit soliden Tiefen und personalisiertem Klangbild ★★★★☆ Design Hochwertig und stylisch – Farbauswahl und Klobigkeit aber nicht für Jedermann ideal ★★★★☆ Mehrwert Tolles Preis-Leistungs-Verhältnis, bärenstarke Konkurrenz ist aber auch schon für wenig mehr zu haben ★★★★☆

Kaufe die Fresh 'n Rebel Twins Elite, wenn...

...du Fan der Farbgebung bist.

Wie auch andere Vertreter des Herstellers punkten die Twins Elite durch ihre tolle, moderne Farbgebung. Sagt diese dir zu, machst du mit den Earbuds nichts falsch!



...du komfortable In-Ear für Sport, Büro oder Alltag suchst.

Dank weichen, bequemen In-Ear Plugs in verschiedenen Größen und einer guten Passform für die meisten Ohren, sitzen die Twins Elite bombenfest bei all deinen Alltagstätigkeiten

...du gutes ANC zum fairen Preis suchst.

Die Twins Elite sind vielleicht nicht die billigsten Earbuds, halten aber all ihre Versprechen bravourös. So kannst du dir sicher sein, dass du für 130 Euro störfreien Hörspaß bekommst.

Kaufe dir die Twins Elite lieber nicht, wenn...

...du nur den allerbesten Sound gewohnt bist

Für meinen Alltag waren die Twins Elite ausreichend, deine Ansprüche könnten aber vielleicht ganz andere sein. Wer allerdings das umfangreichste und beste Hörvergnügen sucht, was er für Geld kaufen kann, wird sicher noch bessere Alternativen finden.

...du eine zusätzliche App mit vielfältigen Anpassungsoptionen erwartest

Klar Personal Sound ist cool und der Equalizer ganz nett... aber wirklich viele Einstellungsoptionen bietet die App dann auch nicht. Wer Fan von Feintuning ist, kommt um zusätzliche Programm oder andere Alternativen also nicht drumherum.

...du Vielhörer ohne regelmäßigen Zugang zu Ladeoptionen bist

Die Akkulaufzeit der Twins Elite ist keinesfalls von schlechten Eltern, waschechte Dauerläufer sind sie aber leider auch nicht. Mit Over-Ear-Alternativen wie dem 1MORE Sonoflow bist du diesbezüglich wohl besser aufgehoben.

Auch interessant...

Swipe to scroll horizontally 1MORE Sonoflow Sony WF-1000XM4 HUAWEI FreeBuds 5 Preis 129,99€ 279,99€ 159,00€ ANC Ja Ja Ja Akkulaufzeit 29 Stunden (ohne ANC), 21 Stunden (mit ANC) 36 Stunden (ohne ANC), 24 Stunden (mit ANC) 30 Stunden (ohne ANC), 20 Stunden (mit ANC) Gewicht 50g 41g 45g Konnektivität Bluetooth, USB-C Bluetooth, USB-C Bluetooth, USB-C Wasserschutz IPX4 Spritzwasserschutz IPX4 Spritzwasserschutz / Andere Funktionen Multipoint Bluetooth, Wireless Charging, Quick Charge, In-Ear Dedection, App-Unterstützung Sony Headphones Connect App, Swift Pair, Fast Pair Multipoint Bluetooth, Huawei AI Life, Quick Charge

(Öffnet sich in einem neuen Tab) Sony WF-1000XM4 (Öffnet sich in einem neuen Tab)

Die WF-1000XM4 sind mitunter Grund für unseren hohen und (manchmal) recht strengen Bewertungsstandard. Der Klang ist atemberaubend, die Akkulaufzeit solide und etwaige Komfortfeatures machen die Earbuds für so einige Nutzer zu den wohl besten Alltagsbegleitern. Einzig der recht hohe Preis hält viele noch vom Kauf ab.



(Öffnet sich in einem neuen Tab) HUAWEI FreeBuds 5 (Öffnet sich in einem neuen Tab)

Die FreeBuds 5 sind der Newcomer des bekannten Herstellers aus China und überzeugen mit einem modernen und einzigartigen Design, gutem Tragekomfort, erstklassigen Klang sowie einem fairen Preis. Einzig beim Akku und dem ANC ist noch viel Luft nach oben, was für Vielnutzer manchmal störend sein kann.

So habe ich die Fresh 'n Rebel Twins Elite getestet

(Image credit: Christian Schmidt)

Für etwa zwei Wochen getestet

Nutzung auf dem Arbeitsweg, im Büro sowie in der Freizeit für Musik und Video-Streaming

Musik über Spotify und YouTube, Streaming mittels Disney+, Netflix und Amazon Prime Video

Um die Twins Elite auf die Belastungsprobe zu stellen, habe ich die In-Ear-Kopfhörer in den vergangenen zwei Wochen ausgiebig in meinen Alltag integriert. Sie waren Begleiter im Büro und bei Zugfahrten, wurden daheim für Serien- und Musikstreaming genutzt oder zum Hören von Podcasts vor dem Einschlafen.

Gekoppelt waren Sie sowohl mit meinem Notebook im Büro, dem Smartphone, aber auch dem Tablet daheim. Einrichtung verlief problemfrei über Bluetooth und dem mitgelieferten QR-Code für die entsprechende Fresh 'n Rebel-App.

Erfahre mehr darüber, wie wir Produkte testen (Öffnet sich in einem neuen Tab).