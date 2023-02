Das Galaxy Book3 Ultra ist Samsungs Antwort auf auf die Ultrabooks

Nach dem, was wir über die technischen Daten wissen, will Samsung mit dem Galaxy Book3 Ultra sowohl Gamer als auch Kreative ansprechen. Ausgestattet mit der neuesten mobilen CPU und GPU schafft es dieses Gerät, seinen Formfaktor dünn zu halten, worunter aber das Gewicht ein wenig leidet.

Noch vor der offiziellen Bekanntgabe der Vorbestellungen und des Veröffentlichungsdatums hatten wir die Gelegenheit, drei der neuesten Ultrabooks aus der Samsung Galaxy Book3-Reihe persönlich auszuprobieren. Das Galaxy Book3 Ultra war bisher die größte Überraschung, denn wir hatten nicht erwartet, dass Samsung sich auf Ultrabooks für Gamer und Kreative spezialisiert.

Wir haben uns die schwarze 16-Zoll-Version angesehen, und die schlanke und sexy Form täuscht über das überraschend hohe Gewicht hinweg, das sofort verrät, welche technischen Daten sich darin verbergen. Das Display ist wunderschön und im Vergleich zu ähnlichen Geräten sieht es immer noch sehr viel luxuriöser aus.

Galaxy Book3 Ultra: Preis & Verfügbarkeit

Das Galaxy Book3 Pro beginnt bei $2.399,99 mit Optionen zur Konfiguration. Die Vorbestellungen für dieses Modell werden nach Angaben aus Großbritannien am 14. Februar beginnen, die Veröffentlichung ist für den 22. Februar geplant.

Es scheint, dass dieses Ultrabook nur in den USA und Großbritannien auf den Markt kommen wird, wenn man die verfügbaren Preise betrachtet. Die Preise in Großbritannien sind merkwürdigerweise teurer als in den USA, was seltsam ist. Oft sind die Preise gleich, aber die Wechselkurse sorgen dafür, dass die Käufer in Großbritannien mehr bezahlen müssen.

Wenn in der Zwischenzeit Preisinformationen für Deutschland veröffentlicht werden, wird TechRadar darüber berichten. Bleib also auf dem Laufenden und verfolge unsere Berichterstattung sowie alle anderen Neuigkeiten und Produktvorstellungen von Samsung.

Swipe to scroll horizontally Samsung Galaxy Book3 Ultra Specs Parameter Spec Preis Ab $2.399,99 CPU Bis zu 13. Generation Intel Core i9 (45W) GPU Nvidia RTX 4050 oder RTX 4070 Grafik Arbeitsspeicher Bis zu 32 GB LPDDR5 Speicher Bis zu 1TB SSD Display 14-Zoll und 16-Zoll WQXGA+ (2880 x 1800p) Dynamic AMOLED 2X

Galaxy Book3 Ultra: Design

Im Gegensatz zu den anderen beiden Ultrabooks, die wir getestet haben, ist das Galaxy Book3 Ultra trotz seines dünnen Formfaktors viel schwerer. Es ist zwar kein riesiges Gerät, aber durch die Displaygröße von 16 Zoll und das Gewicht haben wir den Unterschied sofort bemerkt. Trotz der sehr gewöhnlichen Farboptionen in schwarz und hellsilber besitzt es eine Eleganz, die seine hohe Qualität unterstreicht, und sein AMOLED-Bildschirm ist ein echter Hingucker.

Das AMOLED-Display ist ein echter Hingucker. Tastatur und Touchpad sind luxuriös, groß und reaktionsschnell und die Webcam liefert, dank HDR und Auto Framing, hochwertige Bildqualität.

Die Auswahl an Anschlüssen ist mit einem HDMI-Anschluss, zwei Thunderbolt 4-Anschlüssen, einem Typ-A-USB-Anschluss, einer Audiobuchse und einem SD-Karten-Mini-Slot ziemlich solide. Die Tatsache, dass es kein Ethernet-Kabel gibt, ist jedoch etwas enttäuschend. Die meisten Kunden werden ihr Ultrabook vermutlich ohenhin nicht mit dem Internet verbinden, aber Option sind immer gut.

Galaxy Book3 Ultra: Performance

Wir konnten die Leistung des Galaxy Book Ultra nicht persönlich testen, aber die bisherigen Spezifikationen scheinen ziemlich beeindruckend zu sein. Es verfügt über einen Intel-Prozessor der 13. Generation, je nach Konfiguration einen i7 oder i9, und eine Nvidia 4070 oder 4050 GPU. Damit eignet sich das Ultrabook sowohl für Gaming als auch für kreatives Arbeiten. Allerdings kennen wir die restlichen technischen Daten nicht, um besser einschätzen zu können, welchen Schwerpunkt dieses Ultrabook hat.

Nebenbei bemerkt, bestätigt dies die vielen Gerüchte über eine RTX 4050-GPU, die seit letztem Jahr im Umlauf sind. Es wird interessant sein, die Leistung der 4050 zu sehen, sobald wir eine Testversion in die Hände bekommen.

Galaxy Book3 Ultra: Vorab Fazit

Alles in allem war dies die interessanteste Präsentation, die Samsung für uns hatte. Nach dem, was wir tatsächlich ausprobieren konnten und den angegebenen technischen Daten zu urteilen, haben wir ein hochwertiges und vielseitiges Gerät, das sowohl für die Arbeit als auch für die Freizeit geeignet ist.

Der Preis ist recht hoch und entspricht dem von High-End-Gaming-Laptops und Ultrabooks. Aber für den Durchschnittsverbraucher, der heute etwas preisbewusster ist als früher, ist es immer noch ein bisschen viel. Trotzdem scheint es eine gute Investition zu sein und ist definitiv besser als einige der anderen sperrigen Riesen, die wir dieses Jahr gesehen haben.

Es bleibt abzuwarten, wie die tatsächliche Leistung, die Klangqualität, die Belüftung und vieles mehr aussehen werden, aber hoffentlich werden diese Zahlen genauso beeindruckend sein wie das, was wir bisher gesehen haben.