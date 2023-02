Das Galaxy Book3 Pro 360 ist die beste Wahl für Fans von 2-in-1-Geräten

Noch vor der offiziellen Bekanntgabe des Veröffentlichungsdatums hatten wir die Gelegenheit, drei der neuesten Ultrabooks aus der Samsung Galaxy Book3-Reihe persönlich auszuprobieren. Und was wir bisher gesehen haben, hat uns beeindruckt. Das Samsung Galaxy Book3 Pro 360 war unserer Meinung nach zwar nicht das beste Modell, aber für alle, die 2-in-1-Laptops lieben, wird dieses Ultrabook sicher beeindrucken.

Sein dünner Formfaktor und sein geringes Gewicht werden nur vom Book3 Pro übertroffen. Zudem hat es ein wunderschönes Display, das sich mühelos in den Tablet-Modus wechseln lässt. Das 16-Zoll-Display ist perfekt für das Hoch- und Querformat geeignet und wird sogar mit einem S-Pen geliefert, der das Arbeiten noch angenehmer macht.

Galaxy Book3 Pro 360: Preis & Verfügbarkeit

Der Preis für das Galaxy Book3 Pro 360 beginnt bei 1.799 € mit Optionen zur Konfiguration. Die Vorbestellungen beginnen am 1. Februar, die Veröffentlichung ist für den 17. Februar geplant.

Swipe to scroll horizontally Samsung Galaxy Book3 Pro 360 Specs Parameter Spec Preis Ab 1.799 € CPU Bis zu 13. Generation Intel Core i7 (28W) GPU Intel Iris Xe Arbeitsspeicher Bis zu 32GB Speicher Bis zu 1TB SSD Display 14-Zoll und 16-Zoll WQXGA+ (2880 x 1800p) Dynamic AMOLED 2X (Touch)

Galaxy Book3 Pro 360: Design

Wir waren schockiert, wie leicht das Galaxy Book3 Pro 360 ist, trotz seines großen 16-Zoll-Displays. Trotz der sehr gewöhnlichen Farboptionen (schwarz und hellsilber) sieht es ungemein elegant aus, was seine hohe Qualität unterstreicht, und der AMOLED-Bildschirm ist ein wahres Kunstwerk.

Der Grund für sein geringes Gewicht liegt wahrscheinlich darin, dass Samsung die zusätzliche Glasschicht vom Bildschirm entfernt hat, was ihn definitiv etwas reaktionsschneller macht als die meisten anderen Touchscreens. Die Tastatur fühlte sich luxuriös an und wir waren begeistert von dem großen und reaktionsschnellen Touchpad. Über die Webcam wurden zwar keine Angaben gemacht, doch bei unseren Tests lieferte sie ein klares Bild mit Optionen wie HDR und Auto Framing, was die Bildqualität und den Fokus verbessern.

Die Auswahl an Anschlüssen ist mit einem HDMI-Anschluss, zwei Thunderbolt 4-Anschlüssen, einem Typ-A-USB-Anschluss, einer Audiobuchse und einem SD-Karten-Mini-Slot ziemlich solide. Das fehlende Ethernet-Kabel enttäuscht dagegen etwas. Die meisten Käufer werden ihr Ultrabook wahrscheinlich nicht mit dem Internet verbinden, die Option zu haben ist aber immer gut.

Galaxy Book3 Pro 360: Performance

Wir konnten das Galaxy Book3 Pro 360 zwar nicht persönlich ausprobieren, um die Leistung zu testen, aber die technischen Daten, die wir kennen, sind nicht zu verachten. Es ist mit der neuesten Intel-CPU der 13. Generation ausgestattet, je nach Konfiguration entweder mit einem i5 oder i7. Der zusätzlichen Touchscreen erleichtert mit dem mitgelieferten S-Pen zudem das Schreiben und Lesen von Notizen.

Natürlich hatte die GPU keine Priorität, deshalb ist sie mit der Standard Iris Xe Graphics GPU ausgestattet. Low-End-Games lassen sich aber dennoch spielen. Über die anderen technischen Daten wurde noch nichts bekannt gegeben, außer dass du die Konfiguration aufrüsten kannst.

Galaxy Book3 Pro 360: Vorab Fazit

Das Galaxy Book3 Pro 360 ist ein hervorragendes 2-in-1-Ultrabook für alle, die einen Touchscreen allem anderen vorziehen. Du büßt ein wenig von der Mobilität des regulären Book3 Pro ein, also ist es eher eine Frage der Vorliebe.

Auch wenn es sich hier nicht um ein ausgeklügeltes Biest handelt, ist die 13. Generation der Intel-CPU mehr als genug für alle, die eine gute Arbeitsmaschine brauchen. Der Preis ist etwas hoch, aber das war bei einem Samsung Galaxy Ultrabook zu erwarten. Es bleibt abzuwarten, wie die tatsächliche Leistung, Klangqualität, Belüftung und mehr aussehen werden, doch hoffentlich werden diese Zahlen genauso beeindrucken wie das, was wir bisher gesehen haben.