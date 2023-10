Weltweiten PC-Verkäufe sind stark rückläufig – und Apple scheint sich als großer Verlierer hervorzutun

Die PC-Verkäufe sind auch im dritten Quartal 2023 weiterhin gesunken – und zwar um satte 7,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr! Zumindest ist es das, was die neuesten Analyseberichte offenbaren.

Laut IDC sind PC-Verkaufszahlen entlang der Betrachtung der letzten beiden Quartale aber dennoch wieder etwas gestiegen, was den Year-to-Year-Rückgang ein wenig ausgebremst haben könnte.

Die Analyse offenbart obendrein, dass es doch tatsächlich endlich ein Licht am Ende des Tunnels geben dürfte, womit die Branche das Gröbste potenziell schon bald überstanden haben wird. Das bedeutet, dass du womöglich jetzt noch einmal die letzte große Chance hast, über ein kostengünstiges Upgrade nachzudenken, bevor der Wettbewerb (und damit die Preisentwicklung) wieder anzieht.

Die PC-Verkäufe leiden weiter ... doch das Ende ist in Sicht!

Blickt man in die Zukunft, so äußerte sich Jitesh Ubran, Forschungsmanager bei IDC, optimistisch zur Entwicklung der PC-Branche: "Die PC-Branche befindet sich auf einem langsamen Erholungspfad, da der Aktualisierungszyklus der Geräte und das Ende des Supports für Windows 10 die Verkäufe in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 und darüber hinaus ankurbeln werden."

Interessanterweise verzeichnete HP als einziges Unternehmen unter den Top fünf im Vergleich zum Vorjahr einen Anstieg, wenn auch nur um moderate 6,4 %. Im Gegensatz dazu verzeichnete Apple allerdings den größten Rückgang mit 23,1 %. IDC wies jedoch im Zuge dessen darauf hin, dass die Zahlen möglicherweise durch Produktionsverzögerungen und Lagerprobleme (aufgrund der Pandemie und ihrer fortwährenden Auswirkungen) verzerrt sein könnten.

IDC macht auch darauf aufmerksam, dass PC-Hersteller trotz rückläufiger Verkaufszahlen an positiven Aspekten festhalten können. Die geringen Lieferungsmengen können zum Beispiel Raum schaffen, um Fertigungs- und Montageprozesse auch außerhalb von China zu erkunden und auszuschöpfen.

Ein weiterer Faktor, der die PC-Verkäufe beeinflussen kann, bleibt hingegen die Veröffentlichung neuer Modelle. Im zweiten Quartal 2023 stiegen die Lieferungen von Apple um beeindruckende 50,9 % im Vergleich zum Vorjahr – geschuldet war das wohl primär der Einführung des neuen 15-Zoll-MacBook Air-Modells!

Und abschließend prognostiziert IDC, dass der aufstrebende Markt für KI-PCs eine elementare Rolle bei der Erholung der PC-Verkäufe spielen könnte. Die künstlische Intelligenz (sowie entsprechende PC-Systeme) habe bereits das Interesse vieler Unternehmen geweckt und könnte sich als kostspieliges, aber notwendiges Upgrade für eben jene erweisen. Eben jene Tatsache wiederum dürfte sich in den kommenden Monaten und Jahren positiv auf die Verkaufszahlen wie auch den Umsatz auswirken!