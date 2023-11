Die erste KI-Nation? Ein Schiff mit 10.000 Nvidia H100-Grafikprozessoren im Wert von 500 Millionen Dollar könnte das erste souveräne Territorium werden, das sich künftig ganz auf künstliche Intelligenz verlässt

Ein schwimmendes Rechenzentrum mit Tausenden von Nvidia-GPUs, genannt der "BlueSea Frontier Compute Cluster" (BSFCC), hat die Frage aufgeworfen, ob solche Innovationen in der Zukunft zur Bildung souveräner KI-Staaten führen könnten.

Das BSFCC, entwickelt von Del Complex in den USA, ist im Grunde ein riesiger schwimmender Lastkahn, der mit 10.000 Nvidia H100-GPUs im Wert von insgesamt 500 Millionen Dollar ausgestattet ist. Dieses technologische Wunder verspricht nicht nur branchenführende Leistung, sondern setzt auch auf Umweltfreundlichkeit mit fortschrittlicher Wasserkühlung und Solarenergie. Zusätzlich sorgt ein Sicherheitsteam an Bord für "kinetische Risikominderung".

Die wichtige Frage, die sich stellt, ist, ob solche Entwicklungen in der Zukunft dazu führen könnten, dass Nationen oder Organisationen souveräne KI-Staaten etablieren. Dies könnte den globalen Wettbewerb und die Regulierung von KI-Ressourcen beeinflussen und erfordert möglicherweise internationale Vereinbarungen und Standards.

KI-Vorschriften umschiffen

Bester Kaffeegenuss in den eigenen vier Wänden? Mit einem Vollautomat einfach und unkompliziert genießen (Image credit: Pexels | Porapak Apichodilok) Für die Wahl eines Kaffeevollautomaten gibt es allerlei Gründe. Mitunter ist er sauber, sparsam, zaubert geschmacklich grandiose Ergebnisse und rentiert sich schon ab wenigen Personen, die gelegentlich mal selbst oder ihren Gästen ein baristagleiches Vergnügen zaubern wollen. Umso besser also, dass SIEMENS jüngst die perfekte Lösung zum Knallerpreis bereitstellt, sodass auch du alsbald dich und deine Liebsten mit bestem Bohnengenuss verzaubern kannst!

Del Complex bezeichnet den "BlueSea Frontier Compute Cluster" (BSFCC) als den "Gipfel der Rechenleistung und Autonomie". Ihr Hauptaugenmerk liegt auf der Autonomie, und das Projekt zielt darauf ab, "souveräne Nationalstaaten" zu schaffen, die sich der KI-Entwicklung widmen.

In ihrer Ankündigung auf X (einst Twitter) erklärte das Unternehmen, dass der streng bewachte Lastkahn in internationalen Gewässern operieren könnte, was möglicherweise von internationalen KI-Vorschriften ausgenommen wäre. Diese Behauptungen kommen zu einer Zeit, in der die globalen Diskussionen über die Regulierung von KI zugenommen haben. US-Präsident Joe Biden unterzeichnete kürzlich eine Durchführungsverordnung, die Regeln für die generative KI-Entwicklung festlegt und voraussichtlich als Vorläufer für zukünftige gesetzgeberische Maßnahmen dienen wird.

Del Complex scheint zu glauben, dass das BSFCC den Unternehmen helfen wird, behördliche Prüfungen zu umgehen, da es sich in einem maritimen Niemandsland befindet. Das Unternehmen argumentiert, dass staatliche Überregulierung nicht nur die Innovation behindert, sondern auch die Freiheit der Menschheit in der Raumfahrt einschränkt. In Zeiten wachsender Bedenken hinsichtlich strenger KI-Regulierungen bietet Del Complex mit dem BSFCC eine Art Zufluchtsort in internationalen Gewässern.

Langfristig plant Del Complex möglicherweise eine Flotte von schwimmenden Rechenzentren in internationalen Gewässern, die es den Nutzern ermöglichen, sowohl Vorschriften als auch Steuerpflichten zu umgehen. Diese "vernetzten Staaten" würden von den Einschränkungen der Regulierungsbehörden unberührt bleiben und zusätzliche Vorteile wie Steuervergünstigungen bieten. Del Complex sieht in dieser Vision eine Möglichkeit, die Grenzen der KI-Entwicklung und -Nutzung zu erweitern.

Könnte der Plan von Del Complex wirklich funktionieren?

Del Complex scheint zuversichtlich zu sein, dass der Status der "Staatlichkeit" jedes Rechenzentrums mit den internationalen Gesetzen zur Souveränität übereinstimmt.

Nach Angaben des Unternehmens wird der Status jedes Rechenzentrums durch das Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen und das Übereinkommen von Montevideo anerkannt.

Das liegt daran, dass jedes Rechenzentrum über eine ständige Bevölkerung in Form von Sicherheitskräften und Personal, ein "definiertes Territorium", eine Regierung und die "Fähigkeit, Beziehungen mit anderen Staaten einzugehen", verfügt.

"Die BSFCCs werden jeweils durch eine eigene Charta geregelt, ein Dokument, das die Rechte und Pflichten der Einwohner und Besucher festlegt", so das Unternehmen.

"Jede Charta ist ein lebendiges Dokument, das von den Betreibern der BSFCC und ihren Unternehmenspartnern geändert werden kann."

Dass KI einiges in näherer Zukunft ändern könnte, stand nie zur Debatte, aber dass im Zuge des Fortschritts noch 2023 ein eigener Staat gegründet wurde, das stand wohl bei kaum jemanden auf dem Zettel ...