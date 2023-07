Der weltweite Smartphone-Markt scheint sich endlich zu erholen

Mit Ausnahme der beiden größten Smartphone-Hersteller der Welt, Samsung und Apple, zeigt der Smartphone-Markt endlich Anzeichen einer Erholung, so neue Zahlen des Marktanalysten Canalys.

In seinem neuesten Bericht stellt das Unternehmen fest, dass der weltweite Smartphone-Markt im zweiten Quartal 2023 im Vergleich zum Vorjahr um 11 % gesunken ist.

Dieser Rückgang ist vor allem darauf zurückzuführen, dass die Marktführer Samsung und Apple aufgrund der geringeren Nachfrage ihre Verkaufszahlen im selben Quartal reduziert haben. Samsung ist mit einem Marktanteil von 21% immer noch der größte Smartphone-Hersteller der Welt, gefolgt von Apple mit 17%.

Ein vielversprechendes Jahr

Andere Hersteller hatten jedoch ein vielversprechenderes Jahr, da ihre Lagerbestände wieder auf ein gesünderes Niveau zurückkehrten, während sich die makroökonomischen Bedingungen stabilisierten, erklärten die Forscher. Xiaomi sicherte sich den dritten Platz mit einem Marktanteil von 13%, gefolgt von Oppo mit 10%. Vivo belegte den fünften Platz mit einem Marktanteil von 8 %.

"Der Smartphone-Markt sendet erste Signale der Erholung, nachdem er seit 2022 sechs Quartale in Folge rückläufig war", sagt Le Xuan Chiew, Analyst bei Canalys.

"Die Smartphone-Lagerbestände haben sich allmählich geleert, da die Smartphone-Hersteller vorrangig alte Modelle reduzieren, um Platz für Neueinführungen zu schaffen." In einigen Schlüsselmärkten hat Canalys wachsende Investitionen in den Vertriebskanal in Form von Vertriebsanreizen und gezielten Marketingkampagnen festgestellt, um die Nachfrage der Verbraucher nach neuen Produkten zu stimulieren und so die Absatzzahlen zu steigern.

Der Smartphone-Markt hat sich in letzter Zeit stark verändert, da die Verbraucher zunehmend gebrauchte und generalüberholte Geräte anstelle neuer Modelle kaufen. Angetrieben von wirtschaftlicher Unsicherheit und dem Wunsch, die Umwelt weniger zu belasten, ist der Markt für gebrauchte Smartphones im letzten Jahr in die Höhe geschnellt, während der Markt für neue Geräte stagnierte. Außerdem scheinen Smartphones den "Wow"-Faktor verloren zu haben, da neue Produkte nur schrittweise Veränderungen mit sich bringen. Faltbare Smartphones sind auf dem besten Weg, das zu ändern, aber es bleibt abzuwarten, ob sie sich durchsetzen werden oder nicht.