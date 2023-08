Samsung Galaxy S24 Ultra könnte mit superhellem Bildschirm deine Augen umschmeicheln!

Är du ute efter den bästa Samsung-mobilen? Här är våra favoriter just nu.

In den vergangenen Monaten hat Samsung mit neuen Foldables, Tablets und Smartwatches seine Fangemeinde verzückt, das Flaggschiff-Smartphone in Form des Samsung Galaxy S24 Ultra lässt allerdings noch bis zu Beginn von 2024 auf sich warten.

Allerdings wird schon jetzt gemunkelt, dass das Ultra-Modell wohl eines der bedeutsamsten Display-Upgrades erhalten könnte.

Dem prominenten Leaker @UniverseIce zufolge wird der Bildschirm des Samsung Galaxy S24 Ultra eine Größe von 6,78 Zoll haben, eine Auflösung von 3120 x 1440 Pixeln und ein Seitenverhältnis von 19,5:5 bieten. Das Highlight sind aber ganz ohne jeden Zweifel die unglaublichen Spitzenhelligkeitswerte von bis zu 2500 Nits, die angeteasert wurden!

Beeindruckend ist diese Helligkeitsspezifikation vor allem dann, wenn man bedenkt, dass der Vorgänger, das Samsung Galaxy S23 Ultra, derzeit noch eine maximale Helligkeit von "nur" 1750 Nits erreichte. Eine Steigerung von mehr als 40 Prozent gegenüber dem direkten Vorgänger könnte einen sichtbaren Unterschied erwirken und somit könnte das S24 Ultra wohl nicht nur zu einem der besten Smartphones zählen, sondern auch zu einem der hellsten bisher! Heller ist aktuell nämlich nur noch das Xiaomi 13 Ultra, während Oppos Find X6 Pro auf einem Level mit dem S24 Ultra rangieren dürfte.

SamMobile spekuliert außerdem, dass das neue Panel das gemunkelte M13-Display von Samsung Display sein könnte. Allerdings müssen wir für eine Bestätigung dieser These wohl noch bis zum Tag der Einführung – höchstwahrscheinlich zu Jahresbeginn 2024 – Geduld aufbringen.

Exclusive: Galaxy S24 Ultra about 6.8" (actual 6.78") screen, 3120x1440, 19.5:5, peak brightness 2500nit. pic.twitter.com/8I1UtTkyaYAugust 28, 2023 See more

All about the Ultra

Wie so häufig, gibt es auch dieses Mal mehr Aufregung um das Ultra-Modell als um die anderen beiden Modelle in der bevorstehenden Galaxy-Flaggschiff-Serie – und das war sogar schon der Fall, bevor wir überhaupt gehört hatten, dass es das hellste Display erhalten wird, das je in einem Samsung-Handy verbaut wurde.

Im Übrigen wird auch gemunkelt, dass das Ultra-Modell diesmal mit einem Rahmen aus Titan brilliert, der noch widerstandsfähiger und leichter als die bisherige Aluminium-Alternative sein dürfte. Und ganz zufälligerweise ist es auch genau das gleiche Material, was aller Voraussicht nach beim iPhone 15 Pro wie Pro Max zum Einsatz kommen dürfte.

Das Kamerasystem des Samsung Galaxy S24 Ultra soll aber ebenfalls einem erheblichen Upgrade unterzogen werden, wobei die 10-MP-Teleobjektivlinse des S23 Ultra durch eine 50-MP-Teleobjektivlinse im neuen Modell ersetzt wird. Und dann gäbe es da auch noch das ein oder andere Gerücht rund um ein flacheres Display für das neue Samsung Ultra-Smartphone.

Zuletzt ist aber der Prozessor noch eines der größeren Fragezeichen, wobei hier schon der eine oder andere Hinweise darauf deutet, dass wir wohl mit einem speziellen Qualcomm-Chip der Snapdragon 8 Gen 3-Serie rechnen dürfen, der speziell für das Samsung-Flaggschiff gefertigt wird. In den kommenden Monaten werden wir aber sicher diesbezüglich, wie auch in vielerlei anderen Belangen noch eine ganze Ecke schlauer sein!