Witcher-Projekt Sirius vor Neustart? CD Projekt kündigt gestiegene Entwicklungskosten an

In einer kürzlich veröffentlichten Mitteilung von CD Projekt (Öffnet sich in einem neuen Tab) wurde bekanntgegeben, dass das Witcher-Projekt Sirius möglicherweise einen vollständigen Neustart erfahren hat. Die Entwicklungskosten für das Projekt sind gestiegen, was sich auf die nächsten Finanzergebnisse des Unternehmens auswirken wird.

Am 20. März veröffentlichte CD Projekt eine neue regulatorische Ankündigung, die auf die gestiegenen Ausgaben für die Entwicklung von Sirius hinweist. Kurz gesagt, die Entwicklungskosten des Projekts sind angestiegen, und CD Projekt merkt an, dass dies "entsprechend" die nächsten Finanzergebnisse des Unternehmens belasten wird.

"Die genannte Entscheidung basiert auf den Ergebnissen der Bewertung des Umfangs und des kommerziellen Potenzials des ursprünglichen Konzepts von Projekt Sirius sowie der laufenden Arbeit an einem neuen Rahmen für dieses Projekt", heißt es in der Ankündigung.

(Image credit: CD Projekt RED)

Dies legt nahe, dass das Projekt für die gestiegenen finanziellen Belastungen verantwortlich ist. Das könnte eines von zwei Dingen bedeuten: Entweder wurde Projekt Sirius vollständig neu gestartet, oder der Umfang wurde erheblich erweitert. Seit der ersten Ankündigung von Sirius im Oktober letzten Jahres haben wir relativ wenig gehört. Es wurde jedoch immer als Witcher-Spiel angepriesen, das Fans der Netflix-Serie ansprechen soll.

Momentan befindet sich das Witcher-Projekt Sirius noch in der Entwicklung bei The Molasses Flood, einem in Boston ansässigen Studio, das CD Projekt 2021 erworben hat. Ursprünglich sollte das Studio am nächsten Teil der Witcher-Reihe arbeiten. Durch den möglichen Neustart könnte Sirius jedoch nicht mehr das nächste Witcher-Spiel in der Veröffentlichungsreihenfolge sein.

Das letzte, was wir von CD Projekt über Sirius gehört haben, ist, dass es Multiplayer-Gameplay bieten wird. Auch kooperatives Gameplay ist geplant, vorausgesetzt, dies ist nach dem möglichen Neustart noch immer der Fall. Es gibt vieles, was wir über Sirius noch nicht wussten, und das war, bevor das Projekt unter CD Projekt entweder neu gestartet oder im Umfang erweitert wurde.