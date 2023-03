Diablo 4 Open Beta: Hier findet ihr Ashava

ACTIVISION BLIZZARD RECHTSSTREIT Der Publisher Activision Blizzard, der für das Spiel verantwortlich ist, auf das sich dieser Artikel bezieht, ist derzeit in einen Rechtsstreit verwickelt, bei dem es um eine Arbeitsplatzkultur geht, die angeblich sexuelle Belästigung, Missbrauch und Diskriminierung ermöglicht.

In der Diablo 4 Open Beta, die am Freitag, den 24. März 2023 startet, haben Spieler die Möglichkeit, den ersten World Boss Ashava zu bekämpfen. Diese mächtigen Feinde können nur in einer Gruppe von bis zu zwölf Spielern im Koop besiegt werden. Ashava erscheint an vier Terminen während der Open Beta, und wir verraten euch die genauen Zeiten und den Fundort auf der Map.

Ashava ist auf Stufe 25 und du solltest dieses Maximallevel in der Beta erreichen, bevor du dich dem Weltboss stellst. Ashava befindet sich im Gebiet Zersplitterte Gipfel (englisch: Fractured Peaks) in einer kleinen Zone namens Der Schmelztiegel (The Crucible). Die Zeiten für den World Boss Ashava in Diablo 4 lauten wie folgt:

25. März 2023: 18 Uhr und 20 Uhr

26. März 2023: 7 Uhr und 9 Uhr

Als Belohnung für das Besiegen von Ashava in der Beta erhalten die Spieler wertvolle Materialien namens Scattered Prism, mit denen sie ihrer Ausrüstung Sockel hinzufügen können.

Die Weltbosse in Diablo 4 sind ein Schritt in Richtung MMO und werden oft kritisch betrachtet. Zeitliche Einschränkungen wie diese sind in Online-Spielen weit verbreitet, um Spieler zum regelmäßigen Einloggen zu bewegen. Wie wichtig dieses Feature in der Vollversion werden wird, erfahren wir ab dem 6.6.2023, wenn Diablo 4 veröffentlicht wird.