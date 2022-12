Willst du ein Steam Deck? Valve spendiert für Game Awards-Zuschauer.

Valve verlost während der The Game Awards 2022 jede Minute ein Steam Deck. Um eines zu gewinnen, musst du dich nur für das Gewinnspiel anmelden und mitmachen.

Wer am 9. Dezember um 01:30 Uhr einschaltet, hat die Chance, das Spitzenmodell des Steam Decks (Öffnet sich in einem neuen Tab) zu gewinnen, das normalerweise 679 € kostet und mit 512 GB SSD-Speicher ausgestattet ist.

Um eines der besten Handheld-Gaming-Geräte zu gewinnen, die je auf den Markt gekommen sind, musst du ein paar Schritte befolgen, aber der potenzielle Gewinn ist den minimalen Aufwand, den du betreiben musst, mehr als wert.

Wie meldest du dich für die Steam Deck-Verlosung an?

Um dich für das Steam Deck Giveaway (Öffnet sich in einem neuen Tab) für die The Game Awards 2022 anzumelden, musst du dich auf der offiziellen Steam-Seite einloggen oder registrieren. Aber die Anmeldung ist nur der erste Schritt.

Mal sehen, was Geoff Keighley bei den diesjährigen Game Awards zu sagen hat (Image credit: The Game Awards)

Du musst die Game Awards 2022 außerdem über Valves Live-Übertragung auf Steam verfolgen. Die finden auf der offiziellen Seite der Game Awards 2022 (Öffnet sich in einem neuen Tab) und auf SteamTV (Öffnet sich in einem neuen Tab) statt und beginnt in der Nacht vom 8. auf den 9. Dezember um 01:30 Uhr. Wenn du dir einen der beiden Streams anschaust, solltest du sicherstellen, dass du auch in deinem registrierten Steam-Konto eingeloggt bist.

Zu guter Letzt muss dein Konto noch ein paar weitere Voraussetzungen erfüllen, damit du gewinnen kannst:

Du musst aus den USA, Kanada, Großbritannien oder der EU kommen.

Dein Konto muss zwischen 01:00 Uhr am 14. November 2021 und 00:59 Uhr am 14. November 2022 auf Steam aktiviert worden sein.

Dein Account muss in gutem Zustand sein (d.h. keine aktiven Bans, Sperren oder ähnliches)

Deine Teilnahme am Giveaway muss in "gutem Glauben" erfolgt sein.

Du kannst auch auf dem Postweg teilnehmen; weitere Informationen dazu findest du auf der offiziellen Regelseite von Valve (Öffnet sich in einem neuen Tab).

Wie viele Steam Decks gibt es zu gewinnen?

Die Anzahl der Steam Decks, die Valve verschenkt, hängt von mehreren Faktoren ab.

Der erste ist, wie lange die The Game Awards 2022 dauern. Wir wissen noch nicht, wie lange sie in diesem Jahr dauern werden, aber wir wissen, dass die Game Awards 2021 dreieinhalb Stunden lang waren, während die Game Awards 2020 etwa drei Stunden lang waren, obwohl in beiden Fällen eine dreißigminütige Pre-Show enthalten war.

Stray ist einer der Titel, die bei den The Game Awards 2022 für das Spiel des Jahres nominiert sind. (Image credit: Annapurna Interactive)

Der nächste Faktor ist, wie lange der Giveaway-Stream von Valve dauern wird. Wenn der die gesamten Dauer der Game Awards umfasst, könnte Valve mehr als 200 kostenlose Steam Decks verteilen, wenn man die Zahlen des letzten Jahres zugrunde legt. Wenn Valve jedoch die Pre-Show auslässt oder sich entscheidet, nur eine Stunde oder sogar weniger zu streamen, wird die Zahl der zu gewinnenden Steam Decks viel geringer sein.

Unabhängig davon, wie viele Decks es zu gewinnen gibt, empfehlen wir dir, so lange wie möglich dabei zu sein, wenn du die Chance auf einen kostenlosen Handheld im Wert von 679 € haben willst.