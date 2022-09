The Last of Us Part 1 punktet mit einem subtilen Feature

The Last of Us Part 1 kam Anfang des Monats auf den Markt, und die Fans nehmen sich die Zeit, ein kleines Detail in Naughty Dogs Remake zu würdigen.

The Last of Us Part 1 wurde von Grund auf für PS5 entwickelt und erweckt die erschütternde Geschichte von Joel und Ellie mit aktualisierten Charaktermodellen, besserer Grafik, verbesserten Spielmechaniken und mehr Zugänglichkeitsoptionen zum Leben wie nie zuvor. Seit der Veröffentlichung des Remakes freuen sich die Fans aber auch über die weniger offensichtlichen Neuerungen, die dem Spiel hinzugefügt wurden, wie zum Beispiel voll funktionsfähige Spiegel.

In einem Beitrag im Last of Us Subreddit (opens in new tab) hat ein Fan ein Bild geteilt, das zeigt, wie man mit Spiegeln um die Ecke sehen kann. Das ist nicht nur ein nettes Detail, sondern auch sehr praktisch, wenn dir ein paar Bösewichte auflauern und dir den Kopf wegpusten wollen. Das gespiegelte Bild ist zugegebenermaßen etwas unscharf, aber es ist trotzdem eine sehr coole Ergänzung.

"Ich habe schon viele andere Reflexionen auf Fernsehbildschirmen und ähnlichem bemerkt, aber ich hätte nicht erwartet, dass ich um Ecken herum sehen kann! Sehr cool", sagt ein Nutzer. Ein anderer beschreibt, wie dieses kleine Detail diesen Teil des Spiels wirklich aufwertet. "Diese Szene hat mich umgehauen, denn genau in dem Moment, als ich bemerkte, dass ich sie in der Spiegelung sehen konnte, war es so, als ob sie mich auch sahen, sie warfen eine Rauchbombe, also schoss ich den Spiegel weg."

Ein Fan scherzt über die Qualität des Spiegelbilds: "Das ist verrückt, es spiegelt die ursprüngliche PS3-Version wider", während ein anderer es "Ein Fenster in die Zeit" nennt.

Dies ist nicht das einzige nette kleine Extra, das Naughty Dog in The Last of Us Part 1 eingebaut hat. Das Spiel verfügt jetzt auch über eine funktionierende Badezimmerwaage, mit der du genau herausfinden kannst, wie viel Joel wiegt. Außerdem kannst du in der Szene, in der Joel seinen Pass übergibt, heranzoomen, um zu sehen, wann er Geburtstag hat.