The Falcon and the Winter Soldier Fotos kündigen ein echtes Captain America Sequel an

Wenn WandaVision nächsten Freitag endet, dauert es nur noch zwei Wochen, bis The Falcon and the Winter Soldier ab dem 19. März als sechsteilige Serie auf Disney Plus läuft. Jetzt hat Disney einige neue offizielle Bilder zur Serie veröffentlicht.

Insgesamt gibt es neun Bilder. Sie zeigen Sam Wilson (Anthony Mackie) und Bucky Barnes (Sebastian Stan) in Kostümen an verschiedenen Schauplätzen. Die Serie führt die beiden Helden rund um die Welt, die größtenteils die Stimmung der Captain America-Filme The Winter Soldier und Civil War fortsetzen soll. Dabei wird es wohl mehr Abenteuer im Spionage-Stil geben sowie etwas mehr Realismus, als wir vom MCU gewöhnt sind.

Die Serie wird auch tiefer in das Leben von Sam Wilson eintauchen. Die Beschreibung erklärt, dass die Schauspielerin Adepero Oduye Sarah Wilson spielt, Sams jüngere Schwester aus den Comics. Dies ist eine Information, die vorher nicht bekannt war.

The Falcon and the Winter Soldier sollte eigentlich vor WandaVision erscheinen, aber Einschränkungen durch Covid-19 führten zu einem verzögerten Serienstart.

Hier sind die Bilder der Serie, die in längeren 40- bis 50-minütigen Episoden ausgestrahlt wird:

In der Serie spielen Daniel Brühl, der seine Rolle als Bösewicht Helmut Zemo aus Civil War wieder aufnimmt, sowie Emily VanCamp als Agent 13 und Wyatt Russell als John F. Walker mit. Don Cheadle wird ebenfalls wieder als War Machine auftreten, obwohl Marvel das noch nicht offiziell bestätigt hat.

Jetzt ist es nicht mehr lange hin.

So nah dran an einer Captain-America-Fortsetzung waren wir schon lange nicht mehr.

Dies ist wahrscheinlich die am meisten erwartete Marvel-TV-Serie, die in diesem Jahr erscheint. Die Captain America-Filme hatten etwas mehr zu bieten, was die Charakterisierung und die Themen angeht, als viele der anderen MCU-Solofilme. Bucky und Sam waren echte "MCU-Außenseiter", die nie wirklich viel Bildschirmzeit bekamen.

Es ist unklar, welche Strategie Marvel mit der Verlängerung dieser Disney-Plus-Serien verfolgt, aber es sieht so aus, als könnte diese Serie über mehrere Staffeln laufen, Schließlich stehen für Phase 4 des MCU keine Captain-America-Filme auf dem Plan.

Vielleicht ist eine TV-Serie der beste Platz für die beiden.