The Book of Boba Fett - Folge 4: Das bisher schwächste Kapitel

(Image credit: ©2021 Lucasfilm Ltd. & TM. All Rights Reserved.)

About this episode - Episode 4 (von 7), "Kapitel 4: Der aufkommende Sturm - Geschrieben von Jon Favreau - Regie: Kevin Tancharoen ★★

Es folgen Spoiler zu The Book of Boba Fett.

Nimm dich vor dem Bacta-Tank in acht! Er kündigt mittlerweile garantierte Langeweile an.

Für ein lebloses Objekt ist Boba Fetts feuchte Festung der Einsamkeit ein bemerkenswert einflussreicher Akteur in Disney Plus' neuestem Star Wars-Angebot geworden. Als Wegweiser für die häufigen Ausflüge des ehemaligen Kopfgeldjägers ins Land der Rückblenden hat er die Macht, die Richtung einer ganzen Episode zu bestimmen.

Und sein Auftauchen zu Beginn von "The Gathering Storm" erweist sich als eine Art Vorbote des Unheils, denn dies ist definitiv das bisher schwächste Kapitel von The Book of Boba Fett.

Als wir nach einer sehr ausgedehnten halben Stunde wieder in Bobas Gegenwart als Verbrecherboss zurückkehren, haben wir kaum etwas erfahren, was wir nicht schon vorher wussten.

Stattdessen stehen die Rettung von Fennec Shand und Bobas berühmtem Schiff im Mittelpunkt dieser Sandcrawler-Episode. Letztendlich fühlt sich die Episode wie unnötiges Füllmaterial an, denn die wenigen Ergänzungen zur umfangreichen Star Wars-Mythologie - am interessantesten war hier die Anspielung auf Bib Fortunas Doppelgänger - hätten leicht in einem Comic, einem Buch oder sogar in einigen gut platzierten Dialogzeilen erklärt werden können. Schade, dass dafür eine ganze Folge von The Book of Boba Fett geopfert wurde.

Boba verbringt wertvolle Zeit mit seiner Bantha - bevor er sie in die Wildnis hinauswirft. (Image credit: ©2021 Lucasfilm Ltd. & TM. All Rights Reserved.)

Der einzige positive Aspekt ist die verstärkte Rolle von Fennec Shand, die bisher in der Serie eine kleinere Nebenrolle spielte. In der Rückblende, die sich mit ihrem Auftritt in The Mandalorian Staffel 1 überschneidet, erfahren wir jedoch nach und nach, wie ihre Beziehung zu ihrem Kopfgeldjäger-Kollegen aussah - und wie er sie rettete, nachdem sie "zum Sterben im Sand von Tatooine zurückgelassen" wurde.

Wenn es darum geht, zu verstehen, wie eine Söldnerin von der Begleichung einer Schuld zur treuesten Schülerin ihres Retters wurde, ist das eine unbestreitbar wichtige Information. Aber die Entwicklung der Beziehung des Duos fühlt sich gleichzeitig überstürzt und schwerfällig an, da die Hauptcharaktere zu sehr auf Schnellschüssaktionen reduziert werden, die inmitten von übermäßiger, langweiliger Füllung um Sauerstoff kämpfen.

Ihre Mission, das in Firespray umbenannte Kanonenboot zu bergen - eine Geschichte, die nicht über die Erinnerung von Boba, wo er es geparkt hatte, hinausgehen musste -, ist in der Folge eine seltsam schwache Angelegenheit. Vor allem die Besichtigung von Jabbas Palast ist überraschend langweilig und hätte so viel besser sein können.

Jeder, der The Mandalorian Staffel 2 Folge 6 gesehen hat, wird wissen, dass ihr Vorhaben ohnehin erfolgreich ist, sodass die Folge ständig mit einer gehörigen Portion Sinnlosigkeit behaftet ist. Und auch ihr Ausflug zum Sarlacc ist ähnlich enttäuschend, abgesehen von einem brillanten Jump Scare, bei dem es um nicht viel mehr geht als darum, dass Fett eine Rechnung begleicht. Cool anzusehen, aber handlungstechnisch völlig irrelevant.

Wenigstens bekommt Fennec Shand in The Book of Boba Fett Folge 4 ein bisschen mehr zu tun. (Image credit: ©2021 Lucasfilm Ltd. & TM. All Rights Reserved.)

Wenn "The Gathering Storm" eine gute Woche für Fennec Shand ist, ist es eine schreckliche für den titelgebenden Antihelden. Die Serie läuft jetzt nämlich ernsthaft Gefahr, in eine Spirale der Langeweile zu geraten, in der alles, was wir über den kultigen (Ex-)Kopfgeldjäger erfahren, seine sorgfältig erarbeitete Mystik hinfällig macht. Zugegeben, Fett war so gut wie ein unbeschriebenes Blatt, wie es für eine Figur in den 40ern nur möglich ist. Aber je mehr Folgen von The Book of Boba Fett kommen, desto uninteressanter wird er.

Heutzutage scheint der gefürchtetste Kopfgeldjäger der Galaxis genauso besorgt um das Wohlergehen und die Arbeitsrechte seiner Mitsöldner zu sein wie um die Sicherung seines Status als Platzhirsch auf Tatooine.

Und während Fetts frühere Schritte in Richtung Herrschaft durch Respekt als reiner und logischer Pragmatismus gerechtfertigt werden konnten, bewegt er sich jetzt so weit in Richtung Licht, dass er sich nicht mehr wie der Boba Fett anfühlt, den wir glaubten zu kennen - und definitiv liebten.

Aber Fetts inkonsistente Charakterentwicklung ist nur ein Beispiel für die frustrierenden Ungereimtheiten in dieser Folge. Die seltenen Anspielungen auf die Gangster-Aspekte der Serie - vor allem die Szene, in der Fett sein wiedererlangtes Schiff benutzt, um die Bande, die seine Tusken-Freunde massakriert hat, brutal niederzuschießen - stehen in einem krassen und unlogischen Gegensatz zum Slapstick von Jabba's Palace, in dem die Comedy--Küchenhilfen-Droiden routinemäßig von zwei gut ausgebildeten Killern erledigt werden.

Auch der Cyberpunk-Reperaturschuppen auf Tatooine ist für den Planeten einfach zu sauber und unpassend und würde eher in die Unterstadt auf den Stadtplaneten Coruscant passen. Es besteht kein Zweifel daran, dass Star Wars sich weiterentwickeln muss, wenn es relevant bleiben will, aber es fühlt sich an, als ob Disney versucht zu sehr die Kinder anzusprechen und dabei andere Zielgruppen völlig aus dem Auge verliert.

Als Boba schließlich aus seinem Bacta-Schlaf erwacht, fühlt sich das wie eine Erlösung an, aber schon bald wird klar, dass die Episode ihrem vielversprechenden Titel nicht gerecht wird.

Nachdem in der letzten Folge angedeutet wurde, dass die Weichen für einen großen Gangster-Showdown gestellt werden - hoffentlich mit jemandem oder etwas Größerem als den Pykes - scheint die kriminelle Gemeinschaft auf Tatooine in einen kollektiven Winterschlaf gefallen zu sein. Madam Garsa, die versucht, den Schwarzen Krrsantan aus seinem Wookiee-Beserker-Modus herauszureden, macht Lust darauf, mehr vom Twi'lek-Boss des Sanktuariums zu sehen, aber das Arbeitsessen von Fett und Shand mit den Oberhäuptern der verschiedenen Familien hat kaum aufkommende Dramatik. Nicht einmal die Bedrohung durch Bobas neues Haustier dem Rancor kann die Situation auflockern.

Jetzt, da die Titelfigur "vollständig geheilt" ist, hat The Book of Boba Fett hoffentlich keine Ausrede mehr, einen Großteil seiner verbleibenden Laufzeit mit Rückblenden zu verbringen.

Letztendlich ist "The Gathering Storm" eine Folge, die du getrost auslassen kannst, weil du sicher sein kannst, dass du in der Zusammenfassung von "The Book of Boba Fett" nächste Woche alles erfahren wirst, was du wissen musst. Und für ein so beliebtes Franchise wie Star Wars gibt es kaum eine bessere Aussage als diese.

Unser Fazit:

Those slapstick droids don't know what's about to hit them... (Image credit: ©2021 Lucasfilm Ltd. & TM. All Rights Reserved.)

The Book of Boba Fett war ein ständiges Hin und Her zwischen Rückblenden und dem Vorantreiben der Geschichte. Die Episode "The Gathering Storm" erweist sich jedoch in beiderlei Hinsicht als Fehlschlag, denn sie baut weder auf der bestehenden Star Wars-Überlieferung noch auf den vielversprechenden Anspielungen auf.

Irgendwann in der Entwicklung der Serie hat das Autorenteam offensichtlich beschlossen, dass es vorrangig ist, die Lücken in Fetts spärlicher Mythologie zu füllen, und es hat die Gelegenheit verpasst, den Mann und seine coole Rüstung in spannende Szenarien einzubinden. In dieser Folge fühlt sich diese Entscheidung wie eine massive Fehleinschätzung an. Wenn es noch mehr solcher Episoden gibt, wird das vielversprechende Szenario von The Book of Boba Fett wohl im Dünenmeer von Tatooine langsam aber sicher untergehen.

Wissenswerte Fakten:

FOR SALE One suit of Mandalorian armor – three careful owners. (Image credit: ©2021 Lucasfilm Ltd. & TM. All Rights Reserved.)

Der irreführende Titel "The Gathering Storm" (Der aufziehende Sturm) ist einer der meistgenutzten in der Populärkultur: Episoden von Dallas, Falcon Crest und sogar Mob Wives haben ihn in der Vergangenheit immer wieder verwendet. Am bekanntesten ist er jedoch durch den von der Kritik gefeierten Fernsehfilm, in dem Albert Finney Winston Churchill im Vorfeld des Zweiten Weltkriegs spielte.

Die Anspielung auf Bib Fortuna, der Boba Fett hintergeht, verleiht der kaltblütigen Hinrichtung von Jabbas ehemaligem Haushofmeister im Finale von The Mandalorian Staffel 2 zusätzliches dramatisches Gewicht. Vermutlich bezieht sich Fett auf einen Vorfall in Marvels Krieg der Kopfgeldjäger-Comic. In der Serie (die im November 2021 startete) setzte Jabba ein Kopfgeld auf Fett aus, nachdem der Kopfgeldjäger den in Karbonit eingeschlossenen Han Solo beim Transport nach Tatooine vorübergehend aus den Augen verloren hatte. Marvels Geschichten aus der Disney-Ära gelten im Allgemeinen als kanonisch, daher ist es wahrscheinlich, dass dies ein Teil der offiziellen Chronologie ist.

The Book of Boba Fett setzt seine Mission fort, jede außerirdische Spezies vorzustellen, die in Die Rückkehr der Jedi auf Tatooine aufgetaucht ist, mit einer kurzen Aufnahme von einigen Weequay vor den Türen von Jabbas Palast.

Tatooine ist berühmt für seine Zwillingssonnen, aber in dieser Folge bekommen wir auch einen Blick auf seine drei Monde: Ghomrassen, Guermessa und Chenini.

Die Wüstenschlacht, die Boba Fetts Aufmerksamkeit erregt und ihn zu Fennec Shand führt, fand in der The Mandalorian Staffel 1 Episode "Der Revolverheld" statt. Fennec wurde nach ihrem Kampf mit Mando und dem Kopfgeldjäger Toro Calican für tot gehalten, bis eine mysteriöse Gestalt - die sich später als Fett herausstellte - ihre Leiche fand. Das Klirren von Bobas Sporen - das auch als Motiv in der Titelmusik von The Book of Boba Fett auftaucht - machte aufmerksame Fans auf seine mögliche Flucht aus dem Sarlacc aufmerksam.

Der Ingenieur/Chirurg, der Fennec Shand repariert, wird von dem Musiker Stephen "Thundercat" Bruner gespielt.

Fennec Shand stammt aus dem Mid Rim der weit, weit entfernten Galaxie. Wie der Name schon sagt, liegt er irgendwo zwischen den Kernwelten (Heimat von Coruscant) und dem Outer Rim (Heimat von Tatooine).

Boba Fett kennt Fennec Shand eindeutig und - obwohl sie Fetts Gesicht nicht erkennt - weiß sie um seinen Ruf. Das wirft einige interessante Fragen über ihre gemeinsame Geschichte auf. Fennec ist bereits in The Bad Batch aufgetaucht, wo sie mit Omega, dem weiblichen, auf Kamino geborenen Klon, der im Grunde Bobas Schwester ist, zusammengetroffen ist. Es ist also gut möglich, dass wir die beiden Kopfgeldjäger in der Fortsetzung von Clone Wars wiedersehen werden.

Fennec war während der Klonkriege aktiv und hat vermutlich schon einmal unmaskierte Klontrooper gesehen. Dann wäre ihr sicher aufgefallen, dass Fett genauso aussah wie seine genetischen Brüder?

Boba Fetts ikonisches Schiff hieß ursprünglich Slave I, wurde aber - aus offensichtlichen historischen Gründen - jetzt in "Firespray class gunship" umbenannt. Die Umbenennung wurde bereits letztes Jahr auf Star Wars-Merchandise-Artikeln vorgenommen, aber dies ist das erste Mal, dass der Name Firespray auf der Leinwand verwendet wird.

Boba Fetts Schiff hatte seinen ersten Auftritt in Das Imperium schlägt zurück, als Boba Fett Han Solo und Prinzessin Leia erfolgreich nach Cloud City verfolgte. In "Angriff der Klonkrieger" wurde enthüllt, dass das Schiff zuvor seinem "Vater", Jango Fett, gehörte.

Der Sous-Chef in Jabbas Küche sieht aus und hört sich an wie EV-9D9, der Droide, der C-3PO und R2-D2 in Die Rückkehr der Jediritter Aufgaben zuweist.

Der Chefkoch hingegen ist ein COO-Kochdroide - ein ähnliches Modell tauchte auf dem Frachter auf, der Anakin Skywalker und Padmé Amidala in Angriff der Klonkrieger nach Naboo brachte.

Während der kaninchenähnliche LEP-Dienstdroide sein Live-Action-Debüt gibt, hatte das Modell bereits zahlreiche Auftritte in The Clone Wars. Die Bezeichnung des Droiden ist eine Anspielung auf lepus, den lateinischen Namen für Kaninchen.

In dieser Folge taucht auch zum ersten Mal ein PLNK-Droide auf, der vierbeinige Cousin des bekannten GNK-Droiden. Sie sind bereits in The Clone Wars und Rebels aufgetaucht und wurden nach dem Designer Kilian Plunkett benannt.

Der Sarlacc hatte schon immer Tentakel, aber der Schnabel feierte sein umstrittenes Debüt in der Special Edition von "Rückkehr der Jediritter" von 1997.

Die Bombe, die Fennec Shand einsetzt, um die Sarlaccs zu töten, ist eine seismische Ladung. Diese Bombe wurde von Bobas Vater Jango benutzt, um Obi-Wan Kenobi in Angriff der Klone abzuwehren.

Fennec Shand und Boba Fett essen Scurrier, eine nagetierähnliche Spezies, die auf Tatooine heimisch ist.

Fennecs Bemerkung, dass der Bürgermeister von Mos Espa "wie ein Yuzzum singt", ist ein Star Wars-Gleichnis, für das wir einen direkten Bezug haben - Joh Yowza, der pelzige Co-Sänger der Max Rebo Band in Rückkehr der Jediritter, ist ein berühmter Vertreter dieser Spezies. Yuzzums sind auf dem Waldmond Endor, der Heimat der Ewoks, heimisch.

Wenn Boba seine jugendlichen Biker-Schergen als "Mods" bezeichnet, spielt er damit nicht nur auf ihre kybernetischen Veränderungen an. Es ist auch eine Anspielung auf ihre bunten Flitzer, deren Design anscheinend den Vespas nachempfunden ist, die von den echten "Mods" im Großbritannien der 60er Jahre geliebt wurden.

Wenn Black Krrsantan einem unglücklichen Trandoshaner den Arm abreißt, setzt er eine Tatooie-Tradition fort, die Obi-Wan Kenobi in Eine neue Hoffnung begonnen hatte, als er Pondo Baba in der Cantina einen Arm abhackte.

Madam Garsa verweist auf Black Krrsantans Vergangenheit als erfolgreicher Gladiator - bevor er Kopfgeldjäger wurde.

Fennec Shand versichert Boba Fett: "Du kannst Muskeln kaufen, wenn du weißt, wo du suchen musst", und es gibt einen kurzen Ausschnitt aus der Thematik von The Mandalorian. Könnte Din Djarin nächste Woche einen Ausflug nach Tatooine machen?

Der Regisseur Kevin Tancharoen hat bereits Episoden von Halstrom, Iron Fist, Inhumans, Legends of Tomorrow, Arrow, Supergirl, The Flash und Agents of SHIELD gedreht.

Die nächste Folge von The Book of Boba Fett erscheint am 26.01.2022