Super Mario Bros. Film: Großer Kinoerfolg und bald fürs Heimkino erhältlich

Der Super Mario Bros. Film will den Namen der legendären Spielereihe auf filmische Weise wiederherstellen.

Der Super Mario Bros. Film, der am 4. April 2023 in den Kinos anlief, erfreut sich weltweit großer Beliebtheit und stößt bei Kritikern auf positive Resonanz. Für alle, die den Film lieber (oder erneut) zu Hause genießen möchten, gibt es gute Neuigkeiten: Der neue Super Mario Film kann bereits jetzt bei Amazon auf DVD, Blu-ray und 4K UHD Blu-ray mit Preisgarantie vorbestellt werden (Öffnet sich in einem neuen Tab).

Obwohl noch kein genauer Release-Termin für den Animationsfilm feststeht, wird erwartet, dass er im Herbst oder spätestens im Vorweihnachtsgeschäft (November 2023) verfügbar sein wird. Ebenfalls ist noch kein konkretes Datum für den Start des Mario-Films als Stream bei Netflix, Prime Video & Co. bekannt.

Zum Filmstart hat Nintendo eine besondere Überraschung für Fans parat: Die Nintendo Switch-Konsole ist in einer speziellen Mario-Edition erhältlich.

In dem Super Mario Bros. Film spielen unter anderem Chris Pratt, Anya Taylor-Joy und Keegan Michael Key mit. (Image credit: Universal Pictures/Nintendo)

Im neuen Super Mario Bros. Film (jetzt vorbestellen (Öffnet sich in einem neuen Tab)) begleiten wir die Klempnerbrüder Mario und Luigi, die bei unterirdischen Reparaturarbeiten durch eine geheimnisvolle Röhre in eine magische Welt gezogen werden. Getrennt von seinem Bruder Luigi, begibt sich Mario auf eine abenteuerliche Reise, um ihn wiederzufinden. Unterstützt von Toad, einem Bewohner des Pilzkönigreichs, und Princess Peach, der willensstarken Herrscherin des Königreichs, entdeckt Mario ungeahnte Kräfte in sich.

Der Super Mario Bros. Film kann bereits jetzt bei Amazon in verschiedenen Formaten vorbestellt werden: Auf Blu-ray, DVD und in 4K UHD. Die Vorbesteller-Preisgarantie stellt sicher, dass Kunden den günstigsten Preis erhalten. Der Film ist "Freigegeben ab 6 Jahren" und hat eine Laufzeit von 1 Stunde und 32 Minuten. Wann genau Der Super Mario Bros. Film fürs Heimkino erscheint und ab wann er als Stream bei Netflix, Prime Video & Co. verfügbar sein wird, steht noch nicht fest.