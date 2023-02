Sons of the Forest: Der Release wird gehalten, aber es gibt einen Wermutstropfen

Die Entwickler von Sons of the Forest haben neues Gameplay präsentiert, jedoch keine Aussage zur Realität des geplanten Releases im Februar 2023 gemacht. Jetzt wissen wir, warum: Der Release des Survival-Hits wird nicht vollständig sein. In einem Blog-Posting gaben die Devs Einblicke in den aktuellen Release-Status des Spiels und bestätigten, dass Sons of the Forest am 23. Februar 2023 auf Steam erscheinen wird.

Early-Access Veröffentlichungen sind bei vielen Leuten ungern gesehen. Ursprünglich sollte Sons of the Forest auch direkt als Vollversion erscheinen, doch um den angedachten Release zu halten, haben sich die Entwickler nun dagegen entschieden.

Es müssen weitere Verbesserungen am Spiel vorgenommen werden und man könne daher die Vollversion nicht im Februar diesen Jahres veröffentlichen. Im offiziellen Blog-Posting (Öffnet sich in einem neuen Tab) heißt es wie folgt:

"Die Entwicklung an Sons of the Forest hat vor langer, langer Zeit begonnen und ist mittlerweile zum größten Projekt herangewachsen, das wir je gestemmt haben. Es gibt noch so viele Dinge, die wir hinzufügen wollen - Gegenstände, neue Mechaniken, Gameplay-Balance und mehr. Wir wollen das Spiel nicht erneut verschieben und haben deshalb entschieden, die Community in die Entwicklung einzubeziehen. Sons of the Forest erscheint am 23. Februar, aber als Early-Access-Version."

So lange wirst du auf die Vollversion warten müssen:

Die Entwickler planen sechs bis acht Monate für die Early-Access-Version ein. Eine Preiserhöhung ist dabei nicht geplant.