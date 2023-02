Sons of the Forest - alles, was wir bisher wissen

Sons of the Forest ist die lang erwartete Fortsetzung von The Forest aus dem Jahr 2014. Das nächste Projekt von Endnight Games, das wir für 2023 auf dem Radar haben, ist im Grunde genommen The Forest 2 und erweitert so ziemlich alles, was der Vorgänger zu bieten hatte. Geschichte, die Größe der Welt und die unzähligen Waffen, Werkzeuge und Gadgets, die wir zum Überleben auf einer von Kannibalen verseuchten Insel brauchen wird intensiver und ausgefeilter.

The Forest gehört zu den besten Survival-Spielen, die es gibt. Der Nachfolger ist auf dem besten Weg, dem Beispiel zu folgen. Im Folgenden haben wir alle Neuigkeiten zu dem Horror-Survival-Spiel Sons of the Forest zusammengetragen, darunter Informationen zur Story, zum Veröffentlichungsdatum und zu den Plattformen. Sons of the Forest wird exklusiv für den PC erscheinen, aber da der Vorgänger auch für die PS4 erschienen ist, halten wir eine Konsolenportierung für möglich. Lies weiter, um alles zu erfahren, was du über Sons of the Forest wissen musst.

Sons of the Forest: Releasedatum

Ursprünglich war die Veröffentlichung von Sons of the Forest für den 23. Februar 2023 geplant, doch Endnight Games kündigte vor kurzem an, dass das Spiel zum selben Datum als Early Access erscheinen wird. Die Entwickler begründeten dies damit, dass sie das Spiel nicht weiter verzögern und es den Spielern ermöglichen wollten, es wie versprochen Ende Februar in die Hände zu bekommen. Zuvor sollte Sons of the Forest im Mai 2022 und dann im Oktober letzten Jahres erscheinen. In einem offiziellen Statement (Öffnet sich in einem neuen Tab), das Ende letzten Sommers veröffentlicht wurde, erklärte das Studio, dass es aufgrund des größeren Umfangs und der höheren Wiedergabetreue des Endprodukts "Zeit für den Feinschliff braucht, den wir für nötig halten".

Sons of the Forest: Plattformen

Die einzige bestätigte Veröffentlichungsplattform für Sons of the Forest ist der PC, und es scheint, als würden sich die Entwickler von Endnight vorerst nur auf die PC-Entwicklung konzentrieren. Allerdings könnte es in Zukunft Portierungen für Sons of the Forest auf PS4, PS5 und Xbox geben. Sons of the Forest wurde 2018 für PC und PS4 veröffentlicht. Es besteht also die Hoffnung, dass das kleine Team die Fortsetzung irgendwann auch für PS5 und Xbox Series X herausbringt. Endnight hat außerdem bestätigt, dass der Preis für Sons of the Forest 29,99€ beträgt.

Sons of the Forest: Trailer

Bisher wurden drei Sons of the Forest-Trailer veröffentlicht. Diese zeigen, wie sehr Entwickler Endnight Games die visuelle Wiedergabetreue und die Tiefe der Systeme vorantreibt und die Immersion steigert. Der neueste Trailer, den du dir unten ansehen kannst, ist ein fantastischer Vorgeschmack auf das, was auf dich zukommen wird.

Sons of the Forest: Gameplay

Das Gameplay von Sons of the Forest baut auf den Grundlagen auf, die The Forest zum Erfolg verholfen haben. Es ist ein Open-World-Survival-Spiel, in dem du die Waffen, Werkzeuge und Umgebungen um dich herum nutzen kannst, um kannibalische Mutanten zu bekämpfen und die Auswirkungen der Elemente zu mildern. Du kannst alleine oder im kooperativen Mehrspielermodus spielen, wobei Endnight noch nicht bestätigt hat, ob die Fortsetzung wie der Vorgänger acht Spielergruppen unterstützen wird.

Ähnlich wie in The Forest liegt der Schwerpunkt der Fortsetzung auf Crafting, Kochen und Kämpfen - letzteres wurde stark erweitert und umfasst nun mehr Waffentypen. Es wird mehr Waffen geben, allerdings ist die Munition diesmal begrenzt, so dass Sons of the Forest eher auf den Nahkampf ausgerichtet sein wird. Da Endpoint auch die Größe und Vielfalt der Mutanten massiv ausbaut, ist es nie schlecht, eine Schrotflinte zur Hand zu haben, um sich aus brenzligen Situationen zu befreien.

Sons of the Forest: Story

The Forest hatte zwei Enden, und Sons of the Forest macht das erste zum Kanon - ein älterer Timmy kämpft gegen seine Mutation an und untersucht eine Insel mit der Bezeichnung "Site 2". Dort spielt die Geschichte von Sons of the Forest: Du wirst auf die abgelegene Insel geschickt, um einen verschwundenen Milliardär zu finden. Dabei findest du dich bald in einem von Kannibalen verseuchten Albtraum wieder. Wie schon in The Forest liegt auch in dieser Fortsetzung der Schwerpunkt auf der visuellen Erzählung und nicht auf geskripteten Begegnungen oder langatmigen Zwischensequenzen, denn im Mittelpunkt steht das Überleben auf der Insel.

Sons of the Forest: Setting

Die Karte Sons of the Forest wird etwa viermal so groß sein wie der spielbare Bereich in The Forest. Das Gebiet basiert grob auf der Karte Site 2, die du vielleicht am Ende des ersten Spiels gesehen hast, wurde aber im Laufe von Endnight noch erweitert.

Das Survival-Spiel spielt wieder in einer Umgebung im pazifischen Nordwesten, allerdings wird Sons of the Forest mit dynamischen Jahreszeiten aufwarten, um mehr Abwechslung zu bieten. Das wirkt sich nicht nur auf das visuelle Design der Insel aus, sondern auch auf deine Herangehensweise an das Überleben - die Nahrungsquellen unterscheiden sich zum Beispiel zwischen Sommer und Winter, während die Elemente selbst das Verhalten der Feinde verändern und weitere Herausforderungen darstellen.

Sons of the Forest: So funktioniert die KI

Eine der wichtigsten Änderungen zwischen The Forest und Sons of the Forest ist das neue KI-System, das Entwickler Endnight "V.A.I.L." genannt hat - ein Werkzeug, das das Verhalten der InselbewohnerInnen steuert. Die Charaktere werden durch Hunger, Durst und ihren mentalen Zustand beeinflusst, was ihre Routinen und Reaktionen auf Ereignisse verändern kann. Auch die Feinde haben ihr eigenes Ökosystem, wobei du mit deinen Handlungen beeinflussen kannst, ob sich die Mutanten eher in den unterirdischen Höhlen aufhalten oder in der Wildnis darüber umherstreifen. Der Entwickler hat außerdem verraten, dass die Kannibalen weitreichende Möglichkeiten finden werden, ihre Angriffe zu koordinieren, und dass du sogar Angst als Waffe gegen sie einsetzen kannst, wenn du clever mit deinen Ressourcen umgehst.

Es gibt auch Begleiter in Sons of the Forest, die dir helfen können, indem sie dir Befehle erteilen. Diese KI-Helferinnen und -Helfer können Ressourcen sammeln und andere zeitaufwändige Aufgaben übernehmen, die dir bei deinen Überlebensbemühungen sehr helfen werden.

Sons of the Forest: Crafting

Sons of the Forest wird robustere Koch-, Crafting- und Bausysteme bieten. Endnight hat eine Grabe-Mechanik eingeführt und die Möglichkeit, einen 3D-Drucker zu benutzen, um aufwändigere und komplexere Gegenstände herzustellen - sei es, um dir beim Überleben zu helfen oder um verschiedenfarbige Objekte zu erschaffen, mit denen du dich in Multiplayer-Sessions von deinen Freunden abheben kannst. Das Studio hat außerdem bestätigt, dass es das Sanity-System komplett gestrichen hat, weil es keine befriedigende Möglichkeit gefunden hat, es mit dem eigentlichen Überlebenskampf zu verknüpfen.

Das Bauen wird in Sons of the Forest weiterhin im Mittelpunkt stehen, und du kannst dich auf eine Reihe von Systemen freuen, die dich noch tiefer in die Welt eintauchen lassen. Wenn du z. B. ein Fenster in deine Basis einbauen möchtest, holst du einfach deine Axt heraus und hackst den Platz dafür frei; Speere werden durch das Anspitzen von Holz hergestellt und Lagerfeuer entstehen, indem du Zweige abknickst und sie anzündest. Sons of the Forest ist im Kern immer noch ein Survival-Horror-Spiel, also wird das Verwalten deiner Ressourcen und Bedingungen immer noch der Schlüssel sein, selbst wenn anspruchsvollere Crafting-Systeme eingeführt werden.