Sonos stellt offiziell die Lautsprecher Era 100 und Era 300 vor

Nach monatelangen Spekulationen und Leaks hat Sonos endlich offiziell seine neuen Multiroom-Lautsprecher enthüllt: den Sonos Era 100 und den Era 300. Wie erwartet hat der Audiospezialist heute zwei Desktop-Lautsprecher vorgestellt – den Dolby Atmos-unterstützenden Era 300 und den Mittelklasse-Lautsprecher Era 100, der ein direkter Ersatz für den altehrwürdigen Sonos One ist.

Der Era 300 verfügt über einen ungewöhnlich geformten, doppelt gewinkelten Rahmen, in dem sechs digitale Class-D-Verstärker und sechs kräftige Treiber untergebracht sind: zwei gegenläufige Tieftöner und vier Kompressionstreiber, die den Klang nach vorne, oben, links und rechts abstrahlen.

Die Treiber des Era 300 sind nicht nur in der Lage, einen großzügigen Stereosound zu erzeugen, sondern reflektieren den Schall auch an Wänden und Decken, so dass das Aushängeschild des Geräts, die Unterstützung für immersives Dolby Atmos Spatial Audio, möglich ist. Für eine noch größere Klangbühne kann der Era 300 mit den Sonos Arc Soundbars als Rücklautsprecher gekoppelt werden, um ein sehr leistungsfähiges und in der Tat teures 7.1.4 Dolby Atmos Heimkino-Setup zu schaffen. Wir haben es ausprobiert, und es klingt ziemlich unglaublich.

Es gibt eine völlig neue Benutzeroberfläche mit einem kapazitiven Lautstärkeregler, speziellen Skip- und Replay-Bedienelementen und einer Bluetooth-Taste zum Koppeln von Geräten mit dem Lautsprecher. Die Sonos-Sprachsteuerung und der Alexa-Assistent sind wieder mit an Bord, obwohl der Google Assistant nicht unterstützt wird. Dies ist wahrscheinlich auf den langwierigen Rechtsstreit zwischen Sonos und dem Suchmaschinenriesen zurückzuführen.

Datenschutzbewusste Nutzer können ihren Sprachassistenten vorübergehend deaktivieren, indem sie auf die neue Sprechblasensteuerung tippen oder die Stromversorgung des eingebauten Mikrofons über einen Schalter auf der Rückseite des Geräts komplett abschalten. Mit Bluetooth, Wi-Fi für verlustfreies Streaming, Apple AirPlay 2 und einem USB-C-Anschluss bieten die neuen Sonos-Lautsprecher außerdem eine der umfangreichsten Verbindungsoptionen, die wir je gesehen haben.

Im Gegensatz zum Sonos Five (der nach wie vor im Angebot ist) gibt es keinen eigenen 3,5-mm-Eingang, aber der Era 300 kann über einen separat erhältlichen Sonos Line-In-Adapter in Verbindung mit einem Zusatzkabel an andere Audiogeräte wie einen Plattenspieler angeschlossen werden.

Wie immer gibt es die TruePlay-Einrichtungsfunktion von Sonos, die die Raumakustik misst und den EQ automatisch anpasst, um die Ausgabe für den Raum zu optimieren. Sonos behauptet, dass der Gesamtsound des Era 300 von einer Reihe namhafter Audioexperten abgestimmt und angepasst wurde, darunter Coldplay-Ingenieurin Emily Lazar und Mix-Spezialist Manny Marroquin, der mit Größen wie Alicia Keys, Kanye West und John Legend zusammengearbeitet hat.

Sonos: Eine neue "Era"

Außerdem wurde heute endlich der kompaktere und konventioneller aussehende Era 100 angekündigt. Der zylinderförmige Lautsprecher ist etwas tiefer und breiter als sein Vorgänger, der Sonos One, und kann dank einer angewinkelten Dual-Tweeter-Anordnung im Inneren des größeren Gehäuses ein breiteres, stereoähnliches Klangbild liefern, während ein 25 Prozent größerer Mitteltieftöner für einen deutlich verbesserten Bass sorgt.

Der Era 100 unterstützt zwar kein Spatial Audio, verfügt aber über ähnliche Anschlussmöglichkeiten wie der Sonos Era 300: Bluetooth, Wi-Fi und AirPlay 2 Streaming sowie ein ähnliches USB-C Anschluss-Setup, das über einen Adapter auch 3,5 mm unterstützt. Der Sonos Era 300 kostet 499 Euro, während der Era 100 zu einem Preis von 279 Euro erhältlich ist. Beide Lautsprecher können auf der Sonos-Website bestellt werden und kommen am 28. März 2023 auf den Markt.

Sofern dir die neuen Lautsprecher aus dem Hause Sonos etwas zu teuer sind, kannst du weitere Multiroom-Audio-Geräte in unserem Kaufberater für die besten Bluetooth-Lautsprecher finden.